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醫藥／學2急救技能 守護生命

／魏搴

近年來意外事件頻傳，急救技能也愈來愈被重視，但到底有哪些是適合大眾學習？推薦兩種簡單實用的基礎急救技能課程，一是基本救命術（BLS）和基本創傷救命術（BTLS），再者是初級救護技術員。救護車上工作的消防員，也具備緊急救護技術員資格。

一、基本救命術（BLS）和基本創傷救命術（BTLS）

基本創傷救命術課程，內容包含傷口止血包紮、骨折固定及搬運病人技巧等。基本救命術課程，包含當心肺功能停止所需的CPR+AED，異物哽塞時會用到的哈姆立克法及基本創傷救命術內容。

其中哈姆立克法及CPR+AED最為實用，前者可及時處理異物哽塞，避免氣管阻塞進而引發腦損傷甚至死亡，若家中有小朋友或年長者，這是非常實用的技能，後者為若能盡早實施有效的心肺復甦術及正確使用AED，可以提高病患存活率。

二、初級救護技術員（EMT-1）

初級救護技術員課程，內容包含病人基本評估、生命徵象測量、創傷及非創傷的評估及處置、七大頸椎固定術、基本救命術等，內容較為豐富且深入，能應付大部分日常基本的緊急情況，也能增加醫學知識，適合對急救有興趣的一般民眾。

學習相關急救知識，不僅能讓自我及家人生命多一份保障，有時甚至能幫助周遭朋友，一同創造出更安全的生活環境。（作者為台灣輔大醫院前急診護理師、台北市民間救護車公司特別護理師）

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