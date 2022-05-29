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料理功夫／紫高麗菜汁紅豆粽

Vivien
紫高麗菜汁紅豆粽
紫高麗菜汁紅豆粽

這幾年媽咪似乎對包粽子上癮了，而且非常神奇的是，居然比我小時候看見的粽子還要好，有款有型，媽咪簡直是被家庭耽誤的包粽好手。今年我突發奇想，用紫高麗菜汁泡糯米加上紅豆，於是完成這款紫高麗菜汁紅豆粽。

材料：

圓糯米1斤、紅豆200克、桂竹葉（竹筍殼）20片、紫高麗菜80克、水250毫升、棉線20條、壓力鍋。

作法：

1.紫高麗菜加入水，用果汁機打碎濾去渣留汁備用。

2.糯米洗乾淨，用紫高麗菜汁泡4小時上色。

糯米泡紫高麗菜汁
糯米泡紫高麗菜汁

3.紅豆洗淨用電鍋加2杯水蒸熟去汁。

4.桂竹葉（竹筍殼）一片片用清水洗乾淨，再放入滾燙熱開水浸泡10分鐘，使其軟化，接著搓洗棉線。

5.所有材料備妥，取兩片桂竹葉（竹筍殼）折成漏斗狀，舀入三分之一糯米、接著紅豆、再來糯米，大約八分滿，把粽葉向下摺好壓緊，接著用兩條棉繩紮緊綁好。

6.包好的粽子放進壓力鍋，倒進清水滿過粽子，高壓30分鐘，放氣體後繼續燜半個小時，冷卻濾乾水分，帶著桂竹竹筍殼香味的彩色粽子就可出爐。

小叮嚀：

桂竹葉（竹筍殼）比較硬，所以要浸泡熱水，用兩條棉線綁，使其牢靠不容易鬆散，因為沒加調料，吃原味，可以沾糖吃。

帶著淡紫色的彩色粽子
帶著淡紫色的彩色粽子
桂竹葉外型
桂竹葉外型

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