親子 / 自閉症孩子背後的「愛心媽媽」

自閉症孩子表演樂器。盧威/攝影

提起自閉症的孩子，許多人會把「冷漠古怪、暴躁無情」和他們連結在一起，有的甚至會對他們避而遠之。疾病防治中心（CDC）曾公布一項統計數據，分析美國11個州2018年的數字，預測每44名8歲孩童就有1人被診斷為自閉症；這個數字還正快速竄升，十分驚人。

2007年，聯合國大會將每年的4月2日定爲「世界自閉症意識日」，越來越多的社會團體和人群開始加入關愛自閉症患者的行動。自閉症兒童的融合教育 充滿了挑戰，每個孩子的需求都不一樣，但現有的教育體系，不少孩子無法獲得特殊教育和照顧。值得關注的是，近年來華人社區湧現一個個關愛自閉症孩子的群體，自閉症孩子背後也有一批「愛心媽媽」，她們爲了把孩子「拉回」正常的生活軌道，長年堅持、費盡心血，一步一步讓他們融入社會，過上普通人的生活。

周馳樂意幫助一些障礙兒童。盧威/攝影

周馳 引導女兒走出「籬笆」

來自上海、畢業於南加大美術學院的畫家周馳，在事業上一帆風順之際，家庭生活卻碰到「狂風驟雨」。首先是婚姻觸礁，成了單親媽媽，接著一歲多的女兒周藝，被醫生檢查岀患有自閉症。周藝自小聰明過人，能反手彈鋼琴和古箏，以及用雙手彈奏不同的樂器；在繪畫上也展露出特有的天分。

但周藝平時卻動不動暴躁如雷，或悶聲悶氣、遠離人群，有時還會做岀自殘行爲。一次，她在公共埸所霸凌其他小朋友，並控制不住自己情緒，出言不遜。周馳在醫生建議下，讓女兒住院治療，期間曾七天七夜沒闔眼。

周馳長年累月帶著女兒四處投醫，找了不少醫生看診，原來女兒患了「亞斯伯格症候群」，屬自閉症患者，與人互動交流有障礙，常會把自己「隔離」起來。周馳一方面積極以藥物為女兒治療，再方面用音樂與美術努力引導她走出「籬笆」，與社會接觸，鼓勵她勇敢走進人群。今年4月2日是世界自閉症意識日，加州 尼克森夫人聯盟總會舉辦關愛老兵的公益活動，12歲的周藝為退伍軍人創作「向老兵致敬」系列畫作被陳列在文化藝術中心， 她還輔導孩童們製作彩繪明信片，送給退伍軍人。

周馳相信「生命中關了一扇窗，上帝會爲你開啓另一扇窗」，她常參加生命基金會（Life Steps Foundation）活動，幫助一些有障礙的兒童，挖掘他們最大的潜能來適應生活，重新健康生活，盡可能讓他們可以獨立生活，並更好地融入社會中。她表示，希望華人社區多關心自閉症孩子，讓他們感受社區大家庭的溫暖，回歸到正常生活軌道。

赫景秀計劃拍攝一部反映自閉症孩子的紀錄片。盧威/攝影

赫景秀 創基金會幫助病童

另一個「愛心媽媽」是，1997年與老公帶著11歲女兒從北京移民洛杉磯 的赫景秀，來美沒隔幾年她就懷上第二胎，還是個男孩，可說是喜從天降。沒想到兒子屈浩一歲多時，却發現他眼神痴呆，反應遲鈍。經醫院檢查診斷，患有「兒童自閉症」。對這個突如其來的打擊，赫景秀曾傷心地偷偷地流淚，怨嘆「老天怎麽這樣捉弄人？」

正當人生處於低潮時，赫景秀認識了一位50多歲的婦人。後來才知道，她是洛杉磯華裔殘障協會創辦人，為華裔殘障人士做了不少好事。赫景秀從中得到了啓迪，心想「若能成立一個自閉症兒童基金會，把孩子們從『自閉』中解脫出來，重回社會該有多好啊」。2008年，赫景秀和老公屈建平在洛杉磯成立了富蘭克林基金會（Franklin Foundation），聯繫與鼓勵自閉症兒童及他們的家庭，推展一系列活動來喚起社會關愛患有自閉症的兒童，得到各界的積極回應和支持。她說，「我常在想，當有一天自己老去時，能够給社會和下一代留下什麽？這是我反覆思考的問題，希望更多人一起來幫助自閉症孩子和他們的家人，讓社區充滿了愛」。

14年來，富蘭克林基金會舉辦了不少幫助自閉症兒童和家庭的公益活動，赫景秀結合自己教育自閉症兒子的經驗，請著名自閉症專家開辦了「特殊教育培訓班」，建立自閉症家庭參加的互助群體，搭建交流心得、守望相助的「愛心平臺」。今年4月3日，富蘭克林基金會在洛杉磯羅蘭崗舉辦第三屆自閉症青少年畫展，展出15個孩子的40多幅畫作，作品雖還很稚嫩，但「色彩世界」卻照亮了孩子們的心。

屈浩拿起葫蘆絲就能吹奏曲子。盧威/攝影

十多年來，赫景秀盡心呵護照顧自閉症兒子，一邊積極求診、接受藥物治療，一邊想方設法引導自幼音感特別好的兒子學習音樂。屈浩曾無師自通，拿起葫蘆絲就能吹奏曲子。赫景秀請老師教他彈鋼琴，經長年苦練，可以上台演奏，去年高中畢業，甚至以優異成績進入波莫納加州州立理工大學。赫景秀表示，對於患有自閉症的學生，大學設有相關部門（College Connection）予以協助。據統計，自閉症的學生能上大學的占總數20%，屈浩便是其中佼佼者。

陳和霞教自閉症孩子唱歌，樂此不倦。盧威/攝影

陳和霞 教自閉症孩子聲樂

還有一位「愛心媽媽」是畢業於瀋陽音樂學院的陳和霞，身為兩個孩子的母親，她有個幸福美滿的家庭。大兒子David大學畢業後，成家立業，彈得一手好鋼琴；小兒子Billy也完成大學學業，擅長拉大提琴。陳和霞作爲一名聲樂老師，從2006年起，便收自閉症孩子為學生，對一些「叛逆」孩童進行聲樂訓練。16年來，她克服了意想不到的困難，讓自閉症孩子能開口唱歌；在洛杉磯已有40多名自閉症孩子能開口唱歌，病症也得到了改善。陳和霞用「音樂鑰匙」打開了他們封閉的心靈，她打造音樂平臺，讓自閉症孩子展示自己，釋放內心的癥結，舒緩緊綳情緒。

陳和霞用一套獨特的聲樂教學法引領自閉症孩子走出「自我封閉」，逐步走向生活自立、漸漸融入社會。有位17歲男孩，兩歲時被診斷患有自閉症，甚至兩眼不能正視前方，但他愛聽音樂，母親就請陳和霞教他唱歌。陳和霞先是唱廣東歌給他聽，又手拉手一遍遍反覆教唱。現在他不僅能閱讀中英文報紙，還能登臺演唱歌曲，甚至在社區演唱比賽中得了大獎。談及教自閉症孩子學音樂，今年60歲的陳和霞表示，其實教這些特殊孩子音樂，並不容易，若能挖掘他們的音樂潛能，讓音樂走進孩子的心裡，便可以改善他們的症狀。陳和霞很珍惜有機會能幫助這些孩子，為他們的家庭帶來希望，這點成就感讓她始終樂在其中。

從2009年富蘭克林基金會舉辦第一屆青少年自閉症音樂會起，至今已舉辦了12屆。每年的音樂會，陳和霞都積極為孩子們排練，有獨唱、合唱、鋼琴、小提琴、大提琴獨奏和合奏，節目豐富多彩，展現自閉症孩子的音樂天賦和聰明才智，既精彩又感人，連國會議員趙美心也來觀看演出，並頒發賀狀給孩子。今年4月30日，第12届自閉症青少年音樂會在洛杉磯鮑德溫演藝中心舉行，陳和霞與青年歌手劉良子創作的歌曲——「音樂大門為我敞開，我在這裡得到掌聲與快樂。我在舞臺中央看見你的笑臉，我是你的驕傲。老師在等待你的擁抱，期待你上課時不躲閃的目光，我用愛等待你的回應，讓音樂走進你內心世界，愛和耐心老師全都給你，不懼怕與衆不同的生活，我會永不放棄，拉著你的手，帶你體驗這精彩世界」，歌詞充分折射出陳和霞對自閉症孩子的愛與希望。