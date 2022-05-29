娛樂／星爵性向與高調信仰 拖累「雷神4」

分析師表示，部分影迷及觀眾可能因為星爵一角不討人喜歡，進而連帶討厭克里斯普萊特。（取材自IMDb）

漫威 （Marvel）超級英雄雷神「索爾」（Thor）系列電影 「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）第一支預告片於4月中旬公開後，引起連番爭議。這些爭議都與「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）息息相關，不僅模糊了索爾減重復出的焦點，也招致連串撻伐。

克里斯普萊特入反同教

漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）的粉絲不滿「星際異攻隊」主角「星爵」（Star-Lord）角色在漫畫中的性向，以及飾演「星爵」的影星克里斯普萊特（Chris Pratt）本人的宗教信仰。

克里斯普萊特曾經公開表示，他是直言不諱的福音派基督徒（Evangelical Christian），且在加州洛杉磯的「佐伊教會」（Zoe Church）做禮拜。佐伊教會由福音派牧師維奇（Chad Veach）創辦，是一個以青年為導向的基督教會所，透過現場和網路向世界布道。

然而，維奇的教堂被2010年科幻電影「全面啟動」（Inception）演員艾略特佩吉（Elliot Page）斥責為「反對同志 、跨性別與酷兒（LGBTQ），惡名昭彰」。對此，克里斯普萊特為所屬教會護航，反駁艾略特佩吉的批評，稱佐伊教會「對所有人敞開大門」。

艾略特佩吉（圖）斥責克里斯普萊特所加入的「佐伊教會」。（Getty Images）

教會紀錄片暗批同志情

儘管教友大力護航，佐伊教會的形象並未因此出現大幅改善。教會創辦人維奇和他的妻子茱麗葉（Julia）曾擔任2017年紀錄片「愛樂之旅」（The Heart of Man）的執行製作人，此片以獨特觀點講述父親對子女的關愛，翻轉「恥辱」不是障礙，而是轉型、勝利、自由和希望的橋梁，但也用畫面影射同性之間的吸引力是「性缺陷」（sexual brokenness）的一種形式。

艾略特佩吉曾在一條被瘋傳的推特發文中，提及克里斯普萊特與佐伊教會的關係，艾略特佩吉寫道：「如果你是一位著名的演員，且屬於一個憎恨某一群人的組織。如果有人疑惑，為什麼這個問題沒有解決，不用感到訝異。」

在那之後，克里斯普萊特高調且引以為傲的信仰，加上他在社群媒體的表現和立場偏右派，以至於雷神索爾最新預告片發布後，招致一連串的影迷嘲諷並掀起怒浪狂潮。

有粉絲開玩笑稱，克里斯普萊特（左）與克里斯漢斯沃拍攝「略顯基情」的同志橋段時，可能感到不舒坦。（取材自IMDb）

兩個克里斯曾搞「基情」

一群年輕且存在社會意識（social consciousness）的MCU粉絲們在推特（Twitter）上開玩笑，描繪克里斯普萊特與飾演雷神索爾的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）拍攝「略顯基情」的同志橋段時，可能感到不舒坦。

眼尖的MCU粉絲甚至發現，在漫威漫畫原著中，克里斯普萊特飾演的星爵已經被揭露具有雙性戀傾向，相當諷刺。

大批漫威粉絲呼籲發行「星際異攻隊」系列電影的「迪士尼影業」（Disney）另外選角取代克里斯普萊特的呼聲愈來愈高，且相關討論變得更激烈且引戰的硝煙味濃厚。

粉絲甚至發現，在漫威漫畫原著中，克里斯普萊特飾演的星爵已經被揭露具有雙性戀傾向。（取材自IMDb）

普萊特粉絲為偶像抱屈

不過，也有克里斯普萊特的粉絲為他抱屈，稱克里斯普萊特雖然前往佐伊教會作禮拜，但他從來沒有在公開場合，發表過任何關於恐懼同性戀（homophobic）的言論。

電影分析師表示，部分失去或不夠理性的影迷及觀眾，可能因為星爵一角不討人喜歡，進而連帶討厭飾演星爵的克里斯普萊特。