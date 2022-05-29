料理功夫／泰式紅咖哩雞湯麵

泰式紅咖哩雞湯麵

此款湯麵是在自己喜愛的湯品裡加入麵條的概念組合而成，美味香辣過癮，而且口感層次豐富，在享用時彷彿聽到它們投合的交錯對話。

材料：

泰式紅咖哩醬2大匙、水4杯、檸檬葉5片、烤雞胸肉200公克、泰國 魚露3大匙、糖4茶匙、泰國小辣椒2條、玉米粉2大匙、水3大匙、椰奶罐頭(5.6盎司)1罐(約2/3杯)、胡蘿蔔80公克、綠豆芽150公克、小型紫洋蔥1/4顆、麵條2人份、蔥1根、九層塔葉2根之量、熟白芝麻粒少許。

作法：

1.將檸檬葉撕對半；烤雞胸肉切丁；泰國小辣椒切末；玉米粉和3大匙水調拌成芡水；胡蘿蔔削皮後切絲；紫洋蔥切細絲；蔥切成蔥花，以上備用。

2.備一炒鍋，淋入少量油加熱，舀入泰式紅咖哩醬微火慢慢炒至溶散。

3.加入4杯水和檸檬葉，轉大火煮滾。

4.加入烤雞胸肉丁，隨即加入泰國魚露、糖和辣椒末調味。

5.湯再次煮滾時淋入芡水，攪拌均勻，三度煮滾時淋入椰奶攪拌均勻即熄火。

6.在烹煮紅咖哩雞湯時另備一鍋水大火煮滾，先汆燙胡蘿蔔絲，1分鐘後加入綠豆芽略微汆燙，撈出後同紫洋蔥絲置於一旁備用。

7.以汆燙蔬菜 的水或重新備一鍋水將麵條煮熟，撈出放入兩個麵碗內。

8.舀入泰式紅咖哩雞湯，將汆燙好的兩樣蔬菜和紫洋蔥絲鋪擺於上，再撒入蔥花、九層塔葉和熟白芝麻粒，享用。

小叮嚀：

1.紅咖哩醬須以微火炒溶散，以免產生焦苦味壞了湯頭。

2.烤雞胸肉以鹹味、辣味或未調味的風味為佳。

3.泰國魚露是重鹹醬汁，因此無需另外加鹽。

4.為免椰奶營養和風味遭破壞，淋入後攪拌均勻即熄火。

5.紫洋蔥甜度較高，但若對生洋蔥的辛嗆味敏感，可於切絲後泡水片刻再瀝乾，或汆燙後再食用。

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