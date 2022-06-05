星座／6月5日至6月11日 天秤社交活動頻繁 水瓶做事面面俱到

6月5日至6月11日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方，而大大縮減。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資 的項目略見成效。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

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