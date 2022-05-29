封面故事／遠程有利有弊 社交距離改變 線上全搞定

疫情影響了民眾的生活，也意外帶來心理上的改變。（記者李榮／攝影）

人類歷史上出現過幾次大流行的傳染病，社交距離 的概念，早在舊約聖經就已提到；不過，若非此次疫情 ，人們無法體會長期維持社交距離， 實體聚會轉為線上所帶來的影響。

黃兆毅去年底在打完新冠疫苗第三劑後確診染新冠；他說，或許是因為有疫苗的保護，染疫後才只是輕症，休息幾天就康復；他知道是一位遠親在聖誕假期時傳染給他，但不會怪罪親戚，「畢竟病毒真的防不勝防，除非可以關在家裡永不出門。」

他表示，疫情期間本來固定的好友聚會全部喊停，而且一停就是兩年，久而久之，大家的感情好像也淡了。另外，由於上班也是在家辦公，前不久才返回辦公室，「這種感覺很特別，有些新進的員工都已進入公司逾一年，現在才第一次見到本尊。」

此外，黃兆毅雖不會因為疫情就排斥與人交談、打招呼，但聽到有人咳嗽，就不自主地想確認，自己有沒有戴好口罩 。

美國許多州的防疫規定已陸續鬆綁，加州除特定場所，已不強制戴口罩；然而，在公園散步的Jack，護目鏡、口罩手套裝備依然齊全。

已經80歲的他表示，雖然有些人會以異樣的眼光看著他，但他一點都不在乎，「命是我自己的，老年人染疫很容易命都沒了。我才不管政府說些什麼。」

新冠肺炎疫情多少讓人與人的信任打了折扣；因為永遠沒法知道，一次握手或寒暄，是不是就可能讓人染疫？

隨疫情緩解，恢復實體社交以後，有人擔心的不是染疫，而是出現了「社交障礙」。

宅居過久 出現社交恐懼

今年40多歲、工作常因業務在外應酬的Eric(化名)，以前餐敘聚會幾乎每天不斷，因疫情爆發停下，直到近來許多聚會才重啟實體舉行。但他發現，朋友久未見面，不只有點生疏，他自己也會覺得不好意思，「我好像有點社交恐懼症上身。」

Eric說，疫情期間除了在家上班外，還得一邊照顧家中老人、分擔帶小孩的責任，日夜都忙的情況下，自己的外貌蒼老不少、白髮暴增，再加上疫情待在家難免多吃少動，臉跟肚子都腫了一大圈。現在有人相約聚餐，他總是有點抗拒，非得前往的場合也是不到最後關頭不脫口罩，能遮一點是一點，因爲實在沒自信。

新冠肺炎疫情的高傳染性，造成了長期的居家避疫與社交距離，但生活仍要繼續，經濟活動、生病就醫、學習研討等，幾乎都被迫轉為線上；所幸在科技的輔助下，學校教學有了網課、餐館點餐可借助電子菜單、會議交流等愈來愈多過去須親往現場的活動，現在都用上了虛擬實境。

線上學習的效果其實比想像中的要好。（記者李榮／攝影）

網路教學 擴及外州學生

在灣區經營硅谷美術學院、教授美術創意課程20多年的方雲華博士，過往都是現場實體授課，無論素描、水彩、油畫、版畫，全是親自在學生身旁指導；然而，疫情爆發後學校無法面對面上課，全部被迫改為網路教學，還好學校轉變得很快，居家避疫後沒多久就轉為線上；甚至因為網路教學的優勢，現在人在外州的學生都能遠端參與課程。

方雲華指出，很多年前就曾考慮推出線上課程，但一直等到疫情爆發後，不得已全面推出；在家長的幫忙下，摸索出最適當的網路教學方式與節奏；線上教學的優勢，除了沒有地域限制、更為彈性外，作品評析時透過網路分享，也能更清楚細節，且教學時也更容易穿插多媒體的素材。

不少學習創意的學生五歲就開始，年齡小的小孩要在線上學習，挑戰更大；Emma 周老師指出，對於年紀小的孩子，家長通常會在旁邊幫忙輔導；但讓人意想不到的是，小孩的學習能力特別強，切換鏡頭、上傳作業、使用Zoom軟件功能，都難不倒他們；年齡稍大的孩子用起網路教學來更是得心應手。

「兩年下來，網路教學的效果非常好。」她說，例如作品成果用來申請學校，「跟往年比起來居然更好，申請名校幾乎百發百中。」

全景看屋 疫期更省時間

從事房屋仲介的Ben則表示，疫情之前就很常利用照片和影片來推銷房子，但總覺得還是很難讓客戶有身臨其境的感覺，完全掌握現場空間的相對位置，後來接觸到360度全景拍照後，就率先和製作公司合作，利用這項技術拍下所要銷售的房屋，「客人只要在家裡打開電腦，利用滑鼠拖曳來賞屋，效果逼真，看一趟下來就跟自己走一趟感覺差不多」。

疫情開始之後，他也是駕輕就熟，透過360度全景呈現，「預約來看房的人都已對屋子有很大的興趣，反而更節省了時間。」這些行銷方式，即使疫情結束了，仍可派上用場。