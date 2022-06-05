稅務漫談／「人造」禮物轉移遺產 將受限

富人把資產轉移給繼承人已面臨新的限制，尤其是在涉及退休帳戶時。(Getty Images)

在4月26日一個鮮為人知的提議中，財政部 表示將在2026年「收回」多項財富規畫策略的稅收減免，2017年稅改的贈與稅和遺產稅豁免額，將在2026年到期並回落至此前金額的一半。該提案針對的策略是納稅人將資產提供給受益人的同時，保持對它們的控制或實質性利益，國稅局 認為這是一種變相禮物，應該納稅。該提案反映了拜登政府的擔憂，即富裕的美國人在窗口期競相使用策略來創造「人造」禮物，以將免稅財富傳給後代。

財務規畫部門於去年9月首次透露財政部正在考慮限制措施，這對認為自己的周密計畫一成不變的富裕投資者及其顧問來說，是一個新的打擊。富人在將資產轉移給繼承人時已經面臨新的限制，尤其是在涉及退休 帳戶時。

★利用合夥關係 收益給繼承人

目前，已經出現幾種轉移資產的現象。例如，交叉安排的合夥關係，其中定期利益給予繼承人，而捐贈者保留優先利益；另一種涉及捐贈者承諾在未來向接受者贈送禮物；還有一種涉及信託，設保人向該信託轉移資產，但也從贈與財產中獲得收入。這三種情況都用盡了捐贈者的部分或全部免稅額。2022年的免稅額剛剛超過1200萬元（已婚夫婦的免稅額翻倍），終身贈與和遺產最高稅率為40%。財政部的提案將對超過較低免稅水平的轉移金額徵稅。舊金山一家財務規畫公司的負責人米勒（Justin Miller）表示，這樣納稅人無法鎖定目前高額的「即用即失」免稅額。

常見的遺產規畫策略也可能被影響，儘管有些策略如設保人保留的年金信託（Grantor Retained Annuity Trusts，簡稱GRAT）在技術上並不涉及「人造」禮物。GRAT允許個人將資產轉移給子女或孫子女，而且免稅。在美國最富有的100個家庭中，一半以上使用類似信託來減少或免除遺產稅。但根據財政部的提議，國稅局將計算在較低豁免下保留其轉移到GRAT資產價值5%以上權益的捐贈者的稅表。如果捐贈者在信託期限結束前去世，這意味著其股分將被收回到其遺產中，導致「被挪出」的資產仍然需要繳納更大的稅款。

假設一位捐贈者去年為其孩子們投入了1億元用於GRAT。根據國稅局的規定，該信託每年向他支付一筆「年金」，隨著時間的推移，該年金總額略高於所貢獻財產或現金的價值。在稅務機構看來，回報降低了禮物的應稅價值，在這種情況下減少到1000萬元。因此，捐贈者從其遺產中轉移了1億元，但只用掉了他目前免稅額中的1000萬元。與此同時，信託升值，其收益免稅給子女。根據財政部提議，由於禮物的應稅價值超過轉移金額的5%，捐贈者沒有鎖定她目前較高的免稅額中的1000萬元。因此到2026年，他還將面臨更高的稅收法案。

★5%的規則 不適用歸零GRAT

新澤西遺產規畫律師申克曼（Martin Shenkman）說，一個大問題是既定的策略是不可撤銷的，它們是不能解除的合法合同。客人已經用完了當前的豁免額，但如果在2025年之後死亡，優惠策略將被收回，但此前已用豁免無法再還給客人。

聖路易斯遺產規畫律師雷德（Clary Redd）表示，5%的規則不適用於所謂的歸零GRAT，其中年金等於投入信託的原始價值。這是因為根據當前的國稅局規則，這樣的信託不會用盡捐贈者的任何豁免，即使它會將資金從他的遺產中轉移出去。該信託中的資產是1%的主要部分，隨著時間的推移而升值，支付年金後剩下的任何東西都免稅給繼承人。

該提案也不會影響具體的計畫，即捐贈者在遺贈財產的同時，保持對財產的控制或占有。例如，奶奶和爺爺擁有價值2000萬元的遺產，並讓他們的兒子在他們去世時繼承700萬元，那麼如果他們在2026年之後去世，他們可以安全地使用目前超過2400萬元的免稅額。PNC在其網站上談到高豁免額時說，「在機會之窗關閉之前採取行動」。

根據國會2019年通過的法案，傳統個人退休帳戶（IRA）和工作場所退休計畫的繼承人，包括401(k)s、403(b)s教育工作者和457(b)延期補償計畫，不能再伸展要求在其生命周期內的最低提款額。相反，繼承人必須在十年內把帳戶內的金額全部提取交稅。（作者為註冊會計師）