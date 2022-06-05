社會傳真／旅遊「踩坑」也是有趣風景

騎著駱駝去沙丘看日落。（圖由作者提供）

這是一次多年前的旅遊，那是我、先生和好朋友Lily的三人行，地點是摩洛哥。

摩洛哥地處北非，既不是典型的非洲，也不是典型的中東，對我們而言，它很神祕。它的第一大城市就是被一部奧斯卡獲獎影片叫響的名字：卡薩布蘭卡（Casablanca，或譯「北非諜影」）。

搭車遇詐財 酒店四不像

到了卡薩布蘭卡，一眼看上去令我們有點失望，那副普通的樣子實在和腦海裡的神祕相去甚遠。下了飛機後，我們叫了一輛車前往旅館，上車前講好的價錢是Fifteen（15美金）。車剛起步，司機就高喊「Fifty（50美金）」，當時心裡一沉，第一個反應就是遇到騙子了。驚恐之際，就尖叫了起來「Stop! Stop!（停車！停車！）」。

我的尖叫嚇壞了車上所有的人，包括那位司機，他立馬高聲改口「Fifteen, Fifteen」。風波在幾秒鐘內平息了下來，車繼續前行。事後先生對我說，「從來沒見過妳如此尖叫，太嚇人了」；說實話，我也被自己的尖叫嚇著了。

到摩洛哥前，就已經開始擔心路上遇到壞人，警覺的弦也一直繃著，在出租車 司機喊出50美金的那一刻，直接反應就是遇上壞人了。「謀財害命」的「謀財」已經發生，下一步就是「害命」了；想到這裡，我那緊繃的弦咔喳就斷了。

車把我們帶到了酒店。酒店看來有點搞笑，建築完全是按照皇宮設計，可地點卻坐落在一條雜亂的街上；就好像一個人嚮往著榮華富貴，卻偏偏生在了窮人家裡。酒店裡面，大堂和餐廳頗有皇宮的架式，但其他地方就隨它去了，整個一個四不像。再說房間裡，四壁塗著嬌嫩的粉漆，浴室堆著新鮮的花瓣，臥床掛著鑲邊的幔紗，活像頂級山寨版的公主寢室。

作者（右）和友人Lily在卡薩布蘭卡的酒店裡。（圖由作者提供）

可是如果猛一回頭，就會看到門上有四塊大鐵把著門：一個門把，三把大鎖（鎖的型狀是棍狀、鎖狀和矩型塊狀）。這三把大鎖完全不講美學，也完全不顧住客的感受，蠻橫地把門死死封住。這種防衛絕對不是在對付一個匪徒，而是在對付一支突擊隊。這種防衛的級別，瞬間就使人聯想到午夜後可能發生的事情，這時再回過頭看看身後的曼妙輕紗，詭異的感覺陡然升起。

聲音+動作 找到火車站

撒哈拉沙漠是我們的第二站，在兒時的心目中，撒哈拉是一個遠在天邊、不可能到達的地方，從卡薩布蘭卡去撒哈拉沙漠要坐火車然後轉汽車 。在去火車站的路上，我們三人迷路了。語言不通要問路是一件很麻煩的事，幸虧有高手在旁；先生上前攔住一個路人，二話不說，嘴裡就發出火車的鳴笛聲「嘟嘟嘟…」，還雙臂抬起做了一個送向遠方的姿勢，那路人也二話不問，手指向前面拐角處果斷地一點。問答在瞬間結束，結果清楚無誤，看到眼前這一幕，真為這兩位高手感到自豪，這比時髦的翻譯通牛多了。

到了火車站買票，又遇到問題：是要奢侈一點坐頭等艙？還是節儉一點坐普通艙？在苦苦思考中，三人忽然反應過來，這個差價如折合成美元，只有5美元。唉，早用美元去計算，不就省去這番糾結了嗎，真是腦子有點短路。

下了火車轉汽車，這就開始接地氣了。我們搭的是夜車，破爛髒舊之外，車上滿是市井小民。剛出城不久，就停在了一個偏僻小鎮的夜市，讓大家下去買點吃的。在漆黑的夜幕裡，燒烤食物的煙霧繚繞，小販在大聲叫賣。這裡很像是給那些勞累一天的人們歇腳的地方，我們三人來自異邦，顯得格格不入，下車看了看，沒敢多待就回到車上。

憤怒廣播聲 如真主審判

車又出發了，這時車上響起了廣播。這輛破舊的車沒有音響系統，聲音應該是來自司機的錄音機。廣播的聲音一開始低沉，隨後轉為高昂，接著達到一種憤怒狀態，最後憤怒又變成了詛咒的聲調。我們聽不懂它在說什麼，猜想是和宗教有關，那聲嘶力竭的詛咒聲，就像真主在地獄門前審判車上眾生。

我們聽得心驚膽戰，大氣不敢出，斜眼偷瞄一下摩洛哥老鄉，發現他們個個神情安然、面無表情，想必是被審判過N次，已經練到了刀槍不入的境界。不管怎麼說，他們的鎮定給了我們力量，伴隨著真主的審判聲，也漸漸地進入了夢鄉。第二天早晨，在撒哈拉沙漠的邊陲小鎮埃弗特下了車，民宿主人勒瑪在這裡接應我們。

沙漠民宿主人勒瑪的家。（圖由作者提供）

勒瑪開著吉普車，載著我們三人在沙漠裡狂奔。沙漠裡沒有人，也沒有路，想往哪兒開，想跑多快，都悉聽尊便。終於到了勒瑪的家，只見廣袤沙漠中有著幾間房屋、幾頂帳篷，還有一群駱駝。屋裡暗暗的，一片黃沙顏色，不知是他們喜歡這種顏色，還是室內確實覆蓋了一層黃沙。休息了一會，勒瑪給我們包上阿拉伯頭巾，帶我們走了出去。讓人驚訝的是，居然看到了綠洲，看到了廢棄的鹽礦和廢棄的村莊，還看到了打駱駝毛的當地居民。

沙丘騎駱駝 目送夕陽歸

下午四點左右，我們騎著駱駝走上了紅沙丘。三隻駱駝排成一行，嚮導牽著駱駝走在前方，引導前進的方向。夕陽撒下，人和駱駝在紅色的沙地上留下了長長的影子，真是美得不可思議。看到眼前這幅美景，按耐不住心頭的激動，先生從駱駝上跳下來，奪過嚮導手中的牽繩，當起新的帶路人。到了丘峰，駱駝在一旁休息，我們在沙丘上滑沙，看著紅色的夕陽漸漸地落下。這幅畫面，是我一生中留在腦海裡最美的一個鏡頭。

返回的時候到了，牽駱駝的嚮導示意我們團團坐下，掏出一塊小手絹鋪在沙上，像變戲法一樣在手絹上變出了幾個泥做的小駱駝，他捏著這幾隻小駱駝在手絹上跳來跳去。過了好一會兒，小駱駝還在歡快地跳躍，絲毫沒有停止的意思。這時我們心知肚明，今天不把這小駱駝領回家，就別想騎著大駱駝回到勒瑪的家，於是也不囉嗦，交出60美金，抱走了三隻小駱駝。

到了晚上，看到滿天的繁星，大得離譜又亮得出奇，密密麻麻地掛在空中。確切地說不是在空中，而是在半空中、在天與地之間，距離特別近。以前只知道在沙漠裡看日落美的不可思議，原來在沙漠裡看星星也能美的讓人屏住呼吸。

沙漠看日出 風沙敗玩興

第二天就要走了，為了節省時間，我們主動在當晚把帳結了。隔天一早，勒瑪的臉上就失去了先前的笑容，其實我們早該知道，提前結帳是旅行的一大禁忌。這天的活動是去沙漠看日出，早晨風很大，風把細細綿綿的沙吹進了每一個可能的空隙，鼻子、耳朵、嘴巴，還有衣服的口袋裡全是沙，友人Lily的大鏡頭相機也被沙封住了眼睛，打不開蓋。風沙吹打，加上勒瑪的熱情降溫，活動只好草草收場。

早飯後，我們提出想做的最後一件事，就是我和Lily爬上勒瑪的吉普車頂，留下在沙漠裡奔馳的身影。我們確信，如果錢還沒交，他會很高興地答應，可現在有點不一樣了。他聽到要求後，雖然不太情願，還是勉強同意了，條件是就在屋前的院子跑一跑，比劃兩下。我和Lily趕緊包上阿拉伯頭巾、爬上吉普車頂，先生在下面準備錄影。陣仗擺好，勒瑪就開始轉圈，每當車子經過錄影機前，我們就揮手歡呼。由於院子不大，圈子太小，歡呼的聲音此起彼伏；我們沉浸在自己英姿颯爽的形象裡，忘了告訴勒瑪停車。他沒有接到指令，只得悶聲開車；等我們反應過來，想到勒瑪黑著臉、心不甘情不願地載著我們轉圈，頓時在車頂上笑成了一團。

爬上民宿主人勒瑪的吉普車頂留影。（圖由作者提供）

導遊獻熱情 挖坑讓我跳

離開沙漠，來到了菲斯 (Fes)，一個神祕又古老的城市。菲斯的老城建於九世紀，裡面九千多條小巷彎彎曲曲地纏繞在一起，在網上看過，如果不雇導遊，是無法自己走出來的。於是我們雇了一個會講英語的導遊，價錢是15美金。我們很高興價錢不貴，他也很高興生意上門。進入了老城的小巷，導遊挎起我的胳膊，邁著滑稽的步子高歌行進，把先生和Lily都甩在身後。我不是一個能豁出臉皮的人，不過身在異鄉沒人認識，也就放肆一回；於是和他配合得天衣無縫，在大街上誇張地招搖了一把。

行程結束後，我付了15美金，又加了10元小費，這小費是獻給我們的特殊友情。剛準備說再見，只見他把臉一沉說：「妳是在開玩笑吧？每人15元，妳才給了一個人的錢」。我們聽後都驚詫不已，原來裡面還有這麼一個坑。我們掉進了坑，還在坑裡遞上10元小費。當初這個導遊在報價時，刻意隱瞞了「每人」這兩個字，如果知道這是每人的價錢，也許我們可以講價，也許可以另雇他人。

菲斯小巷弄 猶在九世紀

從坑裡爬出後，腦袋才開始清醒，先前的一幕浮上眼前：他為什麼只挎著我的胳膊在街頭賣力表演？答案漸漸清晰了起來，原來他看出三人中只有我背著胯包、是管錢的；鎖定了我是個管錢的主，不攻我攻誰呢？那10塊錢小費不就是他的戰利品嗎？

上當是小插曲，不影響我們對菲斯的著迷。在那九千多個彎曲的小巷裡，時光回到了9世紀，小巷裡有嘈雜的集市，有靜靜的僻角。小販們兜售著香料、蜜餞、蔬菜水果，屠夫們在大案板上砍殺牛羊；男裁縫們坐在屋裡靜靜地縫製、狹窄的集市中人們牽著毛驢擁擠地穿梭。這裡不僅穿著，甚至連人們的眼神都是九世紀的，實在是一個神祕的地方。相較於第一站卡薩布蘭卡的平庸，菲斯確實給扳回了一局。

菲斯古城的窄小集市。（圖由作者提供）

夜抵間諜 城 靠人多自救

離開了菲斯，來到了坦吉爾 (Tangier)，在這裡只住一晚。坦吉爾與歐洲大陸只隔一條海峽：直布羅陀海峽；因為地理位置具有重要的戰略意義，在二戰期間，是個有名的「間諜城市」。這個「間諜」的稱號，使我們心生警惕。到達時已是晚上，為了安全，吩咐出租車去一家大一點的酒店。車開出了鬧市，拐上了小路，然後竟然爬起了山坡。我們越看越不對，正要詢問，車停下了，前面出現了一個接應的人，他開口第一句話就是「我們家有廁所和網路」。這又是一個弦要繃斷的時刻，我們三人齊聲抗議，拒絕下車。司機見狀，立即掉頭，把我們送進了一家正規酒店。這次的有驚無險，可能歸因於我們人多勢眾吧。

第二天坐上渡輪、穿過了直布羅陀海峽，踏上了西班牙的土地。在上岸的那一刻，整個身體一下子放鬆了下來。回頭看看我們一周來所走過的路，踩過很多坑，步步都是帶著警覺，消耗了不少體能。但持平來說，這些坑挖的大小適中，使自己能掉進去但不至於翻車；對於這一點，我們還是心存感激。

事後想想，和某些國家騙人的程度相比，旅途中所踩到的坑，還真不能叫騙人，只能叫伎倆。可圈可點的是，這些伎倆裡還透著一些「厚道」，因為當你受到驚嚇時，他也受到驚嚇，並且立即煞車，改邪歸正。就是這些「厚道」給了我們感激的理由，而它又和那些小伎倆攪在了一起，為旅途送上了無盡的笑料。

這次旅行是那麼獨特，又是那麼難忘。夕陽下的紅沙丘、九世紀的菲斯城，都是所見過最迷人的地方。雖然腳下坑坑窪窪，可是從上面磕磕絆絆地走過，也是途中一道有趣的風景。由此而言，這是我最珍賞的一次旅行。