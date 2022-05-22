廣編／樂思眼鏡 客製「優視力」解決方案

馬捷明說，民眾對實體眼鏡的需求，並未減少。（樂思眼鏡）

華商眼鏡公司「樂思眼鏡」（LUXEYE）和德國光學名牌蔡司聯手提供優視力精準視力解決方案給紐約的眼鏡一族：樂思眼鏡一直都是以手造眼鏡，高端技術，和客製化服務著稱，而今除了專業配鏡外，更導入國際級優視力概念「蔡司客製化精準數碼光學方案」（Zeiss Customized Precision Optics Solutions）。這是全美第一家全面導入蔡司儀器和光學技術的亞洲人體驗眼鏡店。

「樂思眼鏡」總裁之一的馬捷明（Jenny）說，客製化鏡片才可能滿足每個人雙眼不同的需求。人的視覺數據如指紋般獨一無二，驗光師配鏡師對消費者的眼睛和其視覺檢查越精細，配戴眼鏡後的視覺品質與感受就越臻完美。越了解眼鏡配戴者透過鏡片與所選鏡框所獲得的視覺情形，就越能精準調整鏡片的適用性，使配戴眼鏡者擁有最佳的視覺品質。

若是無法提供準確度數的矯正鏡片，會對眼睛造成許多負擔。對眼鏡配戴者而言，可能會造成雙眼疲勞、頭部與肩頸酸痛，進而影響生活品質，更有部分情況會導致視覺不適的問題。

Jenny說，一個完整的蔡司優視力體驗包含了五個步驟，首先進行視力需求分析，再透過精準量度進行他覺式與視力表現分析的自覺式驗光，接著會做鏡片需求諮詢，最後是打造個人化鏡片的精密中心定位。「希望每位客人都能感受與眾不同的蔡司優視力體驗。」

亞裔 戴眼鏡的人多，且因看熒屏的時間長，戴眼鏡的年齡層也在下降，同時家長對眼鏡的要求愈來愈高。Jenny說，眼睛是靈魂之窗，而臉蛋是人的門面，五官中又以眼部為視覺焦點。若能能配戴合宜的太陽與光學眼鏡，不僅能凸顯個人身價氣質，而且更能為整體外觀加分。

她說，該公司針對華人 的喜好與亞裔臉頰骨架的特點，專門進口日系手工系列。該公司眼鏡做工細緻，造型簡約，戴起來輕盈舒適，充滿新穎時代感。樂思除代理市面上常見的時尚品牌眼鏡外，特別進口日本手造及潮牌鏡框。法拉盛 新店更導入多款舒適的小童以及老人眼鏡框，接受各大保險，幫助家裡每一位成員輕鬆地挑選到適合自己的眼鏡。

她說，雖然人們靠做雷射手術和用隱型眼鏡矯正視力，但是民眾對實體眼鏡需求並未減少。她分析，眼睛是高度敏感器官，需要細心呵護，配戴眼鏡需要專才精準檢測及給出專業意見，才能找到最合用的眼鏡。現在，人們長時間緊盯手機，對視力耗損很大，度數增加快，更需要高品質的鏡片如蔡司的防藍光鏡片、變色鏡片、數碼鏡片、兒童近視控制鏡片。

樂思眼鏡創立於2009年，最早兩家店面開在布魯克林的非華人地段。後來，公司看到華人社區的快速發展，加上年輕人多，且缺乏時尚眼鏡店，於是在2021年12月初進軍法拉盛緬街。目前，樂思共有六店，分布於紐約市曼哈頓、皇后區和布魯克林。

她強調，樂思亟需專才，正在大量招募培訓眼鏡業菁英，以更能提供全美華人更加高端的眼鏡專業服務。公開招聘並提供職訓的職務包括銷售經理、市場部人員、技師、零售及電商等，無需經驗。若合乎資格者，樂思會用心培訓，幫申請專業學校以及獎學金。