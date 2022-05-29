星座／5月29日至6月4日 金牛迎接好運來 雙子財運令人羨

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記；因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信，這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

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