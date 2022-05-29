封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

小團與精品遊在後疫情時代受到民眾的熱捧。(葉秋生提供)

2020年新冠疫情 爆發，重創旅遊業；兩年後隨著疫情趨緩，旅遊業也逐步復甦，普通民眾更在短暫失去自由後，早日期盼回歸到正常生活，走出家門，領略大自然的美；後疫情時代，三兩家庭結伴的小團與精品遊成為風尚，房車更受歡迎，各大景區與郵輪 打出各項優惠，吸引民眾外出。

親近大自然 只要出油費

從事活動策畫的周煥新，多年前購買一輛RV房車，疫情爆發後，他與家人放棄長途旅行，自駕房車前往紐約上州、緬因州、波士頓與佛蒙特州，遠離城市的喧囂，融入大自然，放鬆心情。

相較於傳統旅行，周煥新表示，房車旅行既避免了居住酒店與搭乘公共交通，還能自己做飯，安全又衛生，且只需出油費，旅遊的支出也比過去減少一半；他說，房車旅遊的另一大優勢就是行程自由，他與親友結伴而行，住在州立或國家公園的營地內，凌晨3時到4時就能爬山，一睹美景。

周煥新說，自己的房車可容納六個人，最長一次旅遊曾離家20多天，從紐約市一路開房車向北，前往上州尼加拉大瀑布，「每天開五六個小時，完全沒有感到疲勞。」他說，不少友人看到他的旅遊經歷後，也效仿購買較小的房車，與親友一同出遊。

周煥新與家人在疫情後放棄長途旅行，自駕房車前往紐約上州、緬因州、波士頓與佛蒙特州，遠離城市的喧囂；圖為紐約州南北湖房車營地。(周煥新提供)

駕房車出遊 應注意路線

對於房車旅遊的安全性，周煥新表示，正規的公園營地內設備都較為齊全，新入手的房車司機需留意旅遊線路，提前做好規畫，避免遇到突發狀況。

17歲移民美國的葉秋生，大學時攻讀商業管理專業，畢業後進入旅遊業，他從幫客人訂購飛機票做起，之後成為旅遊團領隊，積累一定人脈後，2015年開辦了自己的旅行社。

葉秋生曾在疫情高峰期搭乘郵輪考察，發現郵輪的防疫措施非常嚴格。(葉秋生提供)

高規格防疫 郵輪大優惠

葉秋生說，疫情爆發後，最先衝擊旅遊業，主攻郵輪市場的他，面臨大量的退票預定，旅遊團也陸續被取消，承受巨大的經濟壓力；他回憶，自己從2020年7月開始復工，之後「咬牙」搭乘了郵輪考察日後的工作計畫，「很多人當時覺得搭郵輪就和瘋了一樣，實際上郵輪的防疫非常嚴格。」

為了吸引更多遊客，葉秋生表示，首波疫情趨緩後，郵輪打出出發前一天內取消不收罰金的優惠，墨西哥坎昆(Cancun)與拉斯維加斯等旅遊熱地，更是以比疫情前還便宜一半的價格招徠顧客，期盼顧客早日恢復信心。

葉秋生說，疫情改變了顧客的旅遊心態，過去只求「物美價廉」，現在更在乎衛生與品質；對於旅遊業的未來，葉秋生說，新冠變種病毒Omicron快速傳播前，他已收到大量的訂單，但疫情反彈後，又面臨退單的窘況。

葉秋生表示，郵輪、酒店與各大旅遊景點多已做好防疫措施，尤其是封閉場所甚至比大街還安全，呼籲民眾客觀看待外出旅遊。