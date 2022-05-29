地產投資／房產過戶流程 到底做些什麼？

在法規以及文件比較複雜的紐約、加州等地，過戶往往會牽涉到許多方。(Getty Images)

之前筆者有特別針對遠距過戶(closing)，討論過戶的時候都需要注意些什麼；現在疫情逐漸明朗，過戶也都慢慢回歸實體過戶，也正是時機來談談實體過戶，到底怎麼回事。

大部分房地產 過戶，不外乎買賣或者貸款 ，尤其買賣的這種過戶更是常見。各州由於地產法規不同，過戶也多少有些差異，有許多地區過戶甚至不需要律師代表，很多都是由房地產仲介來處理。而在法規以及文件比較複雜的紐約、加州等地，過戶往往會牽涉到許多方，以下以比較複雜的紐約市為例，說明過戶的流程以及不同類型過戶的特色。

★一般的過戶流程

在房產過戶的時候，最主要會發生四件事情：1.簽署、撰寫文件、2.金錢交換、3.分配文件、4.給鑰匙。

一般在過戶的時候，除了買賣雙方通常會在場之外，還會有雙方的地產經紀人以及律師，此外如果有要購買產權保險 的話，通常也會有產權公司派來的過戶人員(title closer)，每個人在這個過戶流程中的角色都不太相同。

賣家：可以說是過戶當中相當輕鬆的角色，通常負責簽署地契等重要的交易文件，然後接下來就是等著拿錢了，唯一比較勞心一點的地方，可能是要看看錢有沒有算對，該進帳的是不是都有好好地進帳。

賣家的律師：也算是在這個過程中相對輕鬆的，主要就是跟賣家解釋要簽署的文件，確保該拿到的買賣價錢以及細項計算都正確。當然也有特定的過戶有爭執點的，例如在過戶前驗屋的時候，如果買家發現特定問題需要處理，那麼過戶桌上可能有得吵了，這時候賣家律師就需要在保護自己客人權益的前提下，要盡量協商促成雙方都能接受的處理方式，這就有賴律師經驗以及溝通協商能力了。

買家：在過戶的時候往往需要簽署比較多的文件，過戶前更是需要準備過戶資金、買銀行本票或者安排匯款好支付買賣價金，因此在過戶前需要做比較多事情。此外，除了準備價金，買家通常也需要在過戶前幾天驗房，看看是不是一切都跟合約規定的情況一樣。如果在過戶前驗屋的時候發現什麼問題，那就需要拍照留證據，並且跟自己律師或者仲介討論怎樣處理。在過戶桌上買家簽署各種文件之後，通常就是給支票，然後一切順利的話，就能從賣家手上拿到象徵房子移交的鑰匙了。這可說是整個交易的高光時刻，許多仲介跟買家都會興奮拍照留念。

買家律師：在過戶當中需要做比較多事情的勞心角色，主要向買家解釋所有簽署的過戶文件，確認所有的金錢計算都無誤，然後還要確保產權報告以及產權保險都有正確涵蓋應該包含的項目。尤其許多買家都是第一次購房，特別對於簽署各種文件、交出數十萬元甚至百萬元沒有安全感，因此很容易對於簽署的文件有各種問題，買家律師通常都需要一一解釋。筆者在作為買家律師過戶的時候，往往都是要把水壺備好備滿，不然整場過戶下來，可是口乾舌燥。

產權公司代表(title closer)：在過戶當中屬於比較中立、服務性質的人員。他們需要確保所有跟產權還有房產登記相關的文件都簽署正確，這樣才能夠順利登記進政府的公開系統裡面，保障買家的產權。在過戶的時候，可說是最忙碌的角色之一，包含要確認賣家貸款是不是確實能夠付清、賣家銀行方的文件是否充足、其他產權問題是否有好好解決、並且要確保拿到登記所需的各種文件、還需要幫現場簽署的人做公證，最後還要協助複印、分配各項文件。

★有貸款的過戶流程

在買家有貸款的情況中，有時候還會有銀行方律師參與過戶。銀行律師在整個交易中，算是相對中立的角色，硬要說的話偏向買家方的利益一點，所以有時候會跟買家律師是同一人，但最主要還是要保障貸款銀行的利益。

銀行方由於在交易中要放款給買家，俗話說：有錢的是老大，在整個交易裡面銀行就是「有錢」的那方，可以想像買賣雙方可都要看銀行臉色，所以通常有貸款的話，過戶也會在銀行律師的辦公室進行。由於銀行要借錢給買方會需要大量文件，在買家有貸款的過戶中，時間往往會拉得比較長，因為買家需要簽署大量銀行貸款文件(loan document)。一般懂行的買家律師都會讓買家優先簽署銀行的文件，因為拿不到錢就沒辦法過戶，這可是攸關交易成功與否的關鍵。

★合作公寓(Co-Op)的過戶

通常在購買合作公寓(Co-Op)的過戶中，合作公寓方的律師占一個重要角色，而且過戶也通常是在這個律師的辦公室進行。Co-Op律師代表大樓董事會發出股權證(類似地契)，因此也掌握較大的權力。

另一個合作公寓的特殊之處，在於賣家有貸款尚未還清的時候。由於貸款尚未還清，股權證的原件就在銀行手上，於是賣家貸款銀行就會派一個結算律師(payoff attorney)來過戶，結算律師的功能就是把股權證原件帶到過戶桌上，然後代表賣家銀行收錢。

★跟開發商(Sponsor)過戶

另一個「有錢就是老大」的範例，非地產開發商莫屬了。同樣是賣家，但開發商這種賣家硬生生地就是比較囂張，很多時候都是不到過戶桌上去過戶的。於是大部分文件通常都是事先簽好，在過戶當天開發商很多時候都不出面，直接把文件由開發商(賣家)律師帶到過戶桌上。因此很多時候從開發商手上購買地產物件時，常常都是在開發商的律師樓過戶。某種程度來說，在誰的律師事務所過戶也體現了一個食物鏈的關係呢。(作者為紐約執業律師、法路通律師樓合夥人)