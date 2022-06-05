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醫藥／反覆胃痙攣 身體閃黃燈

／健康醫療網
胃痙攣症狀代表胃已經承受不了，如果持續發作沒有好轉，務必與醫師討論是否需要做胃鏡檢查。（Getty Images）
胃痙攣症狀代表胃已經承受不了，如果持續發作沒有好轉，務必與醫師討論是否需要做胃鏡檢查。（Getty Images）

胃痙攣是身體發出的警告，代表胃已經承受不了。醫師表示，胃痙攣是指平滑肌痙攣，上腹部會有一陣陣地不自主的抽筋疼痛，其引起的原因多，首要辨別原因很重要，可以先熱敷緩解，而非吃止痛藥壓住身體的警訊，如果胃痙攣持續發作沒有好轉，請一定要前往醫院與醫師討論是否需要做胃鏡檢查。

台灣彰化基督教醫院肝膽腸胃科范泉山醫師表示，胃痙攣是指平滑肌痙攣，胃會不自主的抽筋，常以劇烈收縮表現，通常以上腹痛為主，疼痛感有起伏，是一陣陣地疼痛，不同於胃潰瘍持續而穩定的疼痛，胃是腹內的臟器，醫師比喻，一個袋子劇烈收縮時，袋內的內容物會往袋口衝，因此在胃痙攣時常伴隨噁心或嘔吐的現象。

范泉山分析，胃痙攣的原因多，第一，內在因素：胃是腹內的臟器，一般來說由自律神經所掌管的，自律神經的中樞在腦幹，且腦幹與精神同一個中樞，因此情緒不穩定容易引發胃痙攣，所以情緒爆起爆落、急躁時容易胃痙攣；第二，外在因素：胃壁遇到不適合或激烈的刺激，包括暴飲暴食、嗜吃刺激辣物的刺激、感染、腸胃炎、病毒、細菌毒素都很可能會造成胃痙攣。

「胃痙攣必須要先辨別胃痙攣的原因。」范泉山解說，在醫師的角度不是急著治症狀，它是要先將胃痙攣的原因辨別，我們先思考是由情緒起伏、暴飲暴食、腸胃道感染等，針對不同的原因而有不同的解決方法。

但許多人胃痛會直接吃止痛藥緩解，范泉山建議，發生胃痙攣時，首先靜下來先讓胃休息，且先不要吃任何東西，喝點溫開水有效以後，仍須對病況找出原因。如果直接吃止痛藥，反而將身體設定給你的胃痛警訊遮蓋，好比閃黃燈警訊，突然遇到閃紅燈，強調不能只吃止痛藥，要找原因。

范泉山解說，如果經常胃痙攣發作，從原因著手，可以先觀察自己的生活作息規律、情緒起伏狀況是否穩定，應該先節制地規律生活、三餐正常或平常多運動。若是其他原因，比方嗜吃麻辣鍋、喝酒、菸酒應酬等易摧殘胃部，絕對要禁止。

范泉山分享，胃痙攣是上天給我們的警告，代表你的胃已經承受不了，請不要再這樣虐待自己的胃。若是前述都做到調整，確定並非感染、食物中毒、腸胃炎問題，胃痙攣仍反覆發作，很可能有其它背後的原因，請來醫院找醫師討論是否需做進一步胃鏡檢查。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

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