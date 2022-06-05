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醫藥短波／阿茲海默症 你了解多少

顏世蓮

在全球目前有超過5500萬人患有癡呆症，其中阿茲海默症占病例的 70%。 到2020年，多達1500萬美國公民患有阿茲海默症，預計到2060年患者將增加兩倍。

早發性阿茲海默症與最常見的哪種疾病相關聯？

答案是抑鬱症。在2019年研究人員對80萬抑鬱症的人做分析，2019年又對45萬位阿茲海默症病人做調查。另外研究人員還檢測患者的死後大腦樣本，做深入大腦蛋白質組數據分析，結果確認抑鬱症的確與阿茲海默症有關。

什麼樣的人容易有早發性阿茲海默症？

研究表明，有創傷引起的腦損傷，之後發生健忘症和慢性血管病變的人，增加患阿茲海默症的風險。

早期阿茲海默症患者評估期間，最常發現的神經系統異常是什麼？

一般除了做身體全面檢查之外，還需要包括詳細的神經系統和精神狀態評估。通常發現阿茲海默症患者中，除了嗅覺喪失之外，其他神經系統檢查都正常。

在血液檢查中最重要的項目是什麼？

美國神經學會目前建議要檢測維生素B12的水平和甲狀腺功能。因為維生素B12缺失和甲狀腺功能減退或是亢進都有關。

目前在對阿茲海默症的治療方面，哪種藥物最好？

食物藥品管制局 (FDA) 批准的所有藥物都可以調節神經遞解質。目前多奈哌齊是唯一批准用於所有階段的乙酰膽鹼酯酶抑製劑；加蘭他敏和卡巴拉汀僅被批准用於輕度至中度阿茲海默症；N-甲基-D-天冬氨酸受體拮抗劑剛被批准用於治療中度至重度疾病。

阿茲海默症 檢測 美國公民

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