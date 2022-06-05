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娛樂／狂霸賣座電影13年「阿凡達2」改探水世界

文／陳韻涵
「阿凡達：水之道」前導預告片帶領觀眾探索第一集看到的虛構潘朵拉星球。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」前導預告片帶領觀眾探索第一集看到的虛構潘朵拉星球。（取材自IMDb）

睽違13年，史詩級科幻電影「阿凡達」（Avatar）的納美族（Na'vi）終於要在今年12月16日重返大銀幕。三大製片協力製作的「阿凡達：水之道」（Avatar: Way of Water）5月上旬釋出阿凡達續集的前導預告片，打破預告片傳統形式，以幾乎沒有對白的畫面與音效帶出影迷熟悉的角色並介紹新人物，整段預告片貫串水之主軸，引領影迷進入潘朵拉星球的動盪世界，翻開各部族之間合作與械鬥的新篇章。

卡司／原班人馬全員歸隊 

「阿凡達：水之道」堪稱加拿大籍影壇鉅導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）2009年推出「阿凡達」（Avatar）以來，最具開創性的作品。

睽違13年，「阿凡達」續集「阿凡達：水之道」終於要在今年重返大銀幕。（取材自IM...
睽違13年，「阿凡達」續集「阿凡達：水之道」終於要在今年重返大銀幕。（取材自IMDb）

「阿凡達：水之道」前導預告片帶領觀眾探索第一集看到的虛構潘朵拉星球，潘朵拉是一顆衛星，圍繞南門二（alpha-Centauri）恆星系統中的波呂斐莫斯（Polyphemus）行星公轉。

前導預告片尾由澳洲籍男星山姆沃辛頓（Sam Worthington）飾演的「傑克蘇利」（Jake Sully）語重心長且深情地告訴美國女星柔伊莎達娜飾演的「奈蒂莉」（Neytiri）：「無論身處何方，我都銘記在心，這個家庭，就是我們的避風港。」（I know one thing: Wherever we go, this family is our fortress）

阿凡達續集的詳細電影情節依然保密到家，據悉「阿凡達」幕後團隊和電影卡司原班人馬全員歸隊，除了前述的山姆沃辛頓、柔伊莎達娜，還有「大反派上校」史蒂芬朗（Stephen Lang）飾演的邁爾斯夸里奇上校（Colonel Miles Quaritch）。

在「阿凡達」中飾演科學家「葛莉絲奧古斯汀博士」（Grace Augustine）的金球獎（Golden Globe Award）女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）則將以全新神祕角色出現在「阿凡達：水之道」之中。

「阿凡達：水之道」重要新角色，由凱特溫絲蕾飾演​「羅納爾」。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」重要新角色，由凱特溫絲蕾飾演​「羅納爾」。（取材自IMDb）

新血／溫絲蕾、楊紫瓊加入

此外，新電影卡司陣容多了巨星加持，奧斯卡（The Oscars）影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）也加入卡司陣容，飾演本集的重要新角色「羅納爾」（Ronal）；羅納爾隸屬於納美部落的「礁人族」（Metkayina Clan），是一名自由潛水者（freediver）。

這是凱特溫絲蕾繼經典愛情劇作「鐵達尼號」（Titanic）之後，再次與詹姆斯卡麥隆合作，令影迷既雀躍又期待兩人合作，能否再次激出足以改變「經典」定義的火花。其他新加入的演員還有華裔巨星楊紫瓊（Michelle Yeoh）、肌肉硬漢馮迪索（Vin Diesel）、艾美獎（Emmy Award）喜劇類最佳女主角艾迪法柯（Edie Falco），以及西班牙與英國籍女演員奧娜卓別林（Oona Chaplin）扮演要角。

2009年推出的「阿凡達」大多數畫面在南半球風光明媚的紐西蘭取景拍攝，該片首映後，其開創性的視覺效果和拍攝手法讓觀眾和影評嘖嘖稱奇，讚譽有加。「阿凡達」當時成為幾乎完全透過「超級寫實主義」（hyper-realistic）編寫劇情，並運用「動態捕捉」（motion capture）科技拍攝的電影之一。

「阿凡達」上映時，有線電視新聞網（CNN）評論員稱之為「畫時代的」（epochal）的電影，就像星際科幻電影「星際大戰」（Star Wars），以及「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）。

「阿凡達」2010年被提名九項奧斯卡獎，包括最佳攝影、最佳視覺效果獎、最佳藝術指導獎、最佳導演、最佳原創音樂獎、最佳混音、最佳影片剪輯獎，以及最佳音效剪輯獎，最後抱回最佳攝影、最佳視覺效果獎、最佳藝術指導等三大獎項。

2009年的「阿凡達」締造全世界電影史上最高電影票房紀錄。（取材自IMDb）
2009年的「阿凡達」締造全世界電影史上最高電影票房紀錄。（取材自IMDb）

續集／迪士尼要拍5部曲

迪士尼（Disney）2019年3月以713億元收購了「阿凡達」原本的電影製作公司「20 世紀福克斯」（20th Century Fox），之後對阿凡達後續作品投下重本和巨大賭注，包括奧蘭多迪士尼動物王國（Animal Kingdom in Orlando）自2017年起增設阿凡達電影場景中的潘多拉世界主題園區。

「阿凡達：水之道」2022年12月16日上映之後，迪士尼還計畫推出三部續集。「阿凡達3」預計2024年12月20日上映，「阿凡達4」預計2026年12月18日上映，「阿凡達5」預計2028年12月22日上映。

紀錄／首作仍是最賣電影

詹姆斯卡麥隆2009年推出「阿凡達」，締造全世界電影史上最高電影票房紀錄，若不考慮通貨膨脹要素，該片以超過28億4738萬元笑傲江湖且穩坐寶座。

在全球影史票房中，排名第三的跨越階級且歷久彌新的淒美愛情故事「鐵達尼號」。（取材...
在全球影史票房中，排名第三的跨越階級且歷久彌新的淒美愛情故事「鐵達尼號」。（取材自IMDb）

在全球影史票房中，緊追在「阿凡達」之後的是2019年上映的「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame），以超過29億9750萬元；排名第三的跨越階級且歷久彌新的淒美愛情故事「鐵達尼號」（Titanic），鐵達尼號1997年上映，票房仍以逾22億164萬元盤踞第三，打趴一眾近代電影。

鐵達尼號不僅享有「世紀經典」的美譽，更是全球電影賣座排行榜最「資深」的電影作品。2022年正逢鐵達尼號沉船事件110周年，也是電影「鐵達尼號」上映25周年紀念。

鐵達尼號電影配樂由好萊塢（Hollywood）電影音樂家詹姆斯霍納（James Horner）精心創作，儘管當年一度被詹姆斯卡麥隆嗤之以鼻，但在詹姆斯霍納的努力下終於取得導演首肯，成就這部膾炙人口的不朽創世劇作，不僅獲獎無數，更創下多項金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

「阿凡達」續集的情節保密到家，據悉幕後團隊和電影卡司原班人馬全員歸隊，其中包含飾...
「阿凡達」續集的情節保密到家，據悉幕後團隊和電影卡司原班人馬全員歸隊，其中包含飾演主角「傑克蘇利」的山姆沃辛頓。（取材自IMDb）

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