我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

醫藥／免疫受損者 發燒別輕忽

文／李垣樟、劉正義
發燒除了新冠病毒感染的可能性外，也可能是其它疾病，要趕快就醫進一步評估。（本報資料照片）
發燒除了新冠病毒感染的可能性外，也可能是其它疾病，要趕快就醫進一步評估。（本報資料照片）

當自己、身旁的親友或不認識的人「發燒」了，許多人會直接聯想到新冠肺炎。做了新冠病毒的快篩或PCR呈「陰性」，就可以安心了嗎？當然不是。

發燒是身體發出來的警訊，相關潛藏在身體裡的問題，可能是一些致命的疾病，忽略發燒或僅用退燒藥物處理，將會延誤病情，甚至危及性命。

當我們發燒了，要如何處置是比較正確安心的做法？首先考慮可能感染新冠病毒，趕快去做新冠病毒篩檢；其次是重要的生命徵象如何？生命徵象包括血壓、呼吸及神智反應，如果血壓偏低、呼吸偏快、神智不清，二話不說，直接掛急診求助。

如果發燒時，沒有新冠病毒接觸的風險，也沒有生命徵象不穩定，此時要留意身體有沒有免疫受損的狀況？例如癌症、免疫系統疾病、糖尿病、肝硬化、腎臟病等，或使用化療、類固醇或其他免疫抑制劑，以及是否為老年人。如果有這些狀況，就算人看起來還好，生命徵象穩定，建議盡快就醫評估。

如果自身原來的健康狀況良好，可以先觀察，要多喝水或吃普拿疼，緩和不適，但不要貿然服用抗生素。如果發燒一天比一天明顯，不建議要求醫師給強效退燒藥或退燒針劑，發燒可能暫時退了，但恐怕會掩蓋病情，延誤治療。

發燒最常見的原因是感染，但是腫瘤、免疫系統疾病、甚至藥物的副作用等，都可能引起發燒。因此，持續的發燒不適，應與醫師討論，抽血檢驗全血球、發炎指數、肝腎功能，也可考慮做血液細菌培養，安排基本的影像檢查，包括胸部X光及腹部超音波，進一步找出可能發燒的原因。

在新冠肺炎流行期，發燒除了新冠病毒感染的可能性外，當發燒伴隨生命徵象不穩定時，即使新冠病毒篩檢陰性，也要趕快就醫進一步評估。老年人或免疫受損者的發燒也不能輕忽，因為可能在很短的時間，就會惡化成敗血症。

找不出原因的發燒，不可以只依賴退燒藥，也不應一直服用抗生素。發燒是身體求救的訊號，提醒病人及醫師好好去察覺身體被忽略的健康問題。（作者分別為台北醫學大學附設醫院感染科主任、台灣感染症醫學會前理事長）

醫學 血壓 新冠肺炎

上一則

醫藥短波／肉毒桿菌 老年人也能打

下一則

醫藥／高燒、骨頭疼 小心血癌

延伸閱讀

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
汪小菲被爆同居張穎穎 一起下樓PCR「洩蜜」了

汪小菲被爆同居張穎穎 一起下樓PCR「洩蜜」了
柯文哲嗆蔡英文瞎指揮 黃珊珊幫腔：不要互相拉扯

柯文哲嗆蔡英文瞎指揮 黃珊珊幫腔：不要互相拉扯
台北市長柯文哲驚傳2度快篩陽性 正等PCR

台北市長柯文哲驚傳2度快篩陽性 正等PCR

熱門新聞

4月食品價格創41年來最大年度升幅。（歐新社）

大仁說財經／通膨剛剛喘口氣 食品卻又驚驚漲

2022-05-22 02:11

地產迷思／不信任子女 唯有靠信託

2022-05-22 02:07
車行在死亡谷中，沿途幾乎都是這樣一望無際毫無生機的路景。（作者提供）

旅遊／拉斯維加斯 銀髮自由行

2022-05-22 02:02
「侏羅紀世界：統霸天下」找回「侏羅紀世界」元老級資深影星山姆尼爾（右）、蘿拉鄧恩（中）​回歸。 （取材自IMDb）

娛樂／「侏羅紀世界3」史詩級卡司回歸 串連各部曲情懷

2022-05-22 02:04
群峰連綿的派克峰，又稱為美國之山。（作者提供）

旅遊／美國之山 壯麗派克峰

2022-05-22 02:01
1139或1045表案件積壓，國稅局無法提供時間表。民眾應考慮大量的額外批准時間並為此制定計畫，不要提交重複的申請。(Getty Images)

稅務漫談／稅表處理時間延長了（下）

2022-05-22 02:07

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握