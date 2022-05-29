醫藥短波／肉毒桿菌 老年人也能打

根據美國整形外科醫師協會的研究發現，在疫情 嚴重的2020年，最受歡迎的整容小手術 ，就是肉毒桿菌毒素注射，在那年就有440萬人接受注射。

為什麼如此受歡迎？

主要是因為非常有效，能夠放鬆並撫平臉部的皺紋、緩解面部衰老跡象，包括額頭紋、兔子紋、魚尾紋。同時可以拉提、瘦臉、改善顏面酒窩、下巴、露齒等鬆弛現象。

肉毒桿菌毒素對老年人安全？

是的！健康的老年人可以安全地接受肉毒桿菌毒素注射。

什麼年齡的人可以使用肉毒桿菌？

凡是18歲以上的人都可以使用。根據調查數據，40到54歲之間的人使用肉毒桿菌毒素最多，再來便是55到69歲的人。

男人也能使用肉毒桿菌毒素？

當然，目前男性占所有美容注射10%。在2020年有近30萬名男士打了針。

肉毒桿菌需要多久的時間才能起作用？

一般來說治療後的第一周內開始看到效果，通常在10到15天之內達到最好的結果。

肉毒桿菌毒素的效果能夠保持多久？

平均而言，效果可以持續三到四個月。但是因個人體質的不同，有的時候可以維持四到六個月。

肉毒桿菌的價格是多少？

一般來說是按照單位來算，每一單位10到15美元不等。每次治療平均費用約在300到600美元之間。