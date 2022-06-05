封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

紐約律師劉瑛說，聯邦最高法院1973年作出「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判例，給予婦女懷孕早期的墮胎 自由。今年5月初，媒體公布一份最高法院大法官 艾里托（Samuel Alito）主筆的「意見書」，意圖推翻執行多年的「羅訴韋德案」，令人不安。

華人傳統有多子多福觀念，對「禁止墮胎」的感受沒那麼強烈。（Getty Images）

缺乏背景 難以感同身受

她說，若「羅訴韋德案」被推翻，將對美國華人 會產生不同的影響，華人比較重男輕女，沒有兒子可以一直生，直到生到男孩為止，「這對他們是好事。」同時，不准墮胎對另一些華人有相反的影響，例如，有人未計畫懷孕，或感情不穩定，或要去大公司上班，但不慎懷上孩子，對她們的工作和未來會有影響。她說，禁止墮胎會影響部分婦女的人生規畫和職業前景。

劉瑛說，大法官艾里托草擬的「意見書」公布後，華人對此事不太關心，也沒有聽到大家激烈討論。她認為，這是因為華人沒有這種歷史背景和宗教文化，有的華人不僅不關心婦女的墮胎權，甚至感到美國人小題大做。她說，有的華人來到美國，就是想多生孩子，例如，一些華人以被政府強迫墮胎為由申請政治庇護，獲得庇護綠卡，故他們是禁止墮胎的獲利者。

她說，她曾經接受過這樣的案件，有的女生在交男友時懷孕，結果男友消失了，「女方只好把孩子生下來，最後送人。」還有的女生被強姦生下孩子，希望從強姦者那裡獲得撫養費，但是孩子的爸沒錢。她說，如果有墮胎自由，這些女生的人生可能就是另外一種樣貌。

「羅訴韋德案」只是給婦女一個能否自己決定墮胎的權利，但意義重大。劉瑛說，曾經接過一些華人婦女的案例，例如，一些華裔婦女未婚懷孕後男方消失，由於胎兒月分大了，她們只能把孩子生下來，然後把孩子拉拔長大，「這些母親為了孩子作出了巨大的犧牲。」

大批反墮胎群眾參加「為生命遊行」。(美聯社)

被迫當媽 女性犧牲大

她說，她曾經承接過這樣的案件，有一名女性被強姦後懷孕，生下一個女兒，她想請律師打官司，要強姦者支付撫養女兒的費用，希望男方能夠出「一半費用」。但如果按照法律來判，若是男方沒有收入或是低收入，只支付極少的份額作為孩子的撫養費。「這點錢根本不夠養活一個孩子，因此母親單獨撫養孩子負擔重。」

紐約律師陳梅表示，由於宗教的不同，羅訴韋德案這個判例對亞裔來源的不同影響也不一樣。她說，菲律賓和韓國都信奉基督教和天主教，判例影響較大。而印度、尼泊爾和中國則信奉佛教，判例對他們的影響不大。

她說，對華人孩子來說，他們會有兩種選擇：支持或反對。支持墮胎權的一方被稱為支持墮胎者（Pro-abortionist）。他們支持自主選擇，主張婦女有權決定是否終止妊娠，且合法墮胎可以減少非法墮胎及孕婦死亡的比率。反對墮胎權被視為反墮胎運動者（Anti-abortionist），也是為生命至上者，強調人類胚胎在某種程度上已經是一個人，不能被隨意剝奪生命權，並確保母親和胎兒的生命權。

有的華人有重男輕女的觀念，甚至為選擇胎兒性別而墮胎，但來美後對子女性別的傾向性已不明顯。（Getty Images）

田納西州華人律師Vivien Wang說，大法官這份意見書披露後，美國輿論譁然，有人甚至用遊行方式來表達不滿。不過，她觀察到，大部分美國華人對這個墮胎權的爭議持「漠然態度」。「許多華人不理解，甚至覺得美國常年就此話題的爭論沒有必要。」不過，也有一些華人來到美國後，信仰了基督教和天主教。由於宗教影響，他們對墮胎權持有鮮明的反對態度，「但他們只是華人中的少數，不能代表廣大的華人民眾。」

目前，美國有華人移民560萬人。她表示，根據她的觀察，美國華人墮胎的情況很少，「這裡有一個重要原因是接受過高等教育的華人比率較高。」過去，華人有許多傳統觀念，如重男輕女。為了生兒子，有人甚至對女胎進行墮胎。她說，由於西方社會的影響，美國華人對子女的性別的傾向性並不明顯，也沒有形成占據主流的社會傾向。

反對墮胎的人士前往保守派大法官艾里托在維吉尼亞的住家前舉牌，力挺他推翻「羅訴韋德案」的立場。(美聯社)

生命至上？婦女命也是命

劉瑛指出，目前反對墮胎的理由主要是「胎兒有生命權」。美國是一個建立在基督教基礎上的社會，只要胎兒有心跳，就是一個生命，也享有生命權，而且胎兒是弱者，應該得到保護。因此，這種觀點成為生命至上主義者（Pro-Life）的基礎。

她說，提出這種觀點的人沒有看到婦女的命也是命，也應該有權決定自己是否生下孩子。「生命至上主義者剝奪了婦女的自主權。」她說，戰爭和建設都需要勞動力。但是女人生孩子要有鼓勵和保障，「為了讓女人生孩子而禁止墮胎，且沒有立法保障兒童撫養的經濟基礎，對婦女是不公正的。」

目前，許多女性不要孩子，不是因為她們不喜歡孩子，而是她們對未來沒有信心。例如，有的女性生下孩子後，患上憂鬱症；還有的女性生下孩子後，丈夫或者男友跑了，不對小孩負責任；有的婦女沒有穩定收入，懷孕了不讓墮胎，生下來也養不起，對家庭和社會都是不負責任行為。

曼哈頓富利廣場的華人示威者，反對身體被法律定義。(本報檔案照)

墮胎自由 女性身體自主

她認為，「羅訴韋德案」獲得判決後，墮胎自由已經運行了50年，社會效果很好。「羅訴韋德案」把懷孕期分為三個階段，在懷孕前期的三分之一時期內，女方是可以墮胎的。但是，有的婦女不敏感，一發現懷孕就超過第一個三分之一，最後只能生下來，「不管怎樣，婦女有了自己決定自己身體的權利，總是好事。」

美國政府的結構設計是三權分立，但是大法官要由總統提名，國會通過。因此，總統所在的黨派、國會中某一黨派的多數就很重要。「前任總統川普將三名傳統派大法官送進最高法院。」她說，現在美國的政治比幾十年前要分裂很多，政治比較走極端。

劉瑛說，聯邦最高法院時隔半個世紀後提出這個問題，與現任大法官中的傾向有關。共和黨被認為是保持傳統的黨派，而民主黨被定義為自由的黨派。在現任大法官中，持有傳統觀點的大法官有六人，其餘三人為自由派大法官，兩黨的比率是六比三，共和黨占絕對優勢。她估計，「羅訴韋德案很有可能被推翻」。

紐約律師陳梅表示，在美國，墮胎權不是一個小事，涉及到政治、倫理、宗教等範疇。如果這次最高法院將這個判例推翻，將會導致一系列的嚴重後果，各州需要制定自己的墮胎法，由於各個州法的不同，會產生矛盾和官司，懷孕導致的犯罪將會產生很多案件，導致在法院起訴不斷，最後還是要打到聯邦最高法院。

她說，德州是紅州，對婦女墮胎要求最嚴，甚至還有連坐。現在，不僅墮胎婦女觸犯法律，做手術的醫生和運送婦女的司機也違反了法律，「政府鼓勵知情者舉報違法者。」她說，墮胎婦女會有情緒波動，需要心理疏導，但是，在紅州，她們缺乏疏導，如果這樣，居住在紅州的居民就會前來藍州做人流，就會產生一個新的行業。

多州通過極端的反墮胎法，紐約、加州等則表示歡迎他州婦女前往就醫。(美聯社)

各州不一 跨州墮胎將增

同時，墮胎導致的經濟問題也會產生。最近，紐約州長霍楚（Kathleen C. Hochul）撥出3500萬元，幫助外州孕婦來紐約州墮胎。但是這些人不是少數，他們要乘坐汽車、火車、飛機旅行，來到紐約還要吃住，手術費用也是一筆不小的開支，「紐約州長的那點錢根本不夠。」

她表示，如果羅訴韋德案被推翻，對紐約和加州的居民影響也不大。她說，這兩個州都是藍州，會允許婦女墮胎。因此，這兩個州的人不必擔心。

陳梅說，羅訴韋德案不是一個對憲法的修正案，而是在憲法基礎上的一個案例。這是聯邦最高法院具有里程碑意義的裁決。從此，有關判決都是根據這個判例為準作出判決的。只要是懷孕初期就可以墮胎。不過，德州的法律比較嚴格，要求胎兒15周以後不能墮胎。她說，曾經很多人對這個判例提出挑戰，最後都沒有成功。

她認為，目前，美國社會分裂嚴重，族群關係緊張，現在又加上這樣一個案件，國會兩黨很難達成共識。不久前，國會參議院對此進行投票，50名民主黨支持，而49名共和黨反對，產生這樣的結果。不過，這個案例的提出將會影響美國的期中選舉。有人把這個議題提出來，是想借助廣大婦女支持婦女墮胎權，將會投票民主黨，「因此有人認為，這個最高法院的草案是有人故意洩露的。」

支持反對墮胎的兩派民眾在最高法院前針鋒相對，左邊手持「讓墮胎安全合法」，右邊主張「墮胎就是殺害生命」。(路透)

為墮胎修憲？難度很高

由於美國曾是英國的殖民地，因此美國法律也受英國法律的影響。她說，1803年英國制定法律限制墮胎，墮胎就是犯罪，美國也制定了類似的法律，如果胎兒沒有心跳時墮胎，墮胎者犯下重罪；如果胎兒有心跳，墮胎者就犯下死罪。她說，進入1900年後，美國大多數州都制定相關法律，墮胎就是重罪。

她說，在1960年代，美國女權運動興起，婦女們要求墮胎自由。如果未婚先孕，她們有權墮胎。1973年，聯邦最高法院對羅訴韋德案作裁決。她說，在最高法院的九位大法官中，七位投了贊成票，僅有兩票反對，批准了這個案件。

有人認為，墮胎權不應由法官決定，而是應該由立法機構立法，因為憲法沒有給法官這個權力。保守派認為，如果是一個判例，也可以被推翻。她認為，許多人想通過一個墮胎自由的憲法修正案，就像持槍權的修正案那樣，「不過，通過墮胎的憲法修正案比較困難。」