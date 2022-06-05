每周一書／變化中的世界秩序 看美國國運

國運是「電梯向上」還是「電梯向下」，很重要！東西方歷史都有兩、三百年一個周期的興衰治亂，在古代國運昌隆意味領袖治國有方，迎來中興治世，讓百姓安居樂業，更有機會發大財；相對地，國勢衰微下，領袖昏庸甚至兵敗，百姓在亂世流離失所，連命都難保，遑論累積財富。

現代文明讓人民的生命、財產有基本保障，政權轉移只是統治階層替換，不再會有人頭落地，但是國運對人民而言仍然重要：國運「電梯向上」意味著百姓生活、生意順風順水，是累積財富的最佳時機，例如一戰、二戰後的美國；國運「電梯向下」，意味著民不聊生、通膨高漲，財富一夕化為烏有，例如一戰、二戰期間的德國 。

國運在現代一樣重要，只是不再帶有封建迷信意味，而是稱為「總體經濟指標」或是「國家實力指數」，也不再是由欽天監通過夜觀天象來預測未來，而是由經濟學家、政治學家觀測國家總體經濟的變化，以分析、測定一國在歷史周期與變化規律的定位。

橋水基金創辦人瑞．達利歐（Ray Dalio）可說是「全球宏觀投資 者」的代表，他曾透過研究大蕭條 時期，預測2008年金融危機，橋水並因之獲利。而橋水正是高度依賴電腦蒐集資料，以演算法進行資料分析。達利歐在眾多資料中觀察到的危險事態，正是《變化中的世界秩序》一書的緣起。

過去幾年來，達利歐觀察到三件在他有生之年從未發生過、但在歷史上卻多次發生的大事，讓他憂心忡忡。達利歐及橋水團隊以演算法所得數據，評分當前美國的「國運」（帝國興衰大周期）是電梯向下，由顛峰走向衰退。美國進入衰退期，讓達利歐反思，國家領導人該如何振衰起弊，而投資人該如何保護自己財富？達利歐在書中給了國家領導人、投資人諸多建言，而正如美國前財長薩默斯所說：「無論你同意或不同意，達利歐的書是了解我們時代的必備讀物。」

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