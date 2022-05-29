旅遊／俄勒岡瀑布巡禮 摩特諾瑪、新娘面紗各有風情
第一次看到摩特諾瑪瀑布（Multnomah Falls）是多年前春暖花開的季節，在停車場就看見一條白色的綢帶緩緩地從空中落下，陽光下似舞女的白紗長裙在青翠嶺中閃爍，吸引著遊客們的視線。
摩特諾瑪 高䠷而氣勢磅礡
摩特諾瑪瀑布位於美國俄勒岡州波特蘭市城東的哥倫比亞河峽谷南岸，離市中心不過30分鐘車程，在84號州際公路出口或直接在30號公路便能瞬間進入這個夢幻般的世界。摩特諾瑪瀑布以高䠷的身段及秀美的風貌聞名，垂直落差共189米，僅次於優勝美地瀑布（Yosemite falls），是美國第二高的瀑布。
遠望瀑布，一分為二，中間鑲嵌著一座古老的石橋。走近觀景台，正對的是瀑布下段，水從兩塊巨大的岩石中爭先恐後地湧出，落入碧波一潭的剎那間產生鳴響共振的回音。沿著一條森林小路往上走，到名叫本桑（Benson bridge）的石橋，迎面撲來的是一股沁涼的風夾著飛溢的水花，好似置身於朦朧細雨中，洗凈積鬱已久的都市塵埃和喧囂。過了石橋，駐足仰望，那銀白色的水流一縷縷傾瀉下來，撞擊著崖石激起千萬朵水花，在陣陣轟鳴聲中變幻成五彩繽紛的水珠。
從本桑橋往上，坡路漸漸變陡，我們在蔥蔥鬱鬱的森林中奮力向上。眺望遠處，哥倫比亞河就在我們腳下，小島在白澄澄的水面上浮著，如一艘艘小船在漂流。遠處鳥兒們的輕聲吟唱，令人心曠神怡。
約一英里的山路，把我們領向瀑布頂端，從濕漉漉的水泥階梯走到一個小觀景台上，只見四處飛濺的水珠隨風落地，一眨眼的功夫，腳上、夾克上、臉上、頭髮上已被厚厚的水霧打濕。水聲似獅群的怒吼，千軍萬馬狀的急流爭湧而出，在拚打廝殺中一起俯身而下，咆哮著落入底潭。
那種氣勢磅礴讓人震撼和回味。今年2月，趁著陽光明媚，我們又一次踏上了摩特諾瑪瀑布走廊的路途。
拉圖泰爾 如仙女手中長絹
這次為了探索更多的瀑布，我們選擇了30號公路經由皇冠角的維思塔小屋（Crown point vista house）的路線。皇冠角坐落於哥倫比亞河岸線上693英尺高處，是1916年哥倫比亞高速公路的落成地點。維思塔小屋在1918年開業後，成為公路上迷人的休息站，可以在360度的任何一角盡情觀賞哥倫比亞河。小屋是一個八角型的德國風格圓頂建築，窗子用蛋白石玻璃做成；內部有介紹歷史和紀念俄勒岡州拓荒先驅的紀念館。遺憾的是我們抵達時，維思塔小屋因維修暫停開放，我們和另外幾位遊客沿著小屋外圍走了一圈，飽覽哥倫比亞河的美景。
沿哥倫比亞高速公路悠悠而行，接著來到拉圖泰爾瀑布（Latourell Falls）。通往瀑布的小道十分幽靜，油油的青苔和嫩嫩的小草還睡著，在潮濕的土裡散發淡淡清香。
一位身著黑衣腳著運動鞋的女士緊跟在我們身後，經短短的幾百米路程後和我們一起抵達瀑布低點。瀑布垂直而下不帶一點斜角，從玄武岩懸崖間飛奔而出，令人遐想仙女拋出的銀色長絹，在落入碧綠的清池後，涓涓流淌，通往世外桃源。身後的女士跑過來幫我們合影，告訴我們她常來此登山，還要去尋覓更深處的神蹟。我們帶著感激與她告別。
新娘面紗 無聲而恬靜優雅
沿途來到新娘面紗瀑布（Bridal veil falls），這裡只有一個小停車場，但公路的對面卻有一個古老的旅社，聽說很多慕名前來拍婚紗照的情侶們會選擇住宿在這裡。
通往瀑布的是一條修得平整的小路，林子裡靜悄悄的，走過一串向下的樓梯，來到一座簡易木橋，腳下是小溪的潺潺流水，緩緩地穿過樹林，在與石子的碰撞下濺起小小的水花。順著溪水的路徑遠望，可見銀白色的瀑布閃爍在樹叢中，若隱若現。它既沒有一瀉千里的氣勢，也沒有澎拜咆哮的聲鳴，只是柔柔地斜躺在寂靜的山林裡。
穿過木橋，踏上幾十級台階，來到觀景台。這是兩個結繫在一起的新娘面紗瀑布，水從懸崖中間傾情而下，卻在中途迂迴婉轉，再次跌落後，融匯在淺綠色的小池中，然後靜靜地隨著小澗流往哥倫比亞河。這個落差和水量不大的瀑布有一種獨特的韻味，婀娜多姿，恬靜優雅。我閉上眼睛，彷彿看見春姑娘翩翩起舞，小草和樹木從酣夢中醒來，舒展著幼嫩的綠葉，像一群身著綠色禮服的伴娘，簇擁著新娘追尋幸福。
瓦克拿 大珠小珠落玉盤
30號公路被稱為「道路之王」，是美國第一條指定的風景線高速公路，人們稱它為美國的奇蹟。我們開車繼續往南，在山林和巨石中穿梭，兩旁挺拔的樹木高聳入雲，美不勝收。
我們在瓦克拿瀑布（Wahkeena falls）停留。遙掛天際的瀑布，似連似斷，彎彎曲曲綿延不息。
前方是一個看起來只有兩歲多小男孩和一名年輕的母親，走過他們身邊時，小男孩好奇地注視著我們，並羞怯地把頭埋進媽媽的懷裡。我們超越他們，先生擔憂地小聲問：「這麼小，他爬得上去嗎？」
眼見瀑布最低點時，路變得越來越窄，石頭也越來越多，我們在一個寬的小道上慢慢側身而行，終於在石頭小橋上與第一層瀑布相會。瀑布落差較短，但不失氣勢磅礴，猛虎般激衝下來，撞擊著碎石和樹根，可謂大珠小珠落玉盤。
因為瓦克拿瀑布徒步道包含好幾個瀑布點，全程六英里多，我們只好量力而行。準備返回時，小男孩和媽媽也已經抵達，我們驕傲地為他歡呼。這時我們還看到一位年輕的攝影愛好者，揹著長槍短砲加三角架，為了找到最佳角度，毫不猶豫地從危險的單人石子路上一躍，跳上一塊不到五尺長的小懸崖，擺開陣勢。瀑布呼嘯而下，勇者巍然挺立；兩種風景，一樣壯觀。
離開瓦克拿瀑布往前只走半英里，我們再次目睹摩特諾瑪的風采。瀑布連綿不斷從高空中傾瀉下來，銀色的飛鏈緩緩下沉，就像視頻中的慢鏡頭，把一瀉千里的雄壯演譯成不慌不忙垂落的水晶簾子。前方的摩特諾瑪瀑布客棧（Multnomah falls lodge）的煙囪裡冒出一縷縷青煙，正如李白詩中道：「日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川。飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」
摩特諾瑪瀑布是波特蘭市的地標性景點。一年四季遊客絡繹不絕。早春是水源最充足的時節，而在寒冷的冬季，偶爾寒流會將原本奔流不息的瀑布凍住，成為一道獨特的風景。原本奔騰不息的水流凍結成無數根白色的巨形圓柱冰條，緊緊抱團，形成一落千丈的雄偉冰川。
難忘冰封的回憶，故地重遊回味無窮。俄勒岡、哥倫比亞河古老的高速路旁，那裡有更多不為人知卻風情萬種的瀑布，等待著人們去探尋。
旅遊小提示：
1 、摩特諾瑪瀑布每年都有超過200萬的遊客，旺季周末人流擁擠。
2 、摩特諾瑪瀑布旺季需預約時間並收費，請事先查詢相關網站。
3 、因天氣或路況原因，30號公路可能關閉。
4 、雨天雪天道路比較泥濘易滑，登山切記安全第一。
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