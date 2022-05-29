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移民 / J-1終止後 應出國申請H-1B

耿婷律師主答
J-1簽證的30天寬限期是給完成J-1項目的簽證持有人額外30天時間做回國準備。(Getty Images)
J-1簽證的30天寬限期是給完成J-1項目的簽證持有人額外30天時間做回國準備。(Getty Images)

讀者問：

我人在美國。我現在J-1到6月30日最後一天，新的H-1B第一天工作日期是7月1日。H-1B已經批下來，而且新的H-1B的I-94已經給了3年。我可以提前辭掉J-1的工作，比如5月1號辭職，不工作到7月1日，可以合法待在美國嗎？一般J-1的允許的gap是30天，不知道H-1B批下來是否可以長一點？

答：

J-1簽證的30天寬限期其實是給完成J-1項目的簽證持有人額外30天時間做回國準備。如果你主動提前終止J-1身分，沒有完成DS-2019上的項目的話，是不能享有額外30天寬限期的。理論上你的J-1身分在你放棄的當天就會立即失效。而H-1B最多允許申請人在生效日前10天持H-1B簽證來美，當然這10天也是不能工作的。所以如果你打算5月1日就放棄J-1身分，你在J-1身分失效那天就會馬上失去合法留美的資格，到6月20日（H-1B生效之日前10天）之間會有一段長達51天的gap。為避免有逾期居留的紀錄，你應該在J-1身分終止之後回國申請H-1B簽證（考慮到中國對疫情的嚴控政策，也可以去第三國簽H-1B簽證），6月20日或之後再返美工作。當然也有可能移民局並沒有發覺你「逾期居留」的事實，但有可能會給你將來的移民道路埋下隱患。

H-1B 簽證 移民局

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