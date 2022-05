娛樂／星爵性向與高調信仰 拖累「雷神4」

分析師表示,部分影迷及觀眾可能因為星爵一角不討人喜歡,進而連帶討厭克里斯普萊特。(取材自IMDb)

漫威 (Marvel)超級英雄雷神「索爾」(Thor)系列電影 「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)第一支預告片於4月中旬公開後,引起連番爭議。這些爭議都與「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)息息相關,不僅模糊了索爾減重復出的焦點,也招致連串撻伐。

克里斯普萊特入反同教

漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe,簡稱MCU)的粉絲不滿「星際異攻隊」主角「星爵」(Star-Lord)角色在漫畫中的性向,以及飾演「星爵」的影星克里斯普萊特(Chris Pratt)本人的宗教信仰。

克里斯普萊特曾經公開表示,他是直言不諱的福音派基督徒(Evangelical Christian),且在加州洛杉磯的「佐伊教會」(Zoe Church)做禮拜。佐伊教會由福音派牧師維奇(Chad Veach)創辦,是一個以青年為導向的基督教會所,透過現場和網路向世界布道。

然而,維奇的教堂被2010年科幻電影「全面啟動」(Inception)演員艾略特佩吉(Elliot Page)斥責為「反對同志 、跨性別與酷兒(LGBTQ),惡名昭彰」。對此,克里斯普萊特為所屬教會護航,反駁艾略特佩吉的批評,稱佐伊教會「對所有人敞開大門」。

艾略特佩吉(圖)斥責克里斯普萊特所加入的「佐伊教會」。(Getty Images)

教會紀錄片暗批同志情

儘管教友大力護航,佐伊教會的形象並未因此出現大幅改善。教會創辦人維奇和他的妻子茱麗葉(Julia)曾擔任2017年紀錄片「愛樂之旅」(The Heart of Man)的執行製作人,此片以獨特觀點講述父親對子女的關愛,翻轉「恥辱」不是障礙,而是轉型、勝利、自由和希望的橋梁,但也用畫面影射同性之間的吸引力是「性缺陷」(sexual brokenness)的一種形式。

艾略特佩吉曾在一條被瘋傳的推特發文中,提及克里斯普萊特與佐伊教會的關係,艾略特佩吉寫道:「如果你是一位著名的演員,且屬於一個憎恨某一群人的組織。如果有人疑惑,為什麼這個問題沒有解決,不用感到訝異。」

在那之後,克里斯普萊特高調且引以為傲的信仰,加上他在社群媒體的表現和立場偏右派,以至於雷神索爾最新預告片發布後,招致一連串的影迷嘲諷並掀起怒浪狂潮。

有粉絲開玩笑稱,克里斯普萊特(左)與克里斯漢斯沃拍攝「略顯基情」的同志橋段時,可能感到不舒坦。(取材自IMDb)

兩個克里斯曾搞「基情」

一群年輕且存在社會意識(social consciousness)的MCU粉絲們在推特(Twitter)上開玩笑,描繪克里斯普萊特與飾演雷神索爾的克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)拍攝「略顯基情」的同志橋段時,可能感到不舒坦。

眼尖的MCU粉絲甚至發現,在漫威漫畫原著中,克里斯普萊特飾演的星爵已經被揭露具有雙性戀傾向,相當諷刺。

大批漫威粉絲呼籲發行「星際異攻隊」系列電影的「迪士尼影業」(Disney)另外選角取代克里斯普萊特的呼聲愈來愈高,且相關討論變得更激烈且引戰的硝煙味濃厚。

粉絲甚至發現,在漫威漫畫原著中,克里斯普萊特飾演的星爵已經被揭露具有雙性戀傾向。(取材自IMDb)

普萊特粉絲為偶像抱屈

不過,也有克里斯普萊特的粉絲為他抱屈,稱克里斯普萊特雖然前往佐伊教會作禮拜,但他從來沒有在公開場合,發表過任何關於恐懼同性戀(homophobic)的言論。

電影分析師表示,部分失去或不夠理性的影迷及觀眾,可能因為星爵一角不討人喜歡,進而連帶討厭飾演星爵的克里斯普萊特。