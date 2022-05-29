養生／規律運動 有助改善睡眠

五分之一的中老年人好發「睡眠呼吸中止症」，規律的運動有助緩解睡眠障礙。（Getty Images）

優質的睡眠與規律的運動，對人類健康有很大助益。近年睡眠不足引發的高胰島素阻抗（即糖尿病 的早期），建議可以運動作為治療方法，可有效減緩糖尿病與相關代謝疾病。

五分之一的中老年人好發「睡眠呼吸中止症」。他們的上呼吸道軟組織入睡後塌陷，易引發睡眠中反覆驚醒，交感神經興奮，六到七成的人會失眠 ，導致白天疲憊，使得病患對運動的能力與興致明顯下降。

研究顯示，規律的有氧運動確實可以減少睡眠呼吸中止，並能緩解失眠、日間疲勞、高血壓、高血糖；長期則能減緩心血管疾病 、中風及失眠相關的身心疾病。臨床治療上，睡眠呼吸中止患者要突破心理與生理的限制，積極從事有氧運動是非常重要的。

值得一提的是，儘管運動可以降低呼吸障礙，但仍不如持續使用正壓呼吸輔助器（CPAP）的治療效果。反之，病患如果僅戴上輔助器而不加入規律有氧運動，雖能部分減緩代謝疾病及降低心血管疾病發生，但還是不如加上有規律的運動，更具療效。

若患者長期服用鎮定安眠藥（Benzodiazepines, BZD），儘管能導入睡眠狀態，卻會減少深度睡眠期，無法使睡醒後腦力清新，自律神經功能回復，反而可能衍生反彈性失眠、憂鬱焦慮、認知障礙，甚至提高跌倒、罹癌或其他致命的危險。

針對失眠族群的研究證實，有氧運動與阻力運動（如舉重），都能有效改善睡眠的質與量，並緩解憂鬱或心血管疾病。長期規律運動的療效遠超過安眠藥。癌症病患化療或放射治療後，常會引發嚴重失眠症，規律運動可減少不適感，改善睡眠狀況，尤其乳癌病患做有氧加重訓，確實可有效緩解壓力與疼痛。

所有生物都有將近24小時日夜周期的表現，如同「動與靜」或「睡與醒」的反應。人類的生理時鐘是內建的晝夜節律，經由我們眼睛的視網膜去感知周遭環境明暗，進行調整，不僅影響整體腦中樞運作，更經由自律神經、荷爾蒙分泌，調控生理機制。

占人類體重40%的肌肉，是糖與脂肪燃燒代謝最重要的器官。日夜及動靜節律牽動著胰島素分泌，影響醣類與脂肪代謝產能，以供肌肉收縮。不論短期或長期的睡眠剝奪，或睡眠品質低落如睡眠呼吸中止症，都會造成胰島素阻抗上升，血糖因而高升，導致肌纖維損傷、慢性全身發炎，甚至縮減壽命。

因此，從全人醫療的角度，矯治睡眠障礙、減少其衍生的後遺症，包括心血管及代謝疾病、身心和免疫系統疾病，運動治療是現今標準治療外，不可或缺的一環。（作者為台灣中山醫學大學附設醫院中興分院睡眠中心主任）