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菁英談心／金融界華裔高管洪亦心 把族裔阻力變助力

記者何卓賢
洪亦心與同事合影。（洪亦心／提供）
洪亦心與同事合影。（洪亦心／提供）

在加入紐約人壽5年後，洪亦心(Yie-Hsin Hung)在2015年晉升成為紐約人壽投資管理公司(New York Life Investment Management)的首席執行官。回顧過往，她發現一路以來得到的機會和鍛鍊，都是在為成為CEO做萬全準備。

在加入紐約人壽之前，洪亦心在橋水基金(Bridgewater Associates)和摩根士丹利(Morgan Stanley)工作過，在投資銀行以及投資管理領域，有超過30年的經驗。自從2010年加入紐約人壽，她帶領公司擴張國際業務，讓該業務在公司總資產的占比，從10%擴張到50%。

洪亦心在2015年晉升成為紐約人壽投資管理公司的首席執行官。（洪亦心／提供）
洪亦心在2015年晉升成為紐約人壽投資管理公司的首席執行官。（洪亦心／提供）

亞裔女性 仍有長路要走

洪亦心在2020年和2021年被巴隆周刊(Barron’s)評選為「美國金融界最具影響力的百位女性(100 Most Influential Women in U.S. Finance)」。在金融業一路打拚到今天，洪亦心坦言，見證了亞裔女性在金融行業的進步，但仍然有很長的路要走。在金融業來看，儘管亞裔占比15%，但在領導階層來說，少數族裔女性之占比只有4%，這個比率裡面還包含了非洲裔女性和拉丁美洲裔女性。

「我不認為是因為(少數族裔女性)能力低或者沒有目標，」洪亦心表示，在讀了一些來自麥肯錫的研究報告後發現，「職場背書和人際關係，在職業早期去培養很重要，這樣你才能抓住更多機會。」

洪亦心已經連續第5年被美國銀行家雜誌(American Bankers)評選為「金融界最強大的25位女性(25 Most Powerful Women in Finance)」。她認為這樣的殊榮，對激勵亞裔女性具有重要意義：「我很開心能夠鼓勵到想要晉升領導階層的年輕亞裔女性。我認為，你能在各大名單上看見亞裔女性，就代表你也可以成為她們之中的一員。」

作為一名亞裔女性，在長久以來被白人男性占領的金融行業取得今日的成就，洪亦心坦言並非一帆風順。在職業早期階段，因為歷練不足和性格因素，她盡量低調做事，也不懂得為自己爭取發聲機會；身邊其他同事得到晉升機會的同時，自己卻止步不前，總有自己面前的門檻比別人要高的感覺。但她也坦言，這當然不能排除當時大環境因素，讓她因族裔和性別而受到不平等對待。而時至今日回顧往昔，她反而感激這一路上的難關，「讓我學會了持之以恆、不放棄，找到內在動力重新站起來。」

洪亦心與公司團隊合影。（洪亦心／提供）
洪亦心與公司團隊合影。（洪亦心／提供）

積極發聲 支持亞裔後輩

也正是因為這樣的經歷，洪亦心目前在公司內外，都在為亞裔群體積極發聲，希望為他們爭取更多的機會，讓後輩在走職場爬梯時比自己更順暢一些。除了在紐約人壽投資管理公司內部，從僱用人員的選擇到提供培訓和晉升空間，都堅持強調族裔多樣化之外，洪亦心也十分支持一些為亞裔爭取權利和發展空間的非營利組織，比如亞裔青年組織「Apex for Youth」、亞裔商界領導機構「Ascend」、亞裔社區服務機構「華人策劃協會(Chinese-American Planning Council)」。

洪亦心連續5年被美國銀行家雜誌評選為「金融界最強大的25位女性」。（洪亦心／提供...
洪亦心連續5年被美國銀行家雜誌評選為「金融界最強大的25位女性」。（洪亦心／提供）

對於想要在自己的領域尋求突破、在職場晉升的亞裔年輕人，洪亦心也特別提出了自己的三點建議。

第一，建立公信力。洪亦心表示，要超出預期地完成任務，在工作中盡責、盡力、永不失去好奇心。

第二，增加能見度。如果能夠有機會去接下大的、重要的項目，就去接下來。要時刻留意身邊有影響力的領導者，特別是那些能夠幫助你取得職場晉升機會的，去跟他們合作，他們反過來會幫助你提升你的職業生涯。

第三，讓自己變得更有價值。除了建立在自己本身領域的影響力和公信力，也要積極發展在自己專業領域之外的影響力，在各個場合敢於提出自己的意見和建議。

2歲半的洪亦心與父母合照，照片攝於芝加哥。（洪亦心／提供）
2歲半的洪亦心與父母合照，照片攝於芝加哥。（洪亦心／提供）

堅持不懈 實現父輩夢想

成長於華人移民家庭，洪亦心說，其實職涯的一開始，她一直專注於實現上一輩們的夢想；要擁有自己的目標、堅持不懈、勇於奉獻等的觀念，也塑造了她成為今日的自己。

近兩年，在疫情的影響之下，亞裔受到不少仇恨犯罪攻擊，時至今日仍未平息，洪亦心深為這點感到痛心。

洪亦心表示，自己一生都在嘗試融入美國主流社會和文化，也以為亞裔群體已經逐漸被主流社會接納，但是過去這幾年的仇亞犯罪讓她意識到，亞裔美國人仍舊因為自己的膚色而被區別對待。

在紐約人壽，她目前也積極與反亞裔歧視組織，如「亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice)」和「停止亞太裔仇恨(Stop AAPI Hate)」等共同發聲，要讓亞裔意識到， 袖手旁觀已不是選項，團結一致才能持續提升亞裔在美國的地位。

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