地產迷思／禁重建樓房 影響貸款

房地產網站報告顯示，皇后區的房產一向很受買家青睞。（本報資料照片）

鐵昭明坐在典律師樓的會客室裡，大聲地和負責經辦的助理律師薇梅芳爭吵。上個星期五（2月25日）他和女兒鐵溫媚（Sandy）到典律師樓簽署買賣契約，以91萬的價格簽下皇后區貝賽（Bayside）的一間一家庭的房屋。這棟住宅的土地大約是85英尺x21英尺（1785平方英尺），樓板面積大約有1300平方英尺。

雖然不是什麼很舒適的豪宅，但是鐵先生父女覺得大小已經夠他們居住，而且他們也買不起更大的房屋了；雖然這棟房屋不是什麼高級房屋，但是鐵昭明可是在十幾位競爭者中脫穎而出的勝利者。剛開始的時候，鐵先生出價85萬，加了兩次價之後才搶到這棟房屋，他不希望這筆買賣出現任何問題。

憂心支票 寄丟 興師問罪

2月25日那天，他到典律師的辦公室簽署了買賣契約，給賣主簽發了一張9萬1000元的訂金支票，承辦的薇律師答應當天寄出。5天過去之後，賣主的律師還沒收到他簽署的契約書以及支票，承辦的地產經紀一直打電話給鐵先生，說是典律師樓一定把契約和支票給寄丟了。鐵先生很緊張，便到典律師樓來詢問到底怎麼回事。

鐵先生已經52歲了，他的正業是餐館老闆，但是他的業餘嗜好是唱京劇。他嗓門很大，女兒鐵溫媚也遺傳他的大嗓門。兩位客戶在典律師樓裡詢問郵寄不到的契約以及支票的問題，鐵先生父女性子急，說沒兩句便提高嗓門，指責薇律師辦事不牢，把他的契約弄丟了。

典律師樓裡大約有五位律師、八位助理和祕書，整個律師樓的面積大約1500平方英尺，鐵先生父女對薇律師的指責聲音，大到每一位工作人員都聽得很清楚。

薇律師2020年從中國的政法大學法律系畢業，2021年從美國南部一家一年制的法學院碩士班畢業，典律師樓的工作是她的第一個工作。她接辦房地產 業務總共算起來也不超過10件，可以說資歷很嫩。上星期五她的祕書袁小姐同時用郵局的Priority Mail快信寄出三封郵件。有兩封都準時送達給收件人，單單鐵先生的契約賣方律師過了5天還沒收到。鐵先生父女在她同事面前對她的指責讓他非常難堪。

郵局延誤送達 虛驚一場

薇律師的祕書袁祕書已經有3年的工作經驗，比較能夠應付這種尷尬的場面。她耐著性子跟鐵先生解釋，所有的郵寄紀錄都顯示郵局延誤送達，實在不是律師樓的問題。鐵先生便指責律師樓為什麼不用聯邦快遞，聯邦政府經營的郵寄不可靠。

袁祕書解釋律師樓的政策是，所有的郵件都用Priority Mail(快信)寄出，如果客戶要用Federal Express（聯邦快遞）寄出，要加郵費30元。這封政策信在鐵先生聘請典律師的時候已經讓鐵先生簽收，鐵先生沒多繳郵資不應該責備律師樓沒用聯邦快遞送達契約。鐵先生還是很不高興說，典律師的政策宣言有3頁，他沒耐性一個字一個字去讀，像這麼重要的事薇律師應當口頭上提醒他。

這場火爆的對話驚動了典律師。典律師特別把鐵先生父女請到他的辦公室，好好和他們談了15分鐘，最後建議鐵先生先止付已經開出去的支票，重新簽一份契約，開一張訂金支票，第二天親自跑一趟，送給賣方的律師。負責辦理鐵先生的案件的房地產經紀不講中文，鐵先生不講英文，經紀很懶，不來典律師樓拿契約，鐵先生也不敢勞煩經紀，只好自己出馬。當天下午他到銀行去止付支票，第二天拿著重簽的契約、重開的支票來到位於FreshMeadow（新鮮草原）的賣主律師的辦公室的時候，賣主律師的祕書才告訴鐵先生，典律師樓寄送契約的郵件前一天下午已經收到，鐵先生白走了一趟。

這件買賣一開始不順利，接下來也是東碰西撞的。光是賣方律師要清理產權報告裡的問題， 就花了賣方律師兩個月。這些產權的問題牽扯到賣主前手的遺產執行程序、賣方過世的太太的遺產執行程序，都是要花很多時間處理。鐵先生先是每兩個星期詢問一次案情的進展，後來變成一個星期好幾次。有時候父親打完電話，女兒接著打電話。薇律師和袁祕書接到鐵氏父女的電話都很緊張，她們都希望趕快幫鐵氏父女過戶，可以過比較平靜的日子。

過戶貸款 手續 一波三折

簽約完後大約一個半月，貸款銀行的貸款確認書（Commitment）批下來了。銀行給足了鐵先生申請的$682500貸款額。只是這份確認書裡有一項條件，必須要要估價員認證這棟住宅如果被拆毀之後，貸款人（重建時候的屋主）能夠重建。這份估價報告總共有42頁，在第7頁的下半頁裡有這麼一行字，「基於法律的變化，要是本房屋遭受毀損，現行的建築法規很可能不允許屋主依照原樣重建。」為此銀行的貸款確認書裡有這麼一句話，「本貸款確認書的效力端繫於房屋一旦被拆毀之後能否重建」。鐵先生看不懂英文，薇律師也沒仔細研讀銀行的貸款確認書，也沒有人想到銀行在簽發貸款確認書之後，還會拒絕貸款。

到了5月初，買賣雙方都準備好要過戶了，只是銀行律師總是告訴薇律師，銀行還沒有準備放款。到底在等什麼，沒有人知道。到了5月10日。銀行通知貸款人，銀行拒絕貸款，因為根據估價員調查的結論，如果該房屋不論因為什麼原因被拆毀，依照現行的紐約市建築法令，屋主只能建到1100平方英尺左右。銀行認為這樣子銀行有風險，不願意貸款。

一個星期之後，經過貸款經紀、典律師和薇律師大費周章的解釋之後，鐵氏父女終於瞭解他們從這間銀行是借不到錢的。於是他們便要求薇律師從賣方律師那邊把訂金要回來，他們要去買別的房屋。賣方律師接到薇律師所發的終止契約通知書後，表示他不能做決定，他必須要和他的客戶商量之後才能決定怎麼做。

等了三天沒聽到賣主律師要還錢的承諾，鐵氏父女衝到賣主家裡和賣主談判沒有結果。這時候貸款經紀人告訴鐵氏父女說有一間銀行不要求房屋如果被拆毀、屋主必須能夠重建才能貸款。鐵氏父女又衝回賣主的家，要求賣主降價，他們才願意到另外一家銀行去貸款。最後，賣主象徵性地把價格降了1萬元，鐵氏父女便請薇律師修改契約，降價1萬元，他們要到另外一家銀行去貸款。

本案啟示

1.有些買房的客戶心情急切，弄得承辦的律師也非常緊張，偏偏這種客戶的案件有時候會進行不順利。當然承辦的律師只有任勞任怨。古人說「身在公門好修行」，碰到這種客戶、這種案件便是最好的修心養性的機會。承辦律師應當沉著應付，小心行事。

2.鐵先生要買的房屋是屬於祖父化（grandfathered）的房屋，也就是說因為法律的變化，現有的房屋依照現行建築法規有超建的情形，但是由於超建的情形發生在法律改變之前，政府不去主動拆除。但是當這棟建築不論因為何種原因被拆毀的時候，它的重建必須遵照重建當時的建築法規，不能按照原樣建回去。

3.要避免買到這樣的房屋，在簽約之前必須要先找建築師諮詢。

4.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)