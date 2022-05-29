生肖／農曆5月運勢 虎須防小人 龍運勢上揚

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆5月，12生肖運勢如何？

鼠

好運指數 ★

運勢反覆，原本發展順遂的案子卻急轉直下；建議在執行企劃時要設想備案，以臨時應變。這個月要特別注意容易招來已婚或有交往對象的爛桃花糾纏，讓你十分困擾。財運會受到生活事件或健康影響，導致開銷增大；如果太急於求成而忽略身體，反而得不償失。

牛

好運指數★★

已經決定的事情不宜再思前想後，過度擔心只會讓你走向消極，錯過實行計畫的好時機。單身者易感無奈，凡事盡力就好，變數是常態不要太在意。有伴者可規畫旅行，享受兩人世界。本月對於錢財方面要安分保守，先解決手上的財務問題，同時避免大筆開銷，安分存錢是上策。

虎

好運指數★★★★

本月有展現能力的機會，請一定要把握，同時會面臨一些收尾工作，有條不紊就能贏得信任。感情尚算穩定，但要小心小人作祟，不可聽信片面之詞，以免原本穩定感情變得猶豫不決。財運再強，也要動起來賺，本月行動力是關鍵，一味宅在家裡幻想自己賺大錢，就是做夢而已。

兔

好運指數★★★

職場上易有孤掌難鳴之感，會對於目前的工作領域感到有志難伸，如想轉換跑道，還需多準備。愛情走勢能借力使力，不需要過多的努力，只需要平常心，身邊的人事物自然就會幫助你。辛苦得財的月分，凡事一定要親力親為，親戚朋友間都要盡力避免借貸金錢，以免一去無回頭。

龍

好運指數★★★★

運勢上揚的月分，職場處事宜靜不宜動，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。很清楚自己在感情中想要什麼，也會有方向知道該怎麼做， 這個月相信自己的判斷就去行動。保守穩重的理財手法，讓你有機會聚積錢財；若想要進一步大膽行動，積極投資 也有不錯收穫。

蛇

好運指數★★★

你的行動力可望為工作帶來創新與突破，不過會有一段陣痛期，尤其跨部門溝通，要更圓融。感情世界有捨有得，這個階段若能懂得適度放手，在情緒平穩之後，可以享受到更多的自由。財運穩中求進，但是較為奔波辛苦，不妨多結交從事財務工作的朋友，交談之中能獲得有利財訊。

馬

好運指數★

事業遇到瓶頸、有停滯現象，此時應就事論事的來處理工作，不宜情緒化或遷怒，否則易有反效果。感情不走運，可能面臨關係的轉化或改變，雖然檯面上看起來不如意，但其實也是重整的好時機。本月財運不理想，大筆損失沒有，但有很多小破財，不妨主動破災厄，例如小額捐款或公益購物。

羊

好運指數★★★

雖然有些事情的難度高，但只要努力、願意往前就能得到超乎預期的回饋，當然還有自我價值提升。若想發展較穩定的關係，建議調整節奏，切記勿貪快，從尋找共同興趣及深度認識彼此開始。投資運勢理想，但也不要因為太過貪心而把雞蛋 放在同個籃子裡，還是要作好分散風險的規畫。

猴

好運指數★★★

這個月考驗你的做事彈性，在不得不面對的情況下，得要學會靈活運用現有資源，發揮最大價值。對於愛情要避免心猿意馬，特別是單身者常常識人不清，最好放緩節奏，多方面的觀察磨合。這個月時不時會有金錢安全問題，無論網購或轉帳時，都要特別留意程序，以免出現財務糾紛。

雞

好運指數★★★★

危機即轉機，遇到價值觀範圍之外的事，與其習慣性逃避，不如直接溝通，反而有新的學習機會。本月桃花運旺！無論單身或有伴都適合約會，在溝通、交流中感情進展快速，多多安排相聚時間。本月偏財運雖然看好，但是對於奢侈品的欲望比較強烈，如果不好好控制，月底日子不好過。

狗

好運指數★★★★

會有貴人出手助你一把，可能是主管、同事、客戶等等，大方接受吧，別讓愛面子成為你的絆腳石。想要守護幸福，就要理性溝通、踏實面對，才不會因選擇而讓關係產生不同的樣貌，失了焦點。財運上揚，考理財書籍文章，精打細算之下，不用花很多錢，也能把日子過得很有質感。

豬

好運指數★★★★

事業運勢回升，本月分持續更專注在你擅長的部分，憑借自身的才華與努力，突破自我。感情中要溫柔也要有決斷力，太優柔寡斷可是會錯過良機，拿出你的魄力，愛情運勢才會提升！財運發展穩中求進，即使面臨困難，也能夠借助貴人力量擺脫困境，有極大機會扭轉不利局面。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)