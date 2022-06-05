醫藥短波／戴兩層保險套 性病風險更大

疾病防治中心 (CDC ) 在2019年統計有250萬件衣原體、淋病和梅毒的病例。而且那一年性傳染病已連續6年達到歷史最高峰。世界衛生組織目前估計在全球每天有100萬件性傳播感染的病例。雖然發病率不斷地上升，但是對很多人來說，性病仍然是一個不太願意被談及而且有著很大誤解的健康問題。

1.避孕就不會感染性病？

避孕措施有許多種，口服避孕藥只能用於預防懷孕。其他貼片、避孕環和宮內節育器能夠有效地避孕，但是不能預防性病和愛滋病。

2.戒斷法可以預防性病？

戒斷法本身並不是預防懷孕的最可靠的方法，而且可以照樣傳染性病，例如愛滋病、皰疹、梅毒、淋病或衣原體。

3.避孕套愈多保護加倍？

事實上，發生性行為的時候，若是使用兩個或更多避孕套，懷孕和性病風險更大。因為避孕套承受的摩擦力，大大增加了避孕套破裂的可能性，只用一個避孕套還是最好的選擇。

4.坐馬桶也會感染性病？

性病的傳染其實是通過陰道黏膜、肛交、口交以及生殖器接觸和共享性玩具而傳播。不論是病毒，像愛滋病、皰疹病毒和乳頭狀病毒都無法在人體外存活，因此碰到了馬桶座圈之後會迅速死亡。同樣的，病菌感染如衣原體、淋病和梅毒，也一樣無法在人體粘膜外存活。

5. 性病在有症狀下才會傳染？

根據世界衛生組織的解釋，性病的傳染不論是有症狀或者是沒有症狀的情況下都會發生的。