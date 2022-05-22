醫藥／8泌尿問題別忍 快就醫

腰部劇痛、坐立難安，可能輸尿管結石須立即就醫。（本報資料照片）

一名76歲伯伯腰痛好幾天，因為新冠疫情 ，不想去醫院，直到疼痛加劇、坐立難安，才急診就醫。經檢查是輸尿管結石合併腎水腫，止痛藥無法緩解，在接受輸尿管鏡碎石手術 後，疼痛終於獲得改善。醫師建議發生八大泌尿問題，應該盡快就醫：

一、尿路結石

若是泌尿道結石阻塞輸尿管，會造成突發性的劇烈腰痛或下腹痛、血尿，甚至引起腎水腫、發燒、傷害腎功能，應立即就醫。

二、睪丸扭轉

常發生在12至18歲間的青少年。若睪丸有突發的劇痛、陰囊腫脹、甚至伴隨惡心嘔吐，就要高度懷疑，需要盡快就醫；黃金治療時間是4到6小時之內，若缺血過久，恐怕會導致睪丸壞死。

三、急性尿滯留

很多男性有攝護腺肥大問題，大部分靠吃藥就能得到症狀改善，不過若突然尿不出來，病人會感到膀胱脹、腹痛、甚至引起腎水腫、腎功能受影響；年紀大的慢性病人，無論男女，可能因為膀胱收縮功能變弱，也會尿不出來，遇到急性尿滯留，得盡快送醫插尿管。

四、嵌頓性包莖

常發生在包皮過長，在包皮翻起露出龜頭後，無及時將包皮翻回，過緊的包皮將龜頭嵌住，影響循環，造成水腫、疼痛，嚴重時甚至會造成龜頭缺血壞死。

五、尿路感染發燒

若尿路感染且合併發燒、腰痛、甚至血壓變低，建議盡快就醫，可能是腎盂腎炎，甚至是敗血症，若沒有接受抗生素治療，會有生命危險。

六、無痛性血尿

無痛性血尿最怕是膀胱癌或泌尿上皮癌。當發生無痛性血尿，加上又有癌症 家族史、抽菸、常接觸美髮染劑危險因子等，建議盡速就醫檢查，先排除非急症或非癌症的問題，再根據病因和醫師討論後續治療及追蹤的方式。

七、陰莖骨折

疫情期間，夫妻或情侶不便外出，在家沒事做，可能就天雷勾動地火、翻雲覆雨，一個太激烈，可能就會聽到「啪」的一聲，伴隨男方陰莖的劇痛。這是陰莖的白膜破裂了，俗稱陰莖骨折，算是泌尿科的急症，必須立刻就醫治療。

八、腎臟或尿道創傷

常發生在車禍、高處跌落、鬥毆被鈍器或利器攻擊之後，發現腹腰嚴重疼痛、大片瘀血，甚至血尿、頭暈、冒冷汗、解尿困難，可能是腎臟或者下尿路的創傷，這時候要快速就醫，由泌尿專科醫師評估後續治療的方式。輕者觀察即可，重者恐怕得拿掉腎臟保命。（作者為台灣彰化秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師）