人物 / 知識改變命運 石美玉、康愛德 中國女性先驅

於美國密西根大學習醫時的康愛德(右)與石美玉(左)。（圖皆取自百度百科）

九江，北濱長江、南倚廬山、東臨鄱湖，是江西省的北大門。以漢高祖六年（西元前201年）車騎大將軍灌嬰鑿井築城戍守為發端，九江建城距今恰好2222周年。在這2222周年的漫漫征途上，哪個時期是九江的高光時刻呢？我認為是清末民初，即1861年九江簽署《九江租地約》開埠到1927年在全國緊隨漢口收回英租界。九江位列四大米市、三大茶市就在這一時期，姑塘海關稅銀曾一度占了清朝全國海關稅銀超六成之多（參考數字：2021年，全中國稅收收入17.27萬億元，排名第一的廣東約2.26萬億元，占比為13.08%）。

九江其他亮點：1862年，江西省最早的海關九江海關設立；創辦於1867年的私立同文中學和創辦於1873年的私立儒勵女子中學，是美國基督教會在中國創辦的第一批教會學校；1877年，江西省第一家郵電局九江海關寄信局成立；1877年，江西省第一所西醫醫院九江學院第一附屬醫院前身「聖味增爵醫院」誕生；1901年，江西省第一所大學南偉烈大學成立；1908年，江西省第一家銀行戶部銀行九江分行設立；1910年，江西省第一條公路九蓮公路建成，江西省最早的汽車客運公司隨之誕生；1916年，江西省第一條客運鐵路南潯鐵路竣工；1925年，江西省最早一家由江西人自己設計、自己安裝、自己管理的紡織企業興中紗廠正式開工等等。

中國首批女留學生

正是有了如此繁榮的經濟，正是有了如此良好的教育 ，所以現在人們經常提及1884年至1892年間赴美留學的最早一批女留學生許金訇、石美玉、康愛德、金雅梅四人，其中石美玉、康愛德就來自九江。一個有趣的現象是，第一批女留學生不約而同選擇的專業毫無例外都是醫學 。

石美玉1873年5月1日出生於九江，這一年，爆發了世界金融危機，中國正值清穆宗同治12年，在洋務運動的推動下迎來一個虛多餘實的繁榮階段。石美玉的父母都受過良好教育，所以思想開明，並沒有因為連生三個女兒而滿腹怨恨，反而覺得應該給她們更多的關愛，讓她們出類拔萃。

他們夫婦首先挑戰世俗纏足陋習，立誓讓自己的女兒成為「江西天足第一人」，可謂是驚世駭俗。因為這意味著女兒以後可能找不到婆家或被婆家嫌棄，事實上也是如此，小美玉上學時就因為不纏足而被同學恥笑謾罵。但石氏夫婦不為所動，為了讓女兒生活得更加自信，石氏夫婦覺得她們應該接受那個年代中國女孩無法想像的西式教育，於是，他們就把只有7歲的石美玉託付給好友昊格矩(Miss Gertude Howe)。

昊格矩是一位女傳教士，她比石美玉年長27歲，出生於美國密西根州首府蘭辛，父親是一個木匠，支持廢奴運動，曾幫助黑奴逃到加拿大獲得自由；母親獨立而有主見，鼓勵兩個女兒接受高等教育。

昊格矩讀完大學之後，便加入了衛理公會婦女海外布道會，1872年飄洋過海，來到了位於長江之濱、鄱湖之畔的港口城市九江，從此扎根中國、魂歸中國。到九江之後的所見所聞，讓昊格矩意識到要改變女性命運必須依靠知識，所以她到九江的第二年，就在九江城外土橋口創辦女子半日小學，1876年改為桑林書院，1907年改名儒勵女中(Rulison-Fish Memorialschool)。但受傳統觀念影響以及經濟條件限制，大部分家庭都不願讓女孩讀書。於是，昊格矩在石美玉父親的幫助下，收養了幾個中國女孩，讓她們接受女校教育，這其中就包括日後和石美玉齊名的另一名女傑康愛德。1892年，昊格矩把石美玉與康愛德帶到美國進入密西根大學醫學院學習，並親自陪讀兩年，讓兩位女孩快速適應了異國生活。後來，有學者這麼評說：「在康愛德與石美玉的命運中，昊格矩是貫穿始終的核心人物，她雖不是她們血緣上的母親，卻勝似母親，這的確是來自命運的神奇安排。」

赴美習醫 名列前芧畢業

學習緊張，青春飛逝，轉眼就到了畢業季。自身的勤奮和學校的嚴格，使石美玉與康愛德的成績優異，學籍紀錄顯示她們是畢業班的第二、三名，獲得了頭等畢業證書。在極具儀式感的畢業典禮上，石美玉身穿粉色旗袍，康愛德則身穿藍色旗袍，一同登臺領取學位證書，頓時在密西根大學掀起了一股中國熱。

1897年，梁啟超專門撰寫了一篇題為《記江西康女士》的文章，發表在主張維新變法的《時務報》上，文章詳細記載了現場盛況：兩人「昂然翛然，服中國之服，矩步拾級，冉冉趨而上」「翹然異於眾」。學校師生和四方來賓「睹此異稟，則皆肅然而起，違位而鞠躬焉以為禮」「觀者如堵牆，則皆拍手讚歎」。此情此景，也深深感染了密西根大學校長，他由衷讚歎：「有些人說中國人不值一提，但在我看來，中國人的本領不是我們能夠超越的。就比如這二位女士，我們美國的女子和其相比，真的難以企及。」

另外，有個少為人知的花絮是，生平堪稱一個「奇」字的《老殘遊記》作者劉鶚，讀罷此文，得知康女士「尚待字閨中」，心嚮往之，竟然託人寫信給梁啟超希望為其作媒、助其結秦晉之好。

為什麼大名鼎鼎的梁啟超要撰文為康愛德作記呢？我以為，是康愛德的獨特身世讓她的成功更具有勵志意義。與同年出生的石美玉的優渥家境不同，康愛德出生在九江的一戶並不富裕的康姓人家，由於家中已經有了五個女孩，她一出生父母就想送給鄰居做童養媳。鄰居請了一個瞎子給新生兒算命，算出的結果是：這個女孩命犯天狗，婚姻不利。

這樣的命數，鄰居哪裡還敢接受她。就在全家一籌莫展的時候，石美玉的父親出了一個主意，建議他們將小老六送給昊格矩撫養。就這樣，昊格矩收養了當時僅兩個月大的女嬰，並為她取了個英文名字Ida Kahn。從此，康愛德在昊格矩身邊一天天長大，走上了一條迥異於中國平民女子的人生道路。

女傑學成歸國 回報鄉親

密西根大學的熱潮也席捲到了大洋彼岸的故土。1896年，當兩位杏林女傑學成歸來的時候，迎接她們的鞭炮，從輪船停泊的長江碼頭，一直燃放到了她們家中。兩位被知識改變了命運的女性大受感動，立志以她們的所學技能來回報鄉親。回到九江幾天之後連續多次成功手術，使她們名聲鵲起，到第二年年底，兩人接診治療了將近5千名病人。

為了改進治療條件，她們決定創辦一所醫院，石美玉親自到芝加哥募捐求助。1901年12月7日，但福德醫院正式落成開業，石美玉親任院長，醫院每月求診病人多達三千。此外，兩位女醫生還經常被邀請到九江和省會南昌甚至武漢的各級官員家裡看病，也跋山涉水到周邊農村行醫，還有很多毗鄰省分的病人前來就診。時至今日，九江依然是贛鄂晥三省之交的醫療中心。

為了培養更多的醫學護理人才，她們開設了但福德護士學校，石美玉兼任護士學校校長，親自翻譯英語教材並授課，這就是九江學院的辦學源頭。

康愛德後期照片。

慕名學醫女孩 絡繹不絕

報效故土、救死扶傷的石美玉、康愛德，成為中國近代女性衝破封建枷鎖、獲得個性解放、追求獨立自主的楷模。在她們的召喚下，越來越多女性開始踏入醫療與護理行業，慕名來到護士學校求學的女孩絡繹不絕。至1937年，共有500餘名學生畢業獲得了中華護士會證書，其中不乏眾多佼佼者，比如伍哲英、鄒邦元等。

伍哲英是福建長樂人，自幼家境貧寒，母親患病無錢醫治去世，於是立志學醫。伍哲英在1908至1912年半工半讀於但福德護士學校，此後一邊在但福德醫院工作，一邊在諾立女書院學習高中課程。1915年，在石美玉的大力幫助下，伍哲英赴霍普金斯大學護理學院留學，並在紐約萊茵醫院進修產科。

回國後，伍哲英擔任北京協和醫院護士長，第二年拒絕了高薪續聘回到但福德醫院，成為石美玉的得力助手。伍哲英後來在上海擔任中國紅十字會總會第一醫院護理主任兼護士學校校長；1928年擔任中華護士會（現為中華護理學會）第一任華人會長，被譽為「中國護士之母」。

以下以年代概括石美玉、康愛德的主要事蹟：1899年，康愛德出席世界婦女協會代表大會；1901年，但福德紀念醫院落成開業；1902年，康愛德赴南昌行醫，開辦南昌第一家西醫診所；1911年，南昌婦幼醫院建成，康愛德自任院長，百姓稱之為「康醫院」；1915年2月5日，石美玉、康愛德等21位醫生，在上海創建中華醫學會；1916至1918年，康愛德前往天津擔任北洋女醫院院長兼護士學校校長；1920年，石美玉赴上海籌建伯特利醫院，即現上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院；1922年，石美玉參加中華醫學會第四次大會，當選為副會長；1925年，中華婦女節制會在上海成立，石美玉任第一屆主席等等。

社會尊重有貢獻的人士，各方面給予兩位杏林女傑巨大的榮譽和禮遇。有一次石美玉生病在家休息，九江知府得知此事，特別頒布告示，禁止任何車馬經過石醫生寓所的街道，以免影響她康復。

1912年10月，南昌知識界婦女代表在婦幼醫院為孫中山蒞臨南昌舉行歡迎會，康愛德代表婦女界向孫中山獻花。

密西根大彰顯2傑出校友

1931年12月6日康愛德在上海逝世、1954年12月30日石美玉在美國逝世，她們的一生，書寫了中國第一代現代知識女性的傳奇。時至今日，女性和男性一樣接受教育已經成為當然權利，但歷史不會忘記中國女性曾經的抗爭和奮鬥。

密西根大學被譽為美國「公立的常春藤」，其醫學院更是長期位列全美醫學院前三。當年，石美玉、康愛德的傳奇故事便激發了密西根大學管理階層對於東方女性接受高等教育的思考，在1914年正式設立了「Barbour獎學金」，這是該校最古老、最負盛名和最獨特的獎項，被稱為「密西根州獨有的財產之一」，其宗旨就是「讓來自東方的女性得到西方的教育，把好的東西帶回去，在她們的同胞中傳遞祝福。」

一百多年後的今天，密西根大學仍把石美玉的頭像印在醫學院宣傳冊扉頁，稱她為「首位獲得我校醫學博士學位的亞洲女性」。

百年之後，掛在牆上！當今中國社會公認的成功，石美玉、康愛德，這兩位九江傑出的杏林女性，上世紀就做到了。