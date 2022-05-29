我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

料理功夫／牛蒡洋蔥炒肉絲

林水治
牛蒡洋蔥炒肉絲
牛蒡洋蔥炒肉絲

牛蒡含有豐富的膳食纖維，不過切絲很費功夫，需要一把好刀和刀工，切好後易氧化，可以泡水防止變黑；豬肉快炒七分熟盛出備用才不會太老，除了洋蔥，也可以加胡蘿蔔絲變化菜色。一道好吃的菜品，多需要兩遍以上的功夫，不過著實好吃。

材料：

牛蒡1根、洋蔥1/4個、豬肉絲1大匙。

牛蒡
牛蒡

調味品：

油1大匙、醬油1匙、米醋少許、味醂（含糖料酒）少許、七味粉、芝麻少許。

作法：

1.牛蒡1根切絲後泡水，豬肉片切絲，加上味醂和醬油和橄欖油醃製。

2.熱鍋下油，爆炒洋蔥和肉絲，盛出備用。

3.再加一匙油炒牛蒡，加點米醋，味醂和生抽醬油，蓋鍋燜煮，加七味粉調味。

4.備用洋蔥肉絲加入拌下。

5.盛盤，撒點白芝麻即可。

小叮嚀：

如果擔心刀不夠鋒利或刀工不好，可用削皮刀刨，再切幾刀，口感也不錯。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

養生／規律運動 有助改善睡眠

下一則

料理功夫／泰式紅咖哩雞湯麵

延伸閱讀

她用電鍋蒸蛋蒸出「珊瑚礁」行家：這3點不能錯

她用電鍋蒸蛋蒸出「珊瑚礁」行家：這3點不能錯
料理功夫／當歸鴨湯2款

料理功夫／當歸鴨湯2款
料理功夫／咖哩鮮蝦粉絲煲

料理功夫／咖哩鮮蝦粉絲煲
料理功夫／不加蔥蒜 家常菜2樣

料理功夫／不加蔥蒜 家常菜2樣

熱門新聞

4月食品價格創41年來最大年度升幅。（歐新社）

大仁說財經／通膨剛剛喘口氣 食品卻又驚驚漲

2022-05-22 02:11

地產迷思／不信任子女 唯有靠信託

2022-05-22 02:07
車行在死亡谷中，沿途幾乎都是這樣一望無際毫無生機的路景。（作者提供）

旅遊／拉斯維加斯 銀髮自由行

2022-05-22 02:02
「侏羅紀世界：統霸天下」找回「侏羅紀世界」元老級資深影星山姆尼爾（右）、蘿拉鄧恩（中）​回歸。 （取材自IMDb）

娛樂／「侏羅紀世界3」史詩級卡司回歸 串連各部曲情懷

2022-05-22 02:04
群峰連綿的派克峰，又稱為美國之山。（作者提供）

旅遊／美國之山 壯麗派克峰

2022-05-22 02:01
1139或1045表案件積壓，國稅局無法提供時間表。民眾應考慮大量的額外批准時間並為此制定計畫，不要提交重複的申請。(Getty Images)

稅務漫談／稅表處理時間延長了（下）

2022-05-22 02:07

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握