菁英談心／金融界華裔高管洪亦心 把族裔阻力變助力

洪亦心與同事合影。(洪亦心/提供)

在加入紐約人壽5年後,洪亦心(Yie-Hsin Hung)在2015年晉升成為紐約人壽投資 管理公司(New York Life Investment Management)的首席執行官。回顧過往,她發現一路以來得到的機會和鍛鍊,都是在為成為CEO做萬全準備。

在加入紐約人壽之前,洪亦心在橋水基金(Bridgewater Associates)和摩根士丹利(Morgan Stanley)工作過,在投資銀行以及投資管理領域,有超過30年的經驗。自從2010年加入紐約人壽,她帶領公司擴張國際業務,讓該業務在公司總資產的占比,從10%擴張到50%。

洪亦心在2015年晉升成為紐約人壽投資管理公司的首席執行官。(洪亦心/提供)

亞裔 女性 仍有長路要走

洪亦心在2020年和2021年被巴隆周刊(Barron’s)評選為「美國金融界最具影響力的百位女性(100 Most Influential Women in U.S. Finance)」。在金融業一路打拚到今天,洪亦心坦言,見證了亞裔女性在金融行業的進步,但仍然有很長的路要走。在金融業來看,儘管亞裔占比15%,但在領導階層來說,少數族裔女性之占比只有4%,這個比率裡面還包含了非洲裔女性和拉丁美洲裔女性。

「我不認為是因為(少數族裔女性)能力低或者沒有目標,」洪亦心表示,在讀了一些來自麥肯錫的研究報告後發現,「職場背書和人際關係,在職業早期去培養很重要,這樣你才能抓住更多機會。」

洪亦心已經連續第5年被美國銀行家雜誌(American Bankers)評選為「金融界最強大的25位女性(25 Most Powerful Women in Finance)」。她認為這樣的殊榮,對激勵亞裔女性具有重要意義:「我很開心能夠鼓勵到想要晉升領導階層的年輕亞裔女性。我認為,你能在各大名單上看見亞裔女性,就代表你也可以成為她們之中的一員。」

作為一名亞裔女性,在長久以來被白人男性占領的金融行業取得今日的成就,洪亦心坦言並非一帆風順。在職業早期階段,因為歷練不足和性格因素,她盡量低調做事,也不懂得為自己爭取發聲機會;身邊其他同事得到晉升機會的同時,自己卻止步不前,總有自己面前的門檻比別人要高的感覺。但她也坦言,這當然不能排除當時大環境因素,讓她因族裔和性別而受到不平等對待。而時至今日回顧往昔,她反而感激這一路上的難關,「讓我學會了持之以恆、不放棄,找到內在動力重新站起來。」

洪亦心與公司團隊合影。(洪亦心/提供)

積極發聲 支持亞裔後輩

也正是因為這樣的經歷,洪亦心目前在公司內外,都在為亞裔群體積極發聲,希望為他們爭取更多的機會,讓後輩在走職場爬梯時比自己更順暢一些。除了在紐約人壽投資管理公司內部,從僱用人員的選擇到提供培訓和晉升空間,都堅持強調族裔多樣化之外,洪亦心也十分支持一些為亞裔爭取權利和發展空間的非營利組織,比如亞裔青年組織「Apex for Youth」、亞裔商界領導機構「Ascend」、亞裔社區服務機構「華人 策劃協會(Chinese-American Planning Council)」。

洪亦心連續5年被美國銀行家雜誌評選為「金融界最強大的25位女性」。(洪亦心/提供)

對於想要在自己的領域尋求突破、在職場晉升的亞裔年輕人,洪亦心也特別提出了自己的三點建議。

第一,建立公信力。洪亦心表示,要超出預期地完成任務,在工作中盡責、盡力、永不失去好奇心。

第二,增加能見度。如果能夠有機會去接下大的、重要的項目,就去接下來。要時刻留意身邊有影響力的領導者,特別是那些能夠幫助你取得職場晉升機會的,去跟他們合作,他們反過來會幫助你提升你的職業生涯。

第三,讓自己變得更有價值。除了建立在自己本身領域的影響力和公信力,也要積極發展在自己專業領域之外的影響力,在各個場合敢於提出自己的意見和建議。

2歲半的洪亦心與父母合照,照片攝於芝加哥。(洪亦心/提供)

堅持不懈 實現父輩夢想

成長於華人移民家庭,洪亦心說,其實職涯的一開始,她一直專注於實現上一輩們的夢想;要擁有自己的目標、堅持不懈、勇於奉獻等的觀念,也塑造了她成為今日的自己。

近兩年,在疫情的影響之下,亞裔受到不少仇恨犯罪攻擊,時至今日仍未平息,洪亦心深為這點感到痛心。

洪亦心表示,自己一生都在嘗試融入美國主流社會和文化,也以為亞裔群體已經逐漸被主流社會接納,但是過去這幾年的仇亞犯罪讓她意識到,亞裔美國人仍舊因為自己的膚色而被區別對待。

在紐約人壽,她目前也積極與反亞裔歧視組織,如「亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice)」和「停止亞太裔仇恨(Stop AAPI Hate)」等共同發聲,要讓亞裔意識到, 袖手旁觀已不是選項,團結一致才能持續提升亞裔在美國的地位。