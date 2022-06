娛樂／狂霸賣座電影13年「阿凡達2」改探水世界

「阿凡達:水之道」前導預告片帶領觀眾探索第一集看到的虛構潘朵拉星球。(取材自IMDb)

睽違13年,史詩級科幻電影 「阿凡達」(Avatar)的納美族(Na'vi)終於要在今年12月16日重返大銀幕。三大製片協力製作的「阿凡達:水之道」(Avatar: Way of Water)5月上旬釋出阿凡達續集的前導預告片,打破預告片傳統形式,以幾乎沒有對白的畫面與音效帶出影迷熟悉的角色並介紹新人物,整段預告片貫串水之主軸,引領影迷進入潘朵拉星球的動盪世界,翻開各部族之間合作與械鬥的新篇章。

卡司/原班人馬全員歸隊

「阿凡達:水之道」堪稱加拿大籍影壇鉅導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)2009年推出「阿凡達」(Avatar)以來,最具開創性的作品。

睽違13年,「阿凡達」續集「阿凡達:水之道」終於要在今年重返大銀幕。(取材自IMDb)

「阿凡達:水之道」前導預告片帶領觀眾探索第一集看到的虛構潘朵拉星球,潘朵拉是一顆衛星,圍繞南門二(alpha-Centauri)恆星系統中的波呂斐莫斯(Polyphemus)行星公轉。

前導預告片尾由澳洲籍男星山姆沃辛頓(Sam Worthington)飾演的「傑克蘇利」(Jake Sully)語重心長且深情地告訴美國女星柔伊莎達娜飾演的「奈蒂莉」(Neytiri):「無論身處何方,我都銘記在心,這個家庭,就是我們的避風港。」(I know one thing: Wherever we go, this family is our fortress)

阿凡達續集的詳細電影情節依然保密到家,據悉「阿凡達」幕後團隊和電影卡司原班人馬全員歸隊,除了前述的山姆沃辛頓、柔伊莎達娜,還有「大反派上校」史蒂芬朗(Stephen Lang)飾演的邁爾斯夸里奇上校(Colonel Miles Quaritch)。

在「阿凡達」中飾演科學家「葛莉絲奧古斯汀博士」(Grace Augustine)的金球獎(Golden Globe Award)女星雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver)則將以全新神祕角色出現在「阿凡達:水之道」之中。

「阿凡達:水之道」重要新角色,由凱特溫絲蕾飾演​「羅納爾」。(取材自IMDb)

新血/溫絲蕾、楊紫瓊加入

此外,新電影卡司陣容多了巨星加持,奧斯卡(The Oscars)影后凱特溫絲蕾(Kate Winslet)也加入卡司陣容,飾演本集的重要新角色「羅納爾」(Ronal);羅納爾隸屬於納美部落的「礁人族」(Metkayina Clan),是一名自由潛水者(freediver)。

這是凱特溫絲蕾繼經典愛情劇作「鐵達尼號」(Titanic)之後,再次與詹姆斯卡麥隆合作,令影迷既雀躍又期待兩人合作,能否再次激出足以改變「經典」定義的火花。其他新加入的演員還有華裔巨星楊紫瓊(Michelle Yeoh)、肌肉硬漢馮迪索(Vin Diesel)、艾美獎(Emmy Award)喜劇類最佳女主角艾迪法柯(Edie Falco),以及西班牙與英國籍女演員奧娜卓別林(Oona Chaplin)扮演要角。

2009年推出的「阿凡達」大多數畫面在南半球風光明媚的紐西蘭取景拍攝,該片首映後,其開創性的視覺效果和拍攝手法讓觀眾和影評嘖嘖稱奇,讚譽有加。「阿凡達」當時成為幾乎完全透過「超級寫實主義」(hyper-realistic)編寫劇情,並運用「動態捕捉」(motion capture)科技拍攝的電影之一。

「阿凡達」上映時,有線電視新聞網(CNN)評論員稱之為「畫時代的」(epochal)的電影,就像星際科幻電影「星際大戰」(Star Wars),以及「2001太空漫遊」(2001: A Space Odyssey)。

「阿凡達」2010年被提名九項奧斯卡獎 ,包括最佳攝影、最佳視覺效果獎、最佳藝術指導獎、最佳導演、最佳原創音樂獎、最佳混音、最佳影片剪輯獎,以及最佳音效剪輯獎,最後抱回最佳攝影、最佳視覺效果獎、最佳藝術指導等三大獎項。

2009年的「阿凡達」締造全世界電影史上最高電影票房紀錄。(取材自IMDb)

續集/迪士尼 要拍5部曲

迪士尼(Disney)2019年3月以713億元收購了「阿凡達」原本的電影製作公司「20 世紀福克斯」(20th Century Fox),之後對阿凡達後續作品投下重本和巨大賭注,包括奧蘭多迪士尼動物王國(Animal Kingdom in Orlando)自2017年起增設阿凡達電影場景中的潘多拉世界主題園區。

「阿凡達:水之道」2022年12月16日上映之後,迪士尼還計畫推出三部續集。「阿凡達3」預計2024年12月20日上映,「阿凡達4」預計2026年12月18日上映,「阿凡達5」預計2028年12月22日上映。

紀錄/首作仍是最賣電影

詹姆斯卡麥隆2009年推出「阿凡達」,締造全世界電影史上最高電影票房紀錄,若不考慮通貨膨脹要素,該片以超過28億4738萬元笑傲江湖且穩坐寶座。

在全球影史票房中,排名第三的跨越階級且歷久彌新的淒美愛情故事「鐵達尼號」。(取材自IMDb)

在全球影史票房中,緊追在「阿凡達」之後的是2019年上映的「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame),以超過29億9750萬元;排名第三的跨越階級且歷久彌新的淒美愛情故事「鐵達尼號」(Titanic),鐵達尼號1997年上映,票房仍以逾22億164萬元盤踞第三,打趴一眾近代電影。

鐵達尼號不僅享有「世紀經典」的美譽,更是全球電影賣座排行榜最「資深」的電影作品。2022年正逢鐵達尼號沉船事件110周年,也是電影「鐵達尼號」上映25周年紀念。

鐵達尼號電影配樂由好萊塢(Hollywood)電影音樂家詹姆斯霍納(James Horner)精心創作,儘管當年一度被詹姆斯卡麥隆嗤之以鼻,但在詹姆斯霍納的努力下終於取得導演首肯,成就這部膾炙人口的不朽創世劇作,不僅獲獎無數,更創下多項金氏世界紀錄(Guinness World Records)。