封面故事／出門就醫受阻 遠程看診興起 成醫療趨勢

疫情爆發後，許多診所關閉、人們減少出門，傳統的面對面就醫方式遭遇困難。(Getty Images)

因應新冠病毒大流行就醫不便，遠程看病成了可行的解方；如今現在疫情 即將過去，紐約人的生活逐漸恢復正常，遠程看病卻保留下來，成了現代醫療的新趨勢。

2021年1月，由於疫苗尚未普及，也沒找到快速有效的治療方法，人們對新冠病毒極度恐懼；家住布魯克林 的朱琪和王國妹夫婦出門戴口罩，進門洗手換衣服，買回家的日用品都會先清洗表面，十分小心。

所以，當王國妹1月6發現自己渾身無力和發燒時，一開始以為就是一般的感冒，但朱琪覺得不能大意。

7日，兩人一起到診所做了核酸檢查；8日，朱琪也開始發燒；9日，核酸檢測結果出來了，兩人都確診，頓時懵了。

67歲的朱琪和64歲的王國妹幾乎同時得了新冠。窗外寒風凜冽，看著電視上插呼吸機治療的新冠病人，想想自己的年紀，身邊也沒有其他人可以照顧他們，覺得天就要塌下來。

這時候，魯兵醫生和他們聯繫了；因為兩位老人不會用視頻，魯兵醫生通過電話詳細詢問了他們的病情，在網上為他們在藥房訂了藥，可以送到家門口，還叮囑了飲食起居的要求；女兒不和他們住在一起，就在網上訂食物送上門，兩位老人才心安一些。

感染新冠病毒後終於康復， 朱琪和王國妹夫婦心有餘悸。(記者胡聲橋／攝影)

醫師在線關注 申請治療

接下來，兩位老人一直有發燒的症狀，而且常常發燒到38、39度以上。吃退燒藥有點效，但藥效一過，體溫又開始上升；發燒引起出汗，兩人身上經常濕漉漉的，還伴有咳嗽、頭痛和肌肉疼的症狀。

兩位老人當時發高燒達10天，朱琪幾乎整天躺在床上，無法動彈。

他說，當時絕望到快要崩潰，還想到死亡。王國妹狀況稍好，勉強可以準備兩人的飲食。兩人胃口很差，但還是爭取多吃點食物，增強體力。

兩人發燒咳嗽的狀況一直到持續。這時，天天遠程關注兩人病情的魯兵醫生，為他們申請到醫院接受單克隆抗體治療。申請獲批後，魯醫生在網上為他們辦好轉診。他們很快就趕到醫院，接受單克隆抗體治療。

朱琪回想說，他們接受單克隆抗體治療是轉折點，從那以後，雖然兩人還發燒，但已經是低燒，也就是攝氏37度多一點。

「應該是過了鬼門關，至少命是保住了。」朱琪說。到目前為止，兩人健康狀態良好，也沒有什麼嚴重的後遺症。

回顧這段經歷，朱琪和王國妹都說，非常感謝魯兵醫生在關鍵時刻讓他們接受單克隆抗體治療；此外，他們也感謝遠程診斷、網上訂藥和網上轉診這些現代科技，改變了平時看病、取藥、和轉醫院的方式，使他們在疫情期間也能順利看病。

疫情讓遠程醫療迅速發展，並將作為新常態下的生活方式，保留下來。(Getty Images)

遠端看診軟件 迅速發展

新冠疫情讓遠程醫療迅速發展；整個疫情期間，就出現多個遠程看病軟件。這些軟件大多有視頻通話功能，還能錄像，也必須得到監管部門和保險 公司的審核和批准。

布魯克林的謝媛麗醫生說，她的診所從2020年3月起就關閉了，在疫情嚴重期間，全靠遠程看病軟件診病，迄今已經使用過大約四、五種遠程軟件。

謝媛麗通過軟件，發一條短信到病人的手機，病人只要點擊這條短信，就可以鏈接到看病軟件，醫生就可以通過視頻看病；這個軟件同時會錄下看病的經過，以備日後審計核查。

謝醫生介紹說，隨著疫情的逐漸消退，像紐約這種大城市，人們會逐漸恢復面對面看病。儘管如此，對於糖尿病和高血壓等慢性病人來說，遠程醫療仍然會是病人的好選擇。

在布魯克林行醫的兒科醫生王朝暉說，疫情期間，為鼓勵醫生遠程看病，監管部門和保險公司共同出台政策，提升了遠程看病的診費，隨著疫情的消退，有關部門正在考慮調降遠程看病的診費；但無論如何，遠程看病作為一種新的看病方式，已經成為了人們新生活方式的一部分。