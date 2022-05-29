地產迷思／有屋頂停車位颶風損毀修復問題 成購屋地雷

2020年5月的一個星期六早上10點55分，尉進益帶著他太太、開著他兩年新的BMW轎車，從長島 南部Lynnbrook(林溪)東西向的主要公路Sunrise Highway(日昇公路)轉南到一條比較偏僻的鄉村小路上去，不到兩條街的地方左手邊有一棟兩層的辦公樓。因為是周末，所有的辦公室都關閉了。尉進益依照林區（Lynch）建築師的指示，轉入辦公樓後面的停車場、停好車，他打電話給林區建築師。林建築師比尉進益早幾分鐘進到辦公室，等著要給尉進益開門。他一接到尉進益的電話，立刻給他開門。三人進入辦公室後，林區把他們帶到二樓他的辦公室。

整棟樓大約2000平方英尺，都歸林區和他合夥的建築師使用。林區的辦公室在二樓，整個空間都放滿建築圖紙以及與建築有關的文件。這天是尉進益第一次見到林區，前幾次兩人的接觸都是透過電話及電郵。尉進益已經簽約要購買長島希克斯 維爾區（Hicksville）的一棟房屋。這棟房屋占地7000平方英尺，樓板面積大約有1500平方英尺。尉進益有三位成年子女，1500平方英尺的樓板面積不夠尉進益一家居住，尉進益希望能夠加建到2000平方英尺，還有一些其他房屋的問題，他希望能夠找專家諮詢。因此他找到林區來幫他設計、畫建築圖。尉進益用Google搜尋、找到五位離希克斯維爾區不遠的建築師。他給每一位建築師都打電話要求諮詢，只有林區給尉進益回電。經過幾次電郵上的溝通，尉進益覺得林區非常誠懇，便要求見面討論建築計畫，林區二話不說便答應了。

★颶風 摧毀 無照施工

見面之前，尉進益遵照林區的指示到Hempstead(黑姆皮史特德區)1 Washington Street（華盛頓街1號）的Building Department （樓宇局）把這棟房屋所有登記在案的建築檔都列印下來、電郵及郵寄給林區。林區在見面之前已經研讀過所有的建築檔。這棟房屋二樓的陽台和陽台下的有屋頂覆蓋停車位（有屋頂的停車位以下簡稱「停車位」），在2012年Hurricane Sandy（珊迪颶風）來襲的時候被墜落的斷樹擊毀。當尉進益到樓宇局調房屋的建築文件的時候，房屋局的人警告他說這棟房屋在珊迪颶風來襲的時候，房屋毀損的情形是「紅色」，也就是遭受具體的損失。這種情形下屋主必須到樓宇局來申請修建的許可證，等樓宇局簽發修建許可證之後，屋主必須確實依照許可證規定修建，修建完之後還要向樓宇局申請驗查。驗查通過之後，樓宇局會簽發合格證書，屋主的修繕的責任才算完成。

尉進益在簽約之前已經檢查過房屋，他很清楚賣主或者是他的前任屋主已經把所有被颱風毀損的部分拆除或修復。他把房屋修復好的現狀的照片給房屋局負責的「藍圖檢查員」看。檢查員看了照片之後，便去檢查屋主有沒有申請修建許可證。他查了一會兒，告訴尉進益說這棟房屋的屋主沒有申請修建許可便著手修建，是「無照施工」，只要尉進益告發，樓宇局會立刻對現任屋主開發罰單。要是現在的屋主沒有遵照規定辦理所有的手續，尉進益買過來之後便要接手辦理所有的程序，否則樓宇局會處罰尉進益。

尉進益要求他的律師文律師把樓宇局的警告通知賣主的律師，要賣主趕快處理珊迪颶風遺留下來的問題。文律師把這一件事通知賣主的律師。賣主的律師最先的反應是不理不睬。當文律師再向賣主律師施壓的時候，賣主律師的回答是，房屋被毀損的程度是「黃」色，屋主已經修理好了，沒有事情可以做了。為了這件事，文律師和檢查員通了電話。檢查員很明確地告訴他，損害的程度本來評定是黃色，但是後來鎮裡重新估量損害的情形，把損害程度升等到紅色。根據鎮的規定，屋主沒有申請修整建築的執照之前是不准動工的。現在屋主無照動工，必須補辦執照以及檢查手續。根據檢查員的估計，全部費用（包括建築師的費用）大約要5000元。

★賣主不理 買家麻煩

文律師把檢查員這番話轉述給賣主律師聽，賣主律師反應非常激烈，他威脅要取消契約，之後便不回文律師的電郵。這種反應讓文律師和尉進益吃了一驚，今天和林建築師的會面，尉進益也想聽一聽林建築師對這個問題的看法。

就這個問題，林建築師專業的看法是：如果尉進益聘請他畫圖擴建一樓的樓板面積，負責和樓宇局洽辦所有的事情，他的費用是7000元。珊迪颶風補申請執照的事也包在裡面，不另加收費用。如果要他光辦珊迪颶風的事，他要收$3500。不過有一點要注意的是，被毀損的停車位，當初是經過鎮的特許才能建造的。現在申請修建，屋主必須重新申請特許，才能保得住這個有屋頂的車位。但是申請特許的程序是額外的費用，而且有關停車位特許的法律已經改了，林建築師不保證依照現在鎮的法律，鎮政府會通過屋主特許的申請，結果可能是屋主必須拆毀這個有屋頂的停車位。

經過這一番解釋，尉進益才瞭解賣主為什麼無照施工，為什麼賣主律師對文律師的警告反應激烈。他所真正懼怕的是根據鎮的規定，他要解決珊迪颶風造成的問題，他必須要經歷修建以及特許兩道程序，負擔兩道費用，同時冒鎮裡不通過他的特許、要他拆掉停車位的風險。可是如果賣主不處理這個問題，他買過來之後，這個問題便變成他的。面對這兩個困難的抉擇，尉進益不知道怎麼處理。

本案啟示：

1. 很多房屋裡存在著違規的情況，只因為有關單位還沒發現，表面上看起來房屋沒有違規。根據一般房屋買賣契約的規定賣主不需要採取任何修理行動，但是屋主或下一任屋主很可能立刻收到罰單。這時候收到罰單的屋主便要損失、破財。

2. 尉進益可以選擇向樓宇局提告，讓樓宇局簽發罰單，這樣子收到罰單的人是賣主。根據買賣契約的規定賣主必須處理罰單。但是要是他這麼做，賣主的反彈必定更加激烈。而且銀行也有可能在罰單沒解決之前拒絕過戶，結果非常可能造成過戶拖延。在利息直線上升的危機裡，尉進益的損失很難估計。怎麼處理這個問題，大大考驗尉進益和文律師的智慧。

3. 本文情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)