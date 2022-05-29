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娛樂／「雷神4」預告片犯致命錯誤 就怕變「魔比斯」

文／陳韻涵
「雷神索爾：愛與雷霆」預告片公開後，被發現「星際異攻隊」的人物角色在其中出現的比率偏高。（取材自IMDb）
「雷神索爾：愛與雷霆」預告片公開後，被發現「星際異攻隊」的人物角色在其中出現的比率偏高。（取材自IMDb）

「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）預告片公開後，不少人發現並討論「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）的人物角色在其中出現的比率偏高。眾多影評哀嘆，「雷神索爾：愛與雷霆」恐怕重蹈另一部漫威（Marvel）超級英雄電影「魔比斯」（Morbius）4月初上映前推出預告片的覆轍，犯下「致命錯誤」，讓觀眾搞不清楚，究竟是在看哪一部電影的預告片。不過，娛樂新聞網站「Screen Rant」電影評論員想出一招妙計，可望幫助「雷神索爾：愛與雷霆」懸崖勒馬，不僅不會澆熄影迷對索爾付出的期待，還能為「星際異攻隊」續集電影鋪路甚至埋下伏筆。

情節／激似星際異攻隊

「雷神索爾：愛與雷霆」的預告片4月中旬才釋出沒多久，資深影迷及影評便看穿它犯了和科幻動作電影「魔比斯」相同的錯誤。「魔比斯」是漫威旗下另一部新推出的超級英雄電影，改編自漫威漫畫吸血鬼麥可魔比斯（Michael Morbius）的故事。

「雷神索爾：愛與雷霆」或許可以接續鋪陳計畫2023年推出的「星際異攻隊3」。（取...
「雷神索爾：愛與雷霆」或許可以接續鋪陳計畫2023年推出的「星際異攻隊3」。（取材自IMDb）

影評指出，「雷神索爾：愛與雷霆」的預告片內容太過於強調2014年電影「星際異攻隊」的情節和人物，很容易讓觀眾誤以為「星際異攻隊」才是主角。

在2019年漫威電影「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）結尾，索爾搭乘星際異攻隊的太空船，跟隨星際異攻隊的成員一起離開地球。當時許多影評和影迷便臆測，星際異攻隊將在索爾的下一段冒險旅程扮演要角，甚至加入索爾的隊伍一起闖蕩星際；這就像綠巨人「浩克」（Hulk）在2017年電影「雷神索爾3：諸神黃昏」（Thor: Ragnarok）的銜接橋段一樣。

在漫威的電影宇宙（MCU）中，客串演出屢見不顯，因此觀眾或許可以期待「雷神索爾：愛與雷霆」有趣的開場方式。然而，漫威在預告片中就出狀況，讓影迷大失所望。

漫威在「雷神索爾：愛與雷霆」預告片中就「暴雷」，讓影迷大失所望。（取材自IMDb...
漫威在「雷神索爾：愛與雷霆」預告片中就「暴雷」，讓影迷大失所望。（取材自IMDb）

劇透／魔比斯戲耍影迷

在此之前，「魔比斯」的行銷也出了問題，「魔比斯」預告片中多次出現在MCU的虛構超級反派角色「禿鷹」（Vulture），讓許多影迷期待禿鷹會參與「魔比斯」的劇情演出，結果本名亞德里安圖姆斯（Adrian Toomes）的禿鷹只出現在明信片的橋段；更荒唐的是，「禿鷹」在「魔比斯」正片中出現的時間，甚至比他出現在「魔比斯」預告片中的時間還要短。

「魔比斯」的行銷策略讓影迷懷抱錯誤的期待，以為正片中會有更多好看精采的情節，結果看完電影才發現被耍了。不少影迷諷刺調侃，「魔比斯」選在4月1日愚人節當天上映，而禿鷹就是漫威給大家的愚人節玩笑。

「雷神索爾：愛與雷霆」訂今年暑假、7月8日在美國上映，如果星際異攻隊的太空船只是把索爾載到一處定點就離開，那麼後果可能就會變得跟禿鷹在「魔比斯」電影中的下場一樣。

不同時空 的蜘蛛人，大戰之後英雄惜英雄的擁抱。（取材自IMDb）
不同時空 的蜘蛛人，大戰之後英雄惜英雄的擁抱。（取材自IMDb）

疑慮／蜘蛛人早有前例

另一個疑慮是，如果漫威在「雷神索爾：愛與雷霆」預告片中，就大暴雷星際異攻隊會跟索爾並肩作戰，那麼正片上映後就少了驚喜。

舉例來說，2021年電影「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）的預告片就已經「劇透」會有其他的蜘蛛人出現，正片上映後也如預期般被影迷和影評料中，少了滿足感與驚喜的歡樂。

彩蛋／或可鋪陳星際3

娛樂新聞網站「Screen Rant」電影評論寫手皮特曼（Robert Pitman）指出，如果禿鷹沒有出現在「魔比斯」的預告片中，那麼禿鷹在正片中就會變成所謂的「彩蛋」，反而會更受到觀眾的青睞。

皮特曼指出，「雷神索爾：愛與雷霆」有一個辦法可以避免鑄下與「魔比斯」相同的大錯，那就是星際異攻隊可以在正片中飾演重要角色，或者做一些新奇的事情，或埋下一些驚喜彩蛋。

皮特曼建議，星際異攻隊可以提到，可能將再次拋下索爾遠去，這不僅可以滿足影迷對於星際異攻隊在「雷神索爾：愛與雷霆」劇中表現的期待，還可以接續鋪陳計畫於2023年推出的新電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3），堪稱兩全其美的好辦法。

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