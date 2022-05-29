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每周一書／中美爭鋒 左右世界領導權

【本報訊】

中國有可能改變政治體制？除了民主與專制的對立，美中激烈的貿易戰爭會再次重演？高科技、軍事與航太競爭，激烈的角力，誰將站上國際新時代的領導位置？在國際領導權的角逐中，美國最大的阻礙是什麼？中國又將面臨何種危機？

《中美爭鋒：誰將左右世界領導權》一書作者董尼德 (Pierre-Antoine Donnet)，為法國法新社資深記者與新聞主編，深耕政治學，並長期旅居亞洲學習中文；在他長達37年的媒體生涯中，曾派駐北京、東京、華沙、尼克西亞、紐約聯合國總部。董尼德以其資深的新聞資歷，從眾多客觀的數據資料中，抽絲剝繭，並援引諸多新聞媒體的報導與政治人物的觀點，深入探討國際勢力布局。本書分析中國與美國在政治制度、經貿體質、地緣政治、高科技軍事角力等領域的互動走勢，清楚盤整中美兩國歷年概況。並以拜登當選後的後川普時期，其對中與對台政策的轉變，來分析新時代的中美競爭，誰將左右世界？

董尼德在導言中提到，中美對立已演變為一場文明衝突。一個明顯走下坡但仍充滿活力且展現具有反彈能力的民主政體，與一個看來仍牢牢掌控的一黨專政，對峙起來了。在這兩者之間有一道深淵：美國人以他們的個人自由和生活方式——亦即「美國式生活」為榮，而中國人以數千年的悠久歷史自得且以快速經濟發展自豪。但是，儘管大多數中國人擺脱了貧困，人民仍受到國家的嚴密監視，國家機制越來越多地利用科技來實施歐威爾式（Orwellian-style）的社會控制，持續政治嚴控。

 董尼德曾以他的亞洲旅行經歷寫了數本關於日本和西藏的著作；《西藏生與死》於1990年榮獲亞歷山德拉・大衛・尼爾獎（Alexandra David-Néel Prize）。他與著名的漫畫家卡布（Cabu）合作了三本圖畫書。於關心時局闡述世界局勢之同時，他配合老照片撰述了一系列關於他的故鄉奧佛涅區的小鎮、火山、溫泉和城堡種種。從新聞工作退休後，董尼德筆耕不輟。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

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