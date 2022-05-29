醫藥／免疫受損者 發燒別輕忽

發燒除了新冠病毒感染的可能性外，也可能是其它疾病，要趕快就醫進一步評估。（本報資料照片）

當自己、身旁的親友或不認識的人「發燒」了，許多人會直接聯想到新冠肺炎 。做了新冠病毒的快篩或PCR呈「陰性」，就可以安心了嗎？當然不是。

發燒是身體發出來的警訊，相關潛藏在身體裡的問題，可能是一些致命的疾病，忽略發燒或僅用退燒藥物處理，將會延誤病情，甚至危及性命。

當我們發燒了，要如何處置是比較正確安心的做法？首先考慮可能感染新冠病毒，趕快去做新冠病毒篩檢；其次是重要的生命徵象如何？生命徵象包括血壓 、呼吸及神智反應，如果血壓偏低、呼吸偏快、神智不清，二話不說，直接掛急診求助。

如果發燒時，沒有新冠病毒接觸的風險，也沒有生命徵象不穩定，此時要留意身體有沒有免疫受損的狀況？例如癌症、免疫系統疾病、糖尿病、肝硬化、腎臟病等，或使用化療、類固醇或其他免疫抑制劑，以及是否為老年人。如果有這些狀況，就算人看起來還好，生命徵象穩定，建議盡快就醫評估。

如果自身原來的健康狀況良好，可以先觀察，要多喝水或吃普拿疼，緩和不適，但不要貿然服用抗生素。如果發燒一天比一天明顯，不建議要求醫師給強效退燒藥或退燒針劑，發燒可能暫時退了，但恐怕會掩蓋病情，延誤治療。

發燒最常見的原因是感染，但是腫瘤、免疫系統疾病、甚至藥物的副作用等，都可能引起發燒。因此，持續的發燒不適，應與醫師討論，抽血檢驗全血球、發炎指數、肝腎功能，也可考慮做血液細菌培養，安排基本的影像檢查，包括胸部X光及腹部超音波，進一步找出可能發燒的原因。

在新冠肺炎流行期，發燒除了新冠病毒感染的可能性外，當發燒伴隨生命徵象不穩定時，即使新冠病毒篩檢陰性，也要趕快就醫進一步評估。老年人或免疫受損者的發燒也不能輕忽，因為可能在很短的時間，就會惡化成敗血症。

找不出原因的發燒，不可以只依賴退燒藥，也不應一直服用抗生素。發燒是身體求救的訊號，提醒病人及醫師好好去察覺身體被忽略的健康問題。（作者分別為台北醫學 大學附設醫院感染科主任、台灣感染症醫學會前理事長）