料理功夫／牛蒡洋蔥炒肉絲

牛蒡洋蔥炒肉絲

牛蒡含有豐富的膳食纖維，不過切絲很費功夫，需要一把好刀和刀工，切好後易氧化，可以泡水防止變黑；豬肉快炒七分熟盛出備用才不會太老，除了洋蔥，也可以加胡蘿蔔絲變化菜色。一道好吃的菜品，多需要兩遍以上的功夫，不過著實好吃。

材料：

牛蒡1根、洋蔥1/4個、豬肉絲1大匙。

牛蒡

調味品：

油1大匙、醬油1匙、米醋少許、味醂（含糖料酒）少許、七味粉、芝麻少許。

作法：

1.牛蒡1根切絲後泡水，豬肉片切絲，加上味醂和醬油和橄欖油醃製。

2.熱鍋下油，爆炒洋蔥和肉絲，盛出備用。

3.再加一匙油炒牛蒡，加點米醋，味醂和生抽醬油，蓋鍋燜煮，加七味粉調味。

4.備用洋蔥肉絲加入拌下。

5.盛盤，撒點白芝麻即可。

小叮嚀：

如果擔心刀不夠鋒利或刀工不好，可用削皮刀刨，再切幾刀，口感也不錯。

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