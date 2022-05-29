大仁說財經／加州索爾頓湖 可望成鋰礦新重鎮

特斯拉之前曾有意在索爾頓海開採鋰。（路透）

在加州 和墨西哥邊境以北約40英里處有個縮小的內陸湖泊，被稱為索爾頓海(Salton Sea)。當地曾是個繁榮的度假社區，但水污染和數十年的乾旱已導致其曾經活力充沛的生態系統崩潰，鬼城處處。

但在環境災難之外，加州能源委員會估計，這裡有足夠的鋰來滿足美國所有未來需求和全球40%的需求。這對於蓬勃發展的電動車 業來說是個大新聞，因為鋰是所有類型電動車電池的基本金屬需求。

傳統上，提煉鋰採用露天採礦或蒸發池，將含鋰鹽水泵送到地表並等待水乾涸再操作。這兩種方法都需要使用巨大的土地面積，通常非常耗水，並產生大量污染和浪費。

但在索爾頓海，有三家公司正在採用化學工藝開發方式，利用索爾頓海豐富的地熱資源，以更清潔的方式提取鋰。在湖附近已有11座正在運作的地熱發電廠，其中10座歸波克夏控股的再生能源部門BHE Renewables所有。

BHE Renewables總裁兼CEO克納普(Alicia Knapp)說：「我們將每分鐘5萬加侖的鹽水透過10個地熱設施輸送到地面，並利用鹽水中的蒸汽來產生清潔能源。所以在開採鋰方面我們真的已經完成一半的工作。」

另外兩家公司EnergySource和Controlled Thermal Resources(CTR)也在索爾頓海開發聯合地熱鋰設施，通用汽車已經承諾向CTR採購鋰。

加州Calipatria市市長納瓦弗羅利希(Maria Nava-Froelich)說，「我們對鋰谷感到謹慎興奮。」該市擁有約6000人口，「我們認為它改變了Imperial郡的遊戲規則。」

她希望該產業能夠為該地區帶來急需的就業和發展，幫助振興那些大量年輕人外流尋找機會的社區。環保主義者則希望注意力和資金的湧入，將加速加州恢復索爾頓海及其周邊環境的努力。

完全開發 年產逾60萬噸

如果想要押寶本土礦產，那可能就是現在。拜登總統在3月底引用《國防生產法》來促進鋰、鎳、鈷、石墨和錳等電動車電池礦物的生產。

以前從未大規模地從地熱鹽水中提取鋰，因此電動車業、當地社區和環境是否真正受益，有待觀察。

這不是第一次市場對索爾頓海的鋰回收產生興趣。曾被大肆炒作的新創公司Simbol Materials在此開發了一個示範工廠，但該公司在特斯拉的收購嘗試失敗後於2015年停止運作，並且從未開發過商業量產的設施。

從那以後，對鋰的需求猛增，在2018年價格大幅下跌後，如今再次飆升，激勵了以前可能不符經濟規模的項目。如果目前這三家公司能夠證明技術可行，那麼它們將從該地區數十萬噸的鋰中賺到很多錢。

CTR CEO柯威爾(Rod Colwell)表示：「在目前全球產量不到40萬噸情況下，完全開發的索爾頓海每年可以生產超過60萬噸。」

與波克夏控股和EnergySource不同，CTR在該地區沒有設立任何地熱發電廠，因此它正在建立一個聯合地熱和鋰回收設施。目前，該公司正在建設一個示範工廠，並計畫在2024年初啟用其首座全面設施，為通用汽車提供2萬噸鋰。

柯威爾估計，CTR的第一座工廠成本將接近10億元，每噸鋰的價格比許多傳統的鋰回收項目要高。但是這三家公司都預計隨著技術的進一步發展，價格會下降。

EnergySource CEO班森(Derek Benson)說，「我們在生產成本方面看到的是，地熱鹽水的市場競爭力應該在前四分之一左右。」

值得注意的是，這三家公司計畫現場提煉鋰，這個過程通常在海外進行。但這些公司沒有能力處理額外的步驟，例如化學加工和電池製造，這些步驟仍主要發生在亞洲。

克納普說，「希望未來幾年供應鏈的其餘部分也將在美國開發。」「這樣我們就能夠直接用地下的鋰和其他礦物生產正在使用的電池。支援我們的基礎設施。」

社區參與 創造就業機會

新產業可能會對Imperial谷社區產生重大影響，許多低收入 居民從事農業工作，失業率為12%，是全美平均水平的三倍多。

加州成立了鋰谷委員會，以便政府、行業和社區利益相關者能夠聚集在一起，分析鋰回收可能帶來的潛在機會。

代表弱勢群體和低收入群體的索爾頓海地熱資源區收入社區委員會成員奧爾梅多(Luis Olmedo)說，「社區的參與非常重要，因為如果社區不在那裡，願景就會被忽略。」「我們知道這些是社區將被利用的主要目標領域。」

波克夏控股公司和CTR在鋰谷委員會也有代表。這些公司強調它們認為新興行業將帶來的正面影響，從創造就業機會到可以使當地學校受益，並為額外的政府服務提供資金的財產稅收入。

克納普說，「這個社區需要我們，對我們來說，這是一個絕佳的投資場所，不僅可以作為一家公司投資，也可以讓我們所有人受益，因為鋰是如此重要，這麼大的投資帶來的經濟發展可提供工作、教育、機會等，造福這個社區所有人。」

他說，它們正與該地區的許多教育機構合作，從高中到社區學院再到四年制機構，以確保有興趣在地熱和鋰行業找到工作的學生得到適當的培訓。

環保主義者也將此視為推動索爾頓海棲息地復元的時刻。雖然加州多年來一直在努力解決這個問題，但倡導者們正在推動該州加快項目，這些項目涉及在乾涸的湖床上建造低鹽度池塘，讓魚類和鳥類能夠繁衍生息。隨著國家預算盈餘，事情終於有了進展。

太平洋研究所資深研究員科恩(Michael Cohen)說，「它們需要更長遠的眼光和管道來推進更多項目。 所以還有很多事情要做，但我們開始看到一些事情發生了。」該研究所專注於水資源保護。「所以我們看到的進步比以往任何時候都多，真的。」

由於採礦項目在美國其他地區面臨關注和強烈反對，看來索爾頓海的鋰回收可能是團結大多數利益相關者的稀有礦產項目。但前提是，如果它有用的話。