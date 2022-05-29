親子 / 教育至上的四代母親

小時候常常羨慕許多朋友的媽媽，他們難過或者被人欺負的時候，總有個媽媽把他們摟到懷裡，幫他們出頭交渉。但那些會出手打罵小孩的媽媽也會讓我害怕，我不知道我的媽媽會是哪一種，因為小時候的大部分時間，她不在我身邊。羨慕歸羨慕，但我並不想要換一個媽媽，雖然她從沒把我擁入懷裡，每次難得的見面，總是很溫暖的回憶。

到了中學，父母終於下放回來了，全家第一次住在父母執教的大學宿舍裡。但出乎意料，母親變成了一個嚴厲的媽媽，總是問我為什麼沒拿滿分？「我都懂！」我申辯道。「那你就用分數證明！」對我媽來說，任何解釋都是藉口。

最大的一次危機是剛升高中那年，英文考不及格，歷史課也搖搖欲墜。班主任是很受尊重的英文老師，海外歸僑，跟我們住同一個小區。一天他來我家勸我父母多支持我，少做家務事，多幫助我發掘我的潛力。父親聽了後說：「沒關係，她是個女孩嘛！」恰巧這時窗外傳來了一個賣冰棍孩子的叫賣聲。媽媽用發抖的手指著窗外，面對著我說：「如果你不好好把分數提上去，你就一輩子賣冰棍去！」在福州夏天賣冰棍，我心想，能天天吃冰棍有什麼不好。

母親：教育 是女孩唯一出路

那時我還不到14歲，因為小時沒幼兒園可上，所以提前上小學，到了高中便成了最晚熟的學生。那時候，還不懂父母的不同家庭背景，塑造他們截然不同的價值觀。父親是他們村子裡的第一個大學生和教授，但母親則是福州望族太傅陳寶琛的後代。顯然，高等教育並沒完全改變父親在農村長大的重男輕女傳統觀念，而母親則從小受益於家庭的開明和深厚的教育傳統，深信教育是女孩子的唯一出路。

母親是五十年代的大學生，俄語是必修的外語，對英文一字不識。但這並不減弱她要幫我趕上的決心。七十年代末，補習班還沒發明，母親自己坐下來陪讀，一個一個英文字強迫我硬是把字母按順序背下來，歷史課的年代表也一樣硬背。

對我的眼淚她全然無動於衷，還說：「苦口良藥利於病。」沒法子，要證明我沒「病」，並且掙回一些出去玩的機會，我一放學回家就開始囫圇吞棗地把所有英文課文和補充教材統統一口氣背下來，這樣一來分數馬上就跳到了前頭，以至於有些同學懷疑我作弊。「接著做！」我媽第一次鼓勵我，給我最大的信任。她知道自己有限的能力，也看到我開始找到自己的學習方式，從此她就開始給我找最能挑戰的環境。「水漲船高！」她說。

我的第二次的危機是從重點大學畢業以後。八十年代初，大學畢業生分配工作的制度還在實行，並且分配到的工作單位對一個人的前途仍有絕對的控制權。因此當我決定報考研究生時，當時的工作單位拒絕讓我報考，原因是他們等了幾年才分配到我這個重點大學的畢業生，不能讓我走。對他們來說，我只是一個難得的名額。

這時我媽又一次挽起袖子，幫我上天入地找尋出路，最後她說：「我要你去見見文鈞姨。」這可不是一般的阿姨，媽媽說：「是她真正的同父異母的大姐。」「我怎麼從來沒聽說過有這個大姨呢？」媽媽解釋說：「鈞姨49年在金門島度假時，解放軍解放了大陸，她就被困在國民黨 一邊。30多年來杳無音信，改革開放後她剛從美國回來。」

鈞姨 與母親觀念如出一轍

第一次見到這位素不相識的鈞姨，發現她在教育上的觀念跟媽媽同出一轍。一聽說我的困境，她就說：「只要你能被美國的研究院錄取，我就擔保你。」鈞姨的許諾，我們當時還只認為是對我個人的挑戰，並沒意識到也是鈞姨的經濟大挑戰，當時中國的大學沒有學費，因此我們對美國大學高昂的學費毫無概念。

當我接到喬治城大學研究所的錄取通知時，媽媽激動的說：「我們進入了一個新時代！」對她來說，我考上了美國的重點大學研究所也是她的成就，實現了她水漲船高的願望。當時誰也無法預見的是，1986年來美國留學的學生僅兩萬多，至今 (2019-20年) 已經達到了37萬。分別時媽媽再次提醒，學問能引導妳到更好的地方去。但美國獲得學問的價格不菲，我至今無法告訴媽媽，那鈞姨讓我去交的第一年學費、支票上的那一筆天文數字。自己當時就下定決心，第二年一定要得到全額獎學金，好在如願以償。

媽媽和鈞姨都是陳家的長女，外公那個年代，有地位的男人娶多妻是無可非議的，因此我有兩個外婆。鈞姨是樓上外婆的長女，媽媽是樓下外婆的長女，小鈞姨15歲。媽媽是鈞姨最大的粉絲，喜歡跟著她念書學習，也要跟她的鈞姐一樣長大了當老師。49年鈞姨遲遲不歸時，媽媽焦慮萬分。

在之後的30多年間，她的鈞姐杳無音訊，不知死活，鈞姐和她的胞妹鴻姐是陳家鼎盛時期的大小姐，白天上教會學校，下午回家繼續上私塾。像她們這樣的熟悉東西方文化和中英文的女子當時是極少數。因此媽媽相信，以鈞姐的能力和她出眾的教育水平，只要她活著，就一定能活得很精彩。

留在大陸的鴻姐的成功經歷，也堅定了媽媽的這個信念。鴻姐只比鈞姐小兩歲半，從小就想當醫生。由於家庭背景和大姐滯留在國民黨占領的島嶼上，鴻姐在新中國的每一場革命中都受到迫害，特別是文革期間。但是1972年下放一回來以後，就馬不停蹄的致力於改進福建省的婦幼保健工作。改革開放後很快成為一位名醫，當時還在福州任黨委書記的習近平夫婦點名要鴻姨接生他們唯一的孩子。

30多年以來，看著鴻姨的顛簸和最終的成功，媽媽也相信鈞姨會在不同的地方努力，一樣會成功。她自己也沒閒著，剛解放時正趕上要考大學，由於外公重病纏身，家道中落，媽媽負責變賣家當得以勉強餬口。

她後來跟我說：「那時她每天餓著肚子挑燈夜戰，決心要上全省最好的廈門大學。」如果上不了大學，她也掙不了幾個錢，全家仍然捱餓；要是上了大學，全家勒緊腰帶，等她大學畢業就能掙夠錢養家。

祖母 支持家中三女讀書

媽媽聲稱自己是「趕上了末班車」，進了廈大。「一個人的知識是誰也拿不走的財富。」這是陳家祖母的名言，這三個女兒永遠銘記在心。祖母雖然隻字不識，卻是家裡女孩子們崇拜的偶像，什麼故事到了她的嘴裡都變得活靈活現。她也很開明，發現家裡女孩會讀書，便大力支持。祖母的名言還包括「會讀書的女孩子不必有嫁妝。」與「女孩子不能在家裡做花瓶。」祖母雖然自己是虔誠的佛教徒，但完全支持兩個媳婦－我的兩位外婆－讀聖經。

在這樣崇尚教育的開明家庭裡，媽媽是外公九個孩子中最後一個上大學的孩子，她也是繼鈞姐和鴻姐的第三個女兒。這三個受到最好教育的女兒，最後都能夠自立，且幫助下面的弟妹和年老的母親。但更重要的是，她們都能在最艱難的時刻，仍然能夠選擇最好的出路，追求自己的理想。媽媽下放到偏遠的東山島，但因為有大學文憑，得以在學校教書，受到當地漁民的尊重。鴻姨成了福州名醫。鈞姨也像媽媽堅信的那樣，在臺灣開了一家喻戶曉的進出口公司，後來移民到美國開的餐館也是遠近馳名。媽媽說鈞姨是做什麼像什麼。

到了我們這一代，我和兩個弟弟都趕上了改革開放這輛新的班車，由於媽媽的推動，我們三個孩子都在八、九十年代到國外留學，現在定居在三個不同國家：我在美國、大弟在日本、小弟在德國。五年前，媽媽突然病重住院，我們仨接到消息立馬從世界各地第二天趕到媽媽的病床邊。小弟幫媽媽從病床上坐起來時問她：「你後悔把孩子們都送到世界各地嗎？」媽媽一邊掙扎著坐好，一邊安然地微笑說：「一點不後悔。你們都能受到最好的東西方教育、做對社會有用的人，是我最大的欣慰。」

媽媽雖然從那次重病恢復了過來，但現在她失去了記憶和獨立行走的能力。近日她和爸爸一起住進了養老院。由於疫情，我們三個孩子都不在身邊，只好常常在微信 上見面交流。對媽媽來說，如今雖已是世事如煙，但不忘初心。每次都會問起我的兩個兒子的學習。最近一次對話時，媽媽又問起大兒子是否上了好大學。

我終於不耐煩了：「媽，」我說，「我剛跟你說了，老大剛進了美國最好的法學院之一，你這馬上就忘了？」「你有沒有試試做我教你的那些簡單的運動？」媽的眼睛眨了眨，漫不經心的說：「沒時間。」壓制住湧上心頭的氣和失望，我有點絕望地祈求道：「媽，給我唸一段東西吧。」媽停了一會兒說：「眼睛不好使了。」

誰能幫我找回我那個從不饒人，也從沒擁抱過我，但不遺餘力地給三個孩子最好教育的媽媽？眼睜睜地看著屏幕上漸漸消失的媽媽，我真想追著她那眼裡的一線餘光，把她拉回來。透過淚水，但我看見的是媽媽滿足的微笑。她已經將她祖母那裡傳下來的「教育為上」接力棒送到我的手中。四代的母親無論是戰爭或政治的動盪，或是與家庭分離，或是在異鄉奮鬥，都因為有最好的教育而能夠自立自尊。

媽媽也無怨無悔，處之泰然了。