廣編／CTBC提供全方位服務 贏得華人肯定

CTBC中國信託銀行1991年在紐約法拉盛開設第一家分行。（CTBC／提供）

中國信託銀行（CTBC）橫跨美國東西兩岸，主要在華人 社區設點。目前，它在全美有16家分行，其中紐約兩家、新澤西一家、北加三家及南加十家。該銀行銷售通路資深副總Amy陳表示，CTBC中國信託銀行自1991年在紐約法拉盛開設第一家分行以來，30多年來為法拉盛地區民眾提供了專業的金融服務，在社區贏得好口碑。目前，該銀行正處於快速增長階段。

為許多新移民 完成夢想

過去十多年，隨著華人新移民的增加，CTBC中國信託銀行的貸款 業務也隨著增加。Amy陳說，很多華人新移民來到美國，沒有工作，也沒有信用，但是他們要創業、要買房，需要貸款。「我們是第一個給外國人提供貸款的美國銀行。」在該銀行的幫助下，許多新移民完成了夢想。

CTBC中國信託銀行服務範圍廣，產品種類多，和美國主流銀行相當。其業務包個人和商業存款、投資理財、房屋和商業貸款，銀行還提供一條龍服務。CTBC中國信託銀行的優勢是它有一個強大的母行做後盾，CTBC中國信託銀行是台灣最大的商業銀行，資金雄厚，在全球許多國家設點，與亞洲國家都有連接，包括台灣、中國和香港、日本、印尼、新加坡和菲律賓。

目前，數位銀行已成為CTBC中國信託銀行客戶日常理財的便利工具；同時，CTBC也積極發展數位銀行系統，全新數位銀行平台將於6月正式推出。新的數位銀行將提供英文、繁體及簡體中文三種語言，並整合多項線上服務包括線上開戶﹑ Zelle個人付款﹑免費信用報告﹑國際電匯等，讓客戶可以透過網路及行動裝置，不受時間及地點限制，不用到實體分行即可使用便利的數位金融服務。

CTBC中國信託銀行為華人移民提供全方位服務。（CTBC／提供）

區域副總Steven邱表示，在疫情爆發之後，CTBC中國信託銀行紐約地區分行仍然保持營運，為客戶提供全面服務。同時，銀行也高度關注員工和客戶的安全，「紙幣有可能攜帶病毒，為了避免病毒通過紙幣傳播，中國信託銀行積極推動現金循環機(cash recycler)的使用」。採用現金循環機，將來客戶在分行櫃檯提取現金時，行員不需要手動算錢，由機器全自動化點鈔。「既可減少接觸紙幣的機率，也能精準地完成取款過程」。

新冠疫情期間，聯邦小商業署（SBA）對小商業推出小額貸款計畫（PPP）後，CTBC中國信託銀行首先響應，積極參與。「有的華人小老闆不知道，我們還打電話通知他們。」 CTBC中國信託銀行幫助許多華人餐館老闆獲得這個補助計畫。「我們白天工作，晚上還要上網查看，幫助他們爭取額度。」目前，CTBC中國信託銀行正在幫助小商家申請貸款豁免。

技術全面升級 擴張拓點

鑑於美國華人移民持續成長，並分布於多個不同城市，因此CTBC中國信託銀行已經開始全面部署，將展開新一輪的擴張計畫，北加州及紐約地區的分行擴張計畫也正在緊鑼密鼓的進行中。同時，許多州將增設多個貸款辦理中心，在社區增設越來越多的分行據點，能夠更加方便民眾前往就近的實體分行，快速辦理理財事宜。

目前，CTBC中國信託銀行正在進行技術全面升級，還計畫將亞洲的優質服務引入美國，為客人提供更加人性化的金融服務。「銀行關心每一位客戶的金融需求，並提供許多客製化的產品與服務。」不論是個人還是商業客戶，銀行的資深專業理財團隊提供最專業貼心的服務，來幫助華人在個人或事業上邁向另一個里程碑。

2021年底，CTBC總資產為4.3億元。存款產品包括支票帳戶、儲蓄帳戶及定存帳戶。存款利率：15個月定存0.65%、24個月定存0.80%、10個月線上定存 0.70%、線上儲蓄帳戶0.60% 。房屋貸款：固定利率 30年、15年，浮動利率3年、1年，新屋貸款、重新貸款、外國人貸款、房屋淨值貸款。財富管理包括年金保險、投資理財、遺產規畫以及財富傳承等財務規畫。商業貸款業務：SBA小型商業貸款、商業貸款、企業融資。