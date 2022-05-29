旅遊／探索壯麗浩瀚黃山峰海 飽覽奇松怪石

始信峰俊秀挺拔。（圖皆由作者提供）

明代旅行家徐霞客曰：「登黃山，天下無山，觀止矣！」黃山是我多年的嚮往之地。疫情 之前那年的4月初，妹妹安排了黃山行程，我終於有機會一覽黃山勝景。

始信妙絕 奇松競秀

我們從景區南大門乘雲谷索道纜車上山。由於早晨下過小雨，看到雲海的指數 較高，令我們十分期待。纜車徐徐上升，掠過樹梢、峰頂，歷時近十分鐘，到達海拔1600米的山中。我不停發出驚嘆，感慨黃山面積之大、山勢之險峻。景區南北長40公里，東西寬30公里，山巒跌宕起伏，延綿不絕。

出了纜車站，突然置身崇山峻嶺的包圍之中，又是不同的視覺震撼。前方不遠就是始信峰，相傳明代詩人黃習遠從雲谷寺遊歷到此，才相信黃山風景絕佳，並題寫「始信」二字。細細體味，「始信」兩個字包含了多少驚嘆，正如黃山一楹聯所云：「豈有此理，說也不信；真正妙絕，到者方知。」唯有身臨其境，才能體驗到黃山的妙處。

始信峰奇石聳立，俊秀挺拔。石上縫隙處長出松樹，匯集了黃山名松之接引松、探海松、龍爪松、臥龍松等。我一路走一路讚嘆，黃山的山石的確獨特。花崗岩在風力侵蝕作用下，形成了千峰林立、怪石嶙峋的景觀。有的觀望台就在懸崖峭壁之上，向下望深不見底。

到了「石猴觀海」處，沒看到期待的雲海，不免失望。但山下良田萬頃，翠綠與金黃間雜，也是極美。

猴子觀海，山頂為石猴。（圖皆由作者提供）

西海峽谷 萬壑縱橫

接著我們去了西海大峽谷。從排雲亭入谷，沿著峭壁，從山頂拾階而下。台階的另一側就是懸崖，頗為驚險。有一部分棧道懸掛在山體外，雖有護欄，仍令人感到步步驚心。我一路扶著石壁上的粗草繩，不敢大意。

2.5公里的路程，有數不清的台階。走著走著，我的膝蓋痛了起來，這是從未有過的經歷。由於趕最後一班纜車，需要在5時之前到達谷底，我們馬不停蹄地趕路。

走到半程，看到一群猴子在山間戲耍。其中一隻攀上台階，大搖大擺地從我面前經過。幾米之外有一隻小猴子望向我，臉上竟架著一副眼鏡，令人忍俊不禁。不知哪位遊客的眼鏡遺落山谷，被模仿力強的小猴戴在臉上，估計那眼鏡只剩一副空鏡框，不然只怕牠頭暈。我一邊觀賞猴群一邊想，如果趕不上纜車，就得夜宿谷底與猴子為伍了，或再多花幾個小時原路爬回山頂。

雖然走山路消耗體力，但西海大峽谷絕對值得一遊。一點點深入山谷，看壁立千仞，萬壑縱橫，黃山松近在咫尺，猴群跳躍翻騰。這是黃山最深邃的所在，黃山傾其所有呈現美景。絕佳山景如夢如幻，難怪西海峽谷有「夢幻景區」之稱。

歷經兩個多小時，我們終於到了谷底，坐上最後一班地軌纜車。抬頭遙望山頂，我真是從那麼高的地方一步步走下來的嗎？雖然膝蓋的痛越發尖銳，但也頗有成就感。

西海大峽谷，千丘萬壑。（圖皆由作者提供）

纜車直上天海站，前方就是白雲賓館。享用了可口的晚餐，我們繼續趕往預訂的西海賓館。

途經光明頂，見有很多人等著看日落，我們也爬上大石頭。光明頂這個名字，不由讓人想到「倚天屠龍記」中的明教所在地。然而此光明頂非彼光明頂，小說中虛構的光明頂位於崑崙山。

光明頂視野開闊，遠眺蓮花峰和天都峰，巍峨壯觀。蓮花峰（海拔1864米）、天都峰、光明頂（1860米）並稱黃山三大主峰。可惜那天有雲層，遮住了夕陽。

繼續上路，經過飛來石，只見巨石傾斜，真如天外來物。那形狀多麼熟悉，正是老版電視劇「紅樓夢」片頭曲中那塊石，只是沒想到竟這麼大。

天慢慢暗了，遊人漸少，路旁的小燈亮了起來。傍晚7時半，我們終於走到了西海賓館。此時我們已在山上走了七個多小時。

丹霞日出，群山披上金光。（圖皆由作者提供）

丹霞日出 峰海甦醒

次日凌晨，我們5時就醒來，穿上房間裡提供的大棉襖，爬上賓館後面的丹霞峰觀賞日出。在山頂上，眼見天邊變成粉紅，又圓又大的朝陽跳出來，給群山塗上一層柔和的橘色。黃山峰海甦醒了！轉瞬間太陽金光四射，倒是不如剛出山那樣溫和柔美了。

回到西海賓館，早餐廳也開門了。自助式早餐非常豐盛，有幾十道中式西式點心、湯粥、小菜、飲品。我們慢條斯理地吃了兩小時，邊品嘗美食 ，邊透過落地玻璃窗觀賞無邊群山。那是我此生最難忘的早餐，是味覺和視覺的超級享受。

在餐廳聽到好幾個遊客叮囑孩子，千萬不要浪費食物，因為山上的每顆菜葉、每粒米，都是黃山挑夫從山下挑上來的。我們就遇到幾個挑夫，扁擔晃晃悠悠，挑著比自己還高的物品爬台階。為什麼不用纜車來運送物資呢？現實是，纜車只運乘客，沒有運貨的服務。纜車上山只需十分鐘；而挑夫一步步負重爬山，得花半天時間，希望纜車運貨那一天早些到來，將黃山挑夫解放，不過挑夫們也就失去工作機會。看來世間之事難以兩全。

左邊三分之一處的五岔之峰為筆架峰，右邊三分之一處的尖峰是妙筆生花石，峰頂有松。（圖皆由作者提供）

筆架筆鋒 雅趣天成

離開賓館下山，又路過重重山巒，其中筆架峰和妙筆生花石令人印象深刻。筆架峰巨石突起，頂分五岔，彷彿準備迎接那濃墨重彩的畫筆；右邊的筆峰石一石獨立，有筆桿和筆頭，筆頭石縫中偏偏長有一棵古松，猶如花兒綻放。那不正是妙筆生花嗎？真佩服取名之人的雅趣與想像力。這真是「天生一管生花筆，寫遍奇峰入畫圖」。文人墨客們不妨多停留片刻，沒準也能茅塞頓開，妙筆生花呢。

我們慢悠悠地遊覽群山，最後從白鵝嶺乘索道下山。

黃山峰海浩瀚，被命名的有36大峰、36小峰，怪石星羅棋布，與奇松相印成趣。「黃山四絕」為奇松、怪石、雲海、溫泉，此行我們沒有看到雲海，也未拜訪溫泉，但怪石與奇松已經令人嘆為觀止了。石，千變萬化，是大地的精華；松，蒼勁不羈，是黃山的精靈。石與鬆一靜一動，呈現著黃山自由的靈魂與蓬勃的生命力。

遊完黃山，雙腿痠痛了好幾天；然而黃山的豐富令我回味無窮，期待疫情結束，與黃山再相見。

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