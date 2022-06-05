養生／防失智 口、腦、手一起動

動作一。（圖：WaCare課程影片提供）

根據統計，65歲以上的人有8%罹患失智 症，比率不算低。專家表示，要預防失智、避免退化，必須常動腦，促進認知功能，建議在生活中應力行大腦體智活動「333動作」，也就是動口、動腦及動手。

生活上「動口」的時候很多，像是吃飯、刷牙、睡覺和唱歌，都是在動口；「動腦」則包括了煮飯、出門去玩或聊天，都要用腦思考及回應；做手工藝或打蚊子，算是「動手」；打麻將或煮飯，都可算是三者並用。WaCare專家職能治療師施昱廷說，做這些流汗又動腦的動作，活化腦部的效果會加乘。

預防失智要趁早，施昱廷示範6種居家生活的333動作，站著或坐著，即可動口、動手及動腦。

一、兩手手指交錯互握，繞圈旋轉，手臂往前打直再收回，打直時吐氣，收回時吸氣，重複做八次。

二、兩手往上、往下、往前及往後，伸直背脊，就像打太極拳一樣，接著換右手往前、左手往後，換邊再做。

動作三。（圖：WaCare課程影片提供）

三、右手往下，像撿起紙鈔一樣，再換左手。在家做這些動作時，身體動作盡量放大。

動作四。（圖：WaCare課程影片提供）

四、以膝蓋畫圓圈，右腳順時針畫圈，左腳逆時針畫圈；雙腳同時抬起，手往外轉圈，雙腳放下時，手往內轉。

五、桌上放三個杯子，其中一個杯子藏有珠子，不停變換杯子位置，再指出珠子藏在哪裡，訓練手眼協調。

動作六。（圖：WaCare課程影片提供）

六、看圖詢問動物有幾隻腳，如老虎四隻腳，就拍手四下；或是能吃的動物，就深蹲。深蹲時，臀部往後，背打直，手往上延伸，膝蓋微彎且往外打開，必須感受臀部出力及收縮的力道。