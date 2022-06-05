料理功夫／貓飯和鳥飯

鳥飯

用貓和鳥喜歡的食物拼起來的便餐。

鳥飯

材料：

米飯1碗、熟玉米1匙、熟豌豆1匙、松子1/2匙、向日葵籽1/2匙、適量的鹽。

鳥飯食材

作法：

1.盛好米飯，先鋪上豌豆和玉米，然後撒點鹽。（如果用的堅果是鹹的，可以不額外撒鹽）。

2.碎花生和向日葵籽撒在最上面就完成了。

小叮嚀：

貓飯主要用魚類來調味。鳥飯主要用堅果來調味，掌握這個主題之後，可以隨意發揮。根據米飯的多少和個人喜好調整配料的份量。

貓飯

貓飯

材料：

2匙柴魚片（bonito flakes），這是「貓飯」重點食材。米飯1碗、切碎的金槍魚或鮭魚肉（罐裝魚肉亦可）1～2匙、醬油少許。

貓飯食材

作法：

1.盛好米飯，先鋪上魚肉。如果魚肉不鹹，可以淋點醬油。最後撒上柴魚片。

小叮嚀：

柴魚片很夠味，省略醬油無礙。

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