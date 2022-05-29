旅遊／俄勒岡瀑布巡禮 摩特諾瑪、新娘面紗各有風情

摩特諾瑪瀑布頂端傾瀉而下的瀑布，遠處是哥倫比亞河。（圖皆由作者提供）

第一次看到摩特諾瑪瀑布（Multnomah Falls）是多年前春暖花開的季節，在停車場就看見一條白色的綢帶緩緩地從空中落下，陽光下似舞女的白紗長裙在青翠嶺中閃爍，吸引著遊客們的視線。

摩特諾瑪客棧與摩特諾瑪瀑布遠景。（圖皆由作者提供）

摩特諾瑪 高䠷而氣勢磅礡

摩特諾瑪瀑布位於美國俄勒岡州波特 蘭市城東的哥倫比亞河峽谷南岸，離市中心不過30分鐘車程，在84號州際公路出口或直接在30號公路便能瞬間進入這個夢幻般的世界。摩特諾瑪瀑布以高䠷的身段及秀美的風貌聞名，垂直落差共189米，僅次於優勝美地瀑布（Yosemite falls），是美國第二高的瀑布。

遠望瀑布，一分為二，中間鑲嵌著一座古老的石橋。走近觀景台，正對的是瀑布下段，水從兩塊巨大的岩石中爭先恐後地湧出，落入碧波一潭的剎那間產生鳴響共振的回音。沿著一條森林小路往上走，到名叫本桑（Benson bridge）的石橋，迎面撲來的是一股沁涼的風夾著飛溢的水花，好似置身於朦朧細雨中，洗凈積鬱已久的都市塵埃和喧囂。過了石橋，駐足仰望，那銀白色的水流一縷縷傾瀉下來，撞擊著崖石激起千萬朵水花，在陣陣轟鳴聲中變幻成五彩繽紛的水珠。

奔流中的摩特諾瑪瀑布。（圖皆由作者提供）

從本桑橋往上，坡路漸漸變陡，我們在蔥蔥鬱鬱的森林中奮力向上。眺望遠處，哥倫比亞河就在我們腳下，小島在白澄澄的水面上浮著，如一艘艘小船在漂流。遠處鳥兒們的輕聲吟唱，令人心曠神怡。

約一英里的山路，把我們領向瀑布頂端，從濕漉漉的水泥階梯走到一個小觀景台上，只見四處飛濺的水珠隨風落地，一眨眼的功夫，腳上、夾克上、臉上、頭髮上已被厚厚的水霧打濕。水聲似獅群的怒吼，千軍萬馬狀的急流爭湧而出，在拚打廝殺中一起俯身而下，咆哮著落入底潭。

那種氣勢磅礴讓人震撼和回味。今年2月，趁著陽光明媚，我們又一次踏上了摩特諾瑪瀑布走廊的路途。

拉圖泰爾 如仙女手中長絹

這次為了探索更多的瀑布，我們選擇了30號公路經由皇冠角的維思塔小屋（Crown point vista house）的路線。皇冠角坐落於哥倫比亞河岸線上693英尺高處，是1916年哥倫比亞高速公路的落成地點。維思塔小屋在1918年開業後，成為公路上迷人的休息站，可以在360度的任何一角盡情觀賞哥倫比亞河。小屋是一個八角型的德國風格圓頂建築，窗子用蛋白石玻璃做成；內部有介紹歷史和紀念俄勒岡州拓荒先驅的紀念館。遺憾的是我們抵達時，維思塔小屋因維修暫停開放，我們和另外幾位遊客沿著小屋外圍走了一圈，飽覽哥倫比亞河的美景。

皇冠角的維思塔小屋。（圖皆由作者提供）

沿哥倫比亞高速公路悠悠而行，接著來到拉圖泰爾瀑布（Latourell Falls）。通往瀑布的小道十分幽靜，油油的青苔和嫩嫩的小草還睡著，在潮濕的土裡散發淡淡清香。

一位身著黑衣腳著運動鞋的女士緊跟在我們身後，經短短的幾百米路程後和我們一起抵達瀑布低點。瀑布垂直而下不帶一點斜角，從玄武岩懸崖間飛奔而出，令人遐想仙女拋出的銀色長絹，在落入碧綠的清池後，涓涓流淌，通往世外桃源。身後的女士跑過來幫我們合影，告訴我們她常來此登山，還要去尋覓更深處的神蹟。我們帶著感激與她告別。

新娘面紗瀑布。（圖皆由作者提供）

新娘面紗 無聲而恬靜優雅

沿途來到新娘面紗瀑布（Bridal veil falls），這裡只有一個小停車場，但公路的對面卻有一個古老的旅社，聽說很多慕名前來拍婚紗照的情侶們會選擇住宿在這裡。

通往瀑布的是一條修得平整的小路，林子裡靜悄悄的，走過一串向下的樓梯，來到一座簡易木橋，腳下是小溪的潺潺流水，緩緩地穿過樹林，在與石子的碰撞下濺起小小的水花。順著溪水的路徑遠望，可見銀白色的瀑布閃爍在樹叢中，若隱若現。它既沒有一瀉千里的氣勢，也沒有澎拜咆哮的聲鳴，只是柔柔地斜躺在寂靜的山林裡。

穿過木橋，踏上幾十級台階，來到觀景台。這是兩個結繫在一起的新娘面紗瀑布，水從懸崖中間傾情而下，卻在中途迂迴婉轉，再次跌落後，融匯在淺綠色的小池中，然後靜靜地隨著小澗流往哥倫比亞河。這個落差和水量不大的瀑布有一種獨特的韻味，婀娜多姿，恬靜優雅。我閉上眼睛，彷彿看見春姑娘翩翩起舞，小草和樹木從酣夢中醒來，舒展著幼嫩的綠葉，像一群身著綠色禮服的伴娘，簇擁著新娘追尋幸福。

瓦克拿最低層瀑布。（圖皆由作者提供）

瓦克拿 大珠小珠落玉盤

30號公路被稱為「道路之王」，是美國第一條指定的風景線高速公路，人們稱它為美國的奇蹟。我們開車繼續往南，在山林和巨石中穿梭，兩旁挺拔的樹木高聳入雲，美不勝收。

我們在瓦克拿瀑布（Wahkeena falls）停留。遙掛天際的瀑布，似連似斷，彎彎曲曲綿延不息。

前方是一個看起來只有兩歲多小男孩和一名年輕的母親，走過他們身邊時，小男孩好奇地注視著我們，並羞怯地把頭埋進媽媽的懷裡。我們超越他們，先生擔憂地小聲問：「這麼小，他爬得上去嗎？」

眼見瀑布最低點時，路變得越來越窄，石頭也越來越多，我們在一個寬的小道上慢慢側身而行，終於在石頭小橋上與第一層瀑布相會。瀑布落差較短，但不失氣勢磅礴，猛虎般激衝下來，撞擊著碎石和樹根，可謂大珠小珠落玉盤。

因為瓦克拿瀑布徒步道 包含好幾個瀑布點，全程六英里多，我們只好量力而行。準備返回時，小男孩和媽媽也已經抵達，我們驕傲地為他歡呼。這時我們還看到一位年輕的攝影愛好者，揹著長槍短砲加三角架，為了找到最佳角度，毫不猶豫地從危險的單人石子路上一躍，跳上一塊不到五尺長的小懸崖，擺開陣勢。瀑布呼嘯而下，勇者巍然挺立；兩種風景，一樣壯觀。

離開瓦克拿瀑布往前只走半英里，我們再次目睹摩特諾瑪的風采。瀑布連綿不斷從高空中傾瀉下來，銀色的飛鏈緩緩下沉，就像視頻中的慢鏡頭，把一瀉千里的雄壯演譯成不慌不忙垂落的水晶簾子。前方的摩特諾瑪瀑布客棧（Multnomah falls lodge）的煙囪裡冒出一縷縷青煙，正如李白詩中道：「日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川。飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」

摩特諾瑪瀑布是波特蘭市的地標性景點。一年四季遊客絡繹不絕。早春是水源最充足的時節，而在寒冷的冬季，偶爾寒流會將原本奔流不息的瀑布凍住，成為一道獨特的風景。原本奔騰不息的水流凍結成無數根白色的巨形圓柱冰條，緊緊抱團，形成一落千丈的雄偉冰川。

冰凍的摩特諾瑪瀑布。（圖皆由作者提供）

難忘冰封的回憶，故地重遊回味無窮。俄勒岡、哥倫比亞河古老的高速路旁，那裡有更多不為人知卻風情萬種的瀑布，等待著人們去探尋。

旅遊小提示：

1 、摩特諾瑪瀑布每年都有超過200萬的遊客，旺季周末人流擁擠。

2 、摩特諾瑪瀑布旺季需預約時間並收費，請事先查詢相關網站。

3 、因天氣或路況原因，30號公路可能關閉。

4 、雨天雪天道路比較泥濘易滑，登山切記安全第一。

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