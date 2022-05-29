養生／善用零碎時間 運動效果不打折

維持身體健康要避免吃炸物。（本報資料照片）

從年輕時就保有運動習慣的台灣衛福部台北醫院院長鄭舜平，擅長運動傷害的治療。現代人生活忙碌，運動量大多不足，建議應利用零碎時間運動，例如搭電梯改走樓梯，或是游泳 、快走及爬山等難度不高但需肺活量的運動。

鄭舜平平時會游泳、跑步，假日則和家人到陽明山或石碇皇帝殿等地爬山，保持運動習慣。他常演講跟運動傷害有關的主題，所以更要身體力行，「面對病人、民眾時，才具有說服力。」

除了不吃炸物外，鄭舜平飲食不忌口，會多吃蔬果及堅果類，三餐規律，每餐都會吃飽，如果忙到比較晚，也不吃消夜，頂多喝水。他說，像鹹酥雞等都是高熱量食物，不但對身體不好，還會養成吃消夜的壞習慣。

根據統計，台灣只有30%的人有規律運動習慣，鄭舜平指出，大多數人工作忙碌，下班回家只想當「沙發馬鈴薯」，躺在沙發上看電視吃零食，且隨著年紀增長，基礎代謝率也會降低，只有透過運動，才不會慢慢發胖。

「運動是維持身材的不二法門。」鄭舜平建議，可先從改變生活習慣做起，例如搭電梯改為爬樓梯，利用瑣碎時間運動，或是做核心肌群運動，也可達到運動效果。「踏出運動的第一步很重要」，可選擇快走、慢跑、騎腳踏車、打球等難度較低運動，找到同伴一起運動更好，即便太累也會有人拉著自己去運動。