娛樂／「雷神4」預告片犯致命錯誤 就怕變「魔比斯」

「雷神索爾:愛與雷霆」預告片公開後,被發現「星際異攻隊」的人物角色在其中出現的比率偏高。(取材自IMDb)

「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)預告片公開後,不少人發現並討論「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)的人物角色在其中出現的比率偏高。眾多影評哀嘆,「雷神索爾:愛與雷霆」恐怕重蹈另一部漫威 (Marvel)超級英雄電影 「魔比斯」(Morbius)4月初上映前推出預告片的覆轍,犯下「致命錯誤」,讓觀眾搞不清楚,究竟是在看哪一部電影的預告片。不過,娛樂新聞網站「Screen Rant」電影評論員想出一招妙計,可望幫助「雷神索爾:愛與雷霆」懸崖勒馬,不僅不會澆熄影迷對索爾付出的期待,還能為「星際異攻隊」續集電影鋪路甚至埋下伏筆。

情節/激似星際異攻隊

「雷神索爾:愛與雷霆」的預告片4月中旬才釋出沒多久,資深影迷及影評便看穿它犯了和科幻動作電影「魔比斯」相同的錯誤。「魔比斯」是漫威旗下另一部新推出的超級英雄電影,改編自漫威漫畫吸血鬼麥可魔比斯(Michael Morbius)的故事。

「雷神索爾:愛與雷霆」或許可以接續鋪陳計畫2023年推出的「星際異攻隊3」。(取材自IMDb)

影評指出,「雷神索爾:愛與雷霆」的預告片內容太過於強調2014年電影「星際異攻隊」的情節和人物,很容易讓觀眾誤以為「星際異攻隊」才是主角。

在2019年漫威電影「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)結尾,索爾搭乘星際異攻隊的太空船,跟隨星際異攻隊的成員一起離開地球。當時許多影評和影迷便臆測,星際異攻隊將在索爾的下一段冒險旅程扮演要角,甚至加入索爾的隊伍一起闖蕩星際;這就像綠巨人「浩克」(Hulk)在2017年電影「雷神索爾3:諸神黃昏」(Thor: Ragnarok)的銜接橋段一樣。

在漫威的電影宇宙(MCU)中,客串演出屢見不顯,因此觀眾或許可以期待「雷神索爾:愛與雷霆」有趣的開場方式。然而,漫威在預告片中就出狀況,讓影迷大失所望。

漫威在「雷神索爾:愛與雷霆」預告片中就「暴雷」,讓影迷大失所望。(取材自IMDb)

劇透/魔比斯戲耍影迷

在此之前,「魔比斯」的行銷也出了問題,「魔比斯」預告片中多次出現在MCU的虛構超級反派角色「禿鷹」(Vulture),讓許多影迷期待禿鷹會參與「魔比斯」的劇情演出,結果本名亞德里安圖姆斯(Adrian Toomes)的禿鷹只出現在明信片的橋段;更荒唐的是,「禿鷹」在「魔比斯」正片中出現的時間,甚至比他出現在「魔比斯」預告片中的時間還要短。

「魔比斯」的行銷策略讓影迷懷抱錯誤的期待,以為正片中會有更多好看精采的情節,結果看完電影才發現被耍了。不少影迷諷刺調侃,「魔比斯」選在4月1日愚人節當天上映,而禿鷹就是漫威給大家的愚人節玩笑。

「雷神索爾:愛與雷霆」訂今年暑假、7月8日在美國上映,如果星際異攻隊的太空船只是把索爾載到一處定點就離開,那麼後果可能就會變得跟禿鷹在「魔比斯」電影中的下場一樣。

不同時空 的蜘蛛人,大戰之後英雄惜英雄的擁抱。(取材自IMDb)

疑慮/蜘蛛人 早有前例

另一個疑慮是,如果漫威在「雷神索爾:愛與雷霆」預告片中,就大暴雷星際異攻隊會跟索爾並肩作戰,那麼正片上映後就少了驚喜。

舉例來說,2021年電影「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)的預告片就已經「劇透」會有其他的蜘蛛人出現,正片上映後也如預期般被影迷和影評料中,少了滿足感與驚喜的歡樂。

彩蛋/或可鋪陳星際3

娛樂新聞網站「Screen Rant」電影評論寫手皮特曼(Robert Pitman)指出,如果禿鷹沒有出現在「魔比斯」的預告片中,那麼禿鷹在正片中就會變成所謂的「彩蛋」,反而會更受到觀眾的青睞。

皮特曼指出,「雷神索爾:愛與雷霆」有一個辦法可以避免鑄下與「魔比斯」相同的大錯,那就是星際異攻隊可以在正片中飾演重要角色,或者做一些新奇的事情,或埋下一些驚喜彩蛋。

皮特曼建議,星際異攻隊可以提到,可能將再次拋下索爾遠去,這不僅可以滿足影迷對於星際異攻隊在「雷神索爾:愛與雷霆」劇中表現的期待,還可以接續鋪陳計畫於2023年推出的新電影「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3),堪稱兩全其美的好辦法。