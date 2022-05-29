娛樂／漫威宇宙與DC交錯？他們是「跨界」英雄

克里斯汀貝爾作為蝙蝠俠，受到了不少人的認可。（取材自IMDb）

今年上半年先後上映的DC電影 「蝙蝠俠」（The Batman）和漫威 電影「魔比斯」（Morbius），是近期最受矚目的兩部超級英雄電影。有意思的是，飾演魔比斯的傑瑞德雷托（Jared Leto），曾在DC電影「自殺突擊隊」 （Suicide Squad）中飾演小丑（Joker）。而這也不是漫威宇宙和DC宇宙第一次「共享」演員，以下還有其他演員也在兩大宇宙之間「穿梭」。

沒錯，上一任蝙蝠俠班艾佛列克（Ben Affleck）曾經也是漫威宇宙的演員。

早在2003年，漫威藉由「鋼鐵人」（Iron Man）開啟新宇宙之前，他就在「夜魔俠」（Daredevil）裡飾演盲律師麥特墨鐸。直到2016年，他才加入DC宇宙，化身蝙蝠俠。

班艾佛列克在「蝙蝠俠」之前曾經先演「夜魔俠」。（取材自IMDb）

克里斯汀貝爾

另外，還有一任前往敵方大本營「臥底」的蝙蝠俠。

克里斯汀貝爾（Christian Bale）作為克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）版的蝙蝠俠，受到了不少人的認可。不過，他將在「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）中，擔任反派「屠神者格爾」（Gorr the God Butcher），正式加入漫威宇宙。

柔伊克拉維茲

蝙蝠俠曾是漫威人，貓女當然也不遑多讓。

最新一部「蝙蝠俠」中的貓女角色，由柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）飾演。在此之前，她曾在漫威宇宙中的「X戰警：第一戰」（英語：X-Men: First Class）裡出演「精靈」薩爾瓦多，雖然戲分不多卻也吸睛。

伊克拉維茲曾「X戰警：第一戰」裡出演「精靈」薩爾瓦多。（取材自IMDb）

荷莉貝瑞

然而，曾經在DC和漫威世界中穿梭的貓女可不止柔伊克拉維茲一人。荷莉貝瑞（Halle Berry）在飾演貓女的同時，也曾經是漫威電影「X戰警」（X-Men）中的「暴風女」。