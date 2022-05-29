封面故事／透過網路互動 長者生活翻轉、享數位之樂

長者積極學習使用科技產品，減少了居家生活的沉悶，心理更健康。(Getty Images)

紐約市新冠疫情 在2020年3月大爆發，隨著封城及居家隔離成常態，視訊通訊很快成為人們互相連結的重要渠道；會員眾多的布碌崙(布魯克林)華人 聯合會毫不猶豫數位轉型，更邁出關鍵一步，推動長者學用視訊軟體，用網路翻轉沉悶的居家生活。

早在新冠病毒傳入紐約市以前，華人民眾因最先接觸到中國疫情蔓延的消息，心有餘悸，在真正威脅來臨前就已減少出門；布碌崙華人聯合會執行長鄧銘賢表示，這個現象在年長者中更明顯，他們不再頻繁外出購物，也停止參加老人中心的活動，「他們知道疫情只會愈來愈嚴重。」

人們的情緒因疫情威脅也逐漸低落，華聯會不得不思考如何安全服務老人、繼續為他們創造社交機會；當時很多企業已領頭使用視訊溝通平台Zoom，允許員工遠距工作，這帶給華聯會啟發，著手落實數位轉型。

鄧銘賢回憶說，當時先給會員們做心理建設，表示近期將會有運營上的改變；華人廣泛使用微信 ，對於視訊通話並不陌生，但以視訊方式展開群體性的社交溝通，是個新興的做法，華聯會起先也擔憂長者不適應。

紐約布碌崙華人聯合會執行長鄧銘賢教授長者使用Zoom。(記者顏潔恩／攝影)

兩堂課教月餘 爆笑頻傳

但這項憂慮顯然是多餘的，在華聯會推出學用Zoom課程後，效果頗佳，或許是居家太悶、或者是長者抱有好學之心使然，參加者一度超過百人，除了紐約，還有遠在歐洲的學員。

對年輕人來說習以為常的視訊軟體，對不熟悉科技產品的長者卻是如臨大敵。

「他們不是很會用電腦和手機，所以一開始透過微信溝通多。」鄧銘賢說，他們只好將步驟用圖片拍下，傳到群組裡教他們，一周兩節課，教完要一個月。

鄧銘賢分享教學過程的爆笑事蹟說，有一次一位長者忘了關電腦的聲音，結妻子在背後大罵他的話，全被其他的人聽見，逗得全場歡樂大笑；他也坦言道，教導老人家需要很大程度的耐性，但長者成功學會後的喜悅，更令人滿足。

學習使用視訊軟體對於許多長者來說，是一項新的挑戰。(Getty Images)

線上課程 維持長者社交

學會使用僅是打開通訊世界的第一步，華聯會之後也提供線上瑜伽班、英文班、電腦班等課程，除教會長者新技能外，也確保他們維持社交聯繫，能互相「看見」彼此；事實證明這是明智之舉，在那之後長達數月的疫情時光中，視訊軟體滲透他們的生活，警察的警民會議、民選官員的重要資訊分享會、社區慶祝活動，都能一鍵登入、共同參與。

視訊軟體無庸置疑給長者們維持某程度上的心理健康，「每個人都很怕得新冠肺炎，不敢出門，可通過鏡頭看到彼此還在的時候，就不那麼擔心了。」有些長者更是學習升級，自己開歌唱班，專門在zoom上約唱歌消磨時間，令疫情籠罩下的烏雲退散了不少。