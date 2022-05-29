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醫藥／高燒、骨頭疼 小心血癌

／黃惠群
AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血等症狀，就要特別留意。（本報資料照片）
AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血等症狀，就要特別留意。（本報資料照片）

急性骨髓性白血病（AML）是成人常見血癌之一，醫師指出，AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血、骨頭疼痛，或出現不明瘀青，就要特別留心。

AML患者以年長者居多，隨罹病年齡增加，治療相對困難，若合併FLT3基因變異，治療更加棘手， 相較於其他常見惡性高的癌症，急性血癌快速減少患者壽命17.5年，健康損失年為各癌之冠。   

中華民國血液病學秘書長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安說，過去針對FLT3基因變異復發或癌細胞比率無法下降至5%以下的患者，臨床僅能給予高劑量化學治療或血液幹細胞移植，但這些癌細胞通常具高抗藥性，化療效果常常不理想，很多患者也因疾病控制不佳無法接受骨髓移植。

據統計，復發患者中不到一成有機會進入第二次完全緩解。高劑量化療也可能帶來強烈副作用，如白血球低下合併發燒與感染、腹瀉、掉髮與惡心嘔吐等問題

針對FLT3基因變異復發或無法達到緩解，已有標靶藥物可供患者選擇，有助增加完全緩解時間，進而爭取接受血液幹細胞移植的機會。侯信安提醒，AML患者一旦突然出現高燒、牙齦出血、骨頭疼痛或出現不明瘀青等，應盡速回診確認體內血癌細胞是否增生，及早檢查，及早治療。

癌細胞 中華民國 癌症

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