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娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

娛樂新聞組
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

電影「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent）中，尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）飾演一個叫尼可拉斯凱吉的演員，他瘋狂地渴望在昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的電影裡得到一個角色，跟自己十多歲的女兒關係疏遠，還時不時跟幻想中的1990年代自己對話——那個自己傲慢任性，會吐槽如今的他拍了太多爛片，是「過氣的爛片王」，不再是大明星。

32歲奪影帝 資產達1.5億

尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。尼可拉斯凱吉本名是尼可拉斯金柯波拉（Nicolas Kim Coppola），叔叔是「教父」（The Godfather）三部曲導演法蘭西斯科波拉（Francis Ford Coppola）。

1983年，他出演劇情片「鬥魚」（Rumble Fish），因為該片是叔叔法蘭西斯科波拉執導，為了表示自己非靠「家族關係」獲得角色，他以「尼可拉斯凱吉」作為藝名。

尼可拉斯凱吉曾出演「空中監獄」等大熱電影。（取材自IMDb）
尼可拉斯凱吉曾出演「空中監獄」等大熱電影。（取材自IMDb）

天賦加上努力使得尼可拉斯凱吉在好萊塢成為亮眼的新星，1995年主演愛情電影「遠離賭城」（Leaving Las Vegas），讓他32歲就獲得奧斯卡最佳男主角，是當時該獎項第二年輕的獲獎者。2002年，喜劇電影「蘭花賊」（Adaptation.）上映，尼可拉斯凱吉又憑藉該片獲得奧斯卡最佳男主角提名。

此外，尼可拉斯凱吉還出演過動作驚悚片「空中監獄」（Con Air）、科幻動作驚悚片「變臉」（Face/Off）以及「絕地任務」（The Rock）、「國家寶藏」（National Treasure）等大熱電影。2007年，尼可拉斯凱吉拿到演員生涯中的第一個年度票房冠軍，成為好萊塢片酬最高的演員之一，個人累積資產高達1.5億美元。

沒錢亂接戲 大公司拋棄

然而，「人生贏家」尼可拉斯凱吉終於還是被名利沖昏頭，揮霍無度導致一手好牌變成爛牌，花光1.5億美元財產，還欠美國國稅局630萬美元的財產稅。在40歲的時候，尼可拉斯凱吉的財產已經所剩無幾，為還債和維持家人開支，他只能夠不挑不揀地瘋狂接戲，昔日的好萊塢之星開始走下坡。

尼可拉斯凱吉憑藉愛情電影「遠離賭城」獲得奧斯卡最佳男主角。（取材自IMDb）
尼可拉斯凱吉憑藉愛情電影「遠離賭城」獲得奧斯卡最佳男主角。（取材自IMDb）

從2008年的「無聲火」（Bangkok Dangerous）開始，「爛片之王」的罵聲就纏上尼可拉斯凱吉。他接演的「惡靈戰警」（Ghost Rider）、「國家寶藏：古籍秘辛」（National Treasure: Book of Secrets）、「惡靈線索」（The Wicker Man）、「魔女神兵」（Season of the Witch）、「關鍵下一秒」（Next）等片，都被提名金酸梅獎最差男主角。此後十年，他幾乎都沒有一部讓外界讚譽的作品，片酬一度只有400萬美元。

種種惡性循環導致尼可拉斯凱吉逐漸被大導演和大公司所拋棄，他只能拍攝一些不能在院線上映、小電影公司製作的網路電影掙錢。

未放棄演技 影評人猛讚

2018年，尼可拉斯凱吉主演驚悚電影「曼蒂」，演技再次被人看見」。（取材自IMD...
2018年，尼可拉斯凱吉主演驚悚電影「曼蒂」，演技再次被人看見」。（取材自IMDb）

所幸的是，尼可拉斯凱吉在接各種爛片的同時，並沒有放棄對於演技的自我要求，使得他熬來自己的翻身時刻。

2018年，由尼可拉斯凱吉主演的驚悚電影「曼蒂」（Mandy）上映，該片的爛番茄新鮮度100%，觀眾滿意度95%，IMDb評分也高達8.4分。尼可拉斯凱吉的演技再次被人看見」，在某場重要戲分中，他的表現兼具力量與喜感，製造細致入微的豐富層次。影評人對尼可拉斯凱吉的表演讚不絕口，稱正是尼可拉斯凱吉這樣偉大的演員，才讓電影達到最好的效果。

2021年7月，尼可拉斯凱吉主演的「豬殺令」（Pig）上映。該片的爛番茄新鮮度高達97%，尼可拉斯凱吉片中扮演安靜內向的松露獵手羅布，某個深夜，他用來尋找松露的豬，被兩個入室盜竊的歹徒擄走，自此，他便走上了尋豬之路。他不但必須要重回波特蘭拯救愛豬，更要面對自己的過往。尼可拉斯凱吉本人的生活經歷和片中角色產生重疊，使得觀眾被深深打動。

尼可拉斯凱吉在「豬殺令」中，真實面對自己的人生過往。（取材自IMDb）
尼可拉斯凱吉在「豬殺令」中，真實面對自己的人生過往。（取材自IMDb）

對於57歲的尼可拉斯凱吉來說，一切並不太晚，他還擁有重塑輝煌的希望。尼可拉斯凱吉目前正在忙著拍攝怪物宇宙新片「雷菲爾」（Renfield）。（取材自北京青年報）

尼可拉斯凱吉 電影 好萊塢

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