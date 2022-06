娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注,與他的大起大落有關。(路透)

電影 「超吉任務」(The Unbearable Weight of Massive Talent)中,尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)飾演一個叫尼可拉斯凱吉的演員,他瘋狂地渴望在昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)的電影裡得到一個角色,跟自己十多歲的女兒關係疏遠,還時不時跟幻想中的1990年代自己對話——那個自己傲慢任性,會吐槽如今的他拍了太多爛片,是「過氣的爛片王」,不再是大明星。

32歲奪影帝 資產達1.5億

尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注,與他的大起大落有關。尼可拉斯凱吉本名是尼可拉斯金柯波拉(Nicolas Kim Coppola),叔叔是「教父」(The Godfather)三部曲導演法蘭西斯科波拉(Francis Ford Coppola)。

1983年,他出演劇情片「鬥魚」(Rumble Fish),因為該片是叔叔法蘭西斯科波拉執導,為了表示自己非靠「家族關係」獲得角色,他以「尼可拉斯凱吉」作為藝名。

尼可拉斯凱吉曾出演「空中監獄」等大熱電影。(取材自IMDb)

天賦加上努力使得尼可拉斯凱吉在好萊塢 成為亮眼的新星,1995年主演愛情電影「遠離賭城」(Leaving Las Vegas),讓他32歲就獲得奧斯卡最佳男主角,是當時該獎項第二年輕的獲獎者。2002年,喜劇電影「蘭花賊」(Adaptation.)上映,尼可拉斯凱吉又憑藉該片獲得奧斯卡最佳男主角提名。

此外,尼可拉斯凱吉還出演過動作驚悚片「空中監獄」(Con Air)、科幻動作驚悚片「變臉」(Face/Off)以及「絕地任務」(The Rock)、「國家寶藏」(National Treasure)等大熱電影。2007年,尼可拉斯凱吉拿到演員生涯中的第一個年度票房冠軍,成為好萊塢片酬最高的演員之一,個人累積資產高達1.5億美元。

沒錢亂接戲 大公司拋棄

然而,「人生贏家」尼可拉斯凱吉終於還是被名利沖昏頭,揮霍無度導致一手好牌變成爛牌,花光1.5億美元財產,還欠美國國稅局630萬美元的財產稅。在40歲的時候,尼可拉斯凱吉的財產已經所剩無幾,為還債和維持家人開支,他只能夠不挑不揀地瘋狂接戲,昔日的好萊塢之星開始走下坡。

尼可拉斯凱吉憑藉愛情電影「遠離賭城」獲得奧斯卡最佳男主角。(取材自IMDb)

從2008年的「無聲火」(Bangkok Dangerous)開始,「爛片之王」的罵聲就纏上尼可拉斯凱吉。他接演的「惡靈戰警」(Ghost Rider)、「國家寶藏:古籍秘辛」(National Treasure: Book of Secrets)、「惡靈線索」(The Wicker Man)、「魔女神兵」(Season of the Witch)、「關鍵下一秒」(Next)等片,都被提名金酸梅獎最差男主角。此後十年,他幾乎都沒有一部讓外界讚譽的作品,片酬一度只有400萬美元。

種種惡性循環導致尼可拉斯凱吉逐漸被大導演和大公司所拋棄,他只能拍攝一些不能在院線上映、小電影公司製作的網路電影掙錢。

未放棄演技 影評人猛讚

2018年,尼可拉斯凱吉主演驚悚電影「曼蒂」,演技再次被人看見」。(取材自IMDb)

所幸的是,尼可拉斯凱吉在接各種爛片的同時,並沒有放棄對於演技的自我要求,使得他熬來自己的翻身時刻。

2018年,由尼可拉斯凱吉主演的驚悚電影「曼蒂」(Mandy)上映,該片的爛番茄新鮮度100%,觀眾滿意度95%,IMDb評分也高達8.4分。尼可拉斯凱吉的演技再次被人看見」,在某場重要戲分中,他的表現兼具力量與喜感,製造細致入微的豐富層次。影評人對尼可拉斯凱吉的表演讚不絕口,稱正是尼可拉斯凱吉這樣偉大的演員,才讓電影達到最好的效果。

2021年7月,尼可拉斯凱吉主演的「豬殺令」(Pig)上映。該片的爛番茄新鮮度高達97%,尼可拉斯凱吉片中扮演安靜內向的松露獵手羅布,某個深夜,他用來尋找松露的豬,被兩個入室盜竊的歹徒擄走,自此,他便走上了尋豬之路。他不但必須要重回波特蘭拯救愛豬,更要面對自己的過往。尼可拉斯凱吉本人的生活經歷和片中角色產生重疊,使得觀眾被深深打動。

尼可拉斯凱吉在「豬殺令」中,真實面對自己的人生過往。(取材自IMDb)

對於57歲的尼可拉斯凱吉來說,一切並不太晚,他還擁有重塑輝煌的希望。尼可拉斯凱吉目前正在忙著拍攝怪物宇宙新片「雷菲爾」(Renfield)。(取材自北京青年報)