大仁說財經／Trader Joe原來真的是一個人的名字

Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片天。（記者張大仁／攝影）

事實證明：Trader Joe真的是一個人名，他精明的直覺讓他創立了一個獨特的雜貨帝國。

早在1967年，洛杉磯 一家苦苦掙扎的便利店老闆喬庫倫貝(Joe Coulombe)決定開設一家雜貨連鎖店，以吸引那些主流超市不重視的少數、但不斷增加的受過良好教育、習慣旅遊的消費者。

他在1981年告訴洛杉磯時報：「我心目中有個理想的顧客造型，這個人獲得Fulbright獎學金，去歐洲待了幾年，並且對Velveeta普通啤酒和Folgers咖啡之外的東西更感興趣。」

行銷專家不看好的名字

庫倫貝意識到，由於全新波音747進入市場，國際旅遊即將爆發。於是他以自己的外字為新店命名，「Trader Joe's 」的概念是喚起南海的異國情調。這個名字的靈感來自於「Trader Vic's」，這是一家起源於加州的熱門Tiki Bar雞尾酒主題餐廳。

庫倫貝在他89歲去世一年後於2021年出版的回憶錄《成為Trader Joe's》中說，有位行銷專家認為這是個可怕的名字，因為「Trader」讓人聯想到「銷售與有缺陷的馬肉相關的東西」。

但他仍堅持不為所動。第一家Trader Joe's於1967年在加州Pasadena開業。該地點非常適合他的新目標客戶，周圍環繞著大學校園、醫院和大型工程公司。

《雜貨店的秘密生活：美國超市的黑暗奇蹟》一書作者洛爾(Benjamin Lorr)說，「他是一個能以不同方式看待事物的雜貨店外行人」，「他的概念是食物是種探索、旅行和冒險」。

Trader Joe's的第一家商店以航海為主題，大量使用海洋文物，包括船鐘、魚網和半艘划艇。結帳櫃檯是一個有屋頂的島嶼，員工穿著波利尼西亞襯衫和百慕達短褲，經理叫船長，助理叫大副。揚聲器裡播放著輕快的夏威夷音樂。

但銷售的商品看來與如今Trader Joe's的店面看到的完全不同。

原來的商店有個典型的便利店雜貨品種，還有打折的雜誌、書籍、襪子、唱片和照片整理。然而，最大的吸引力是酒類。

加州對銷售酒品制訂了公平貿易法，因此製造商設定了最低價格，低於這些價格銷售是非法的。由於庫倫貝無法透過提供低價來競爭，他了解到他必須提供更多產品才能脫穎而出。

酒品取勝 健康熱潮助攻

第一家Trader Joe's號稱擁有全球最多的酒類品種：超過100個品牌的蘇格蘭威士忌、50個品牌的波本威士忌和杜松子酒以及14種龍舌蘭酒。

後來庫倫貝最終發現了加州公平貿易法中的一個漏洞，允許他進口高端法國葡萄酒並以低於競爭對手的價格出售，從而幫助他獲得葡萄酒鑑賞家的眼光。直到幾年後，Trader Joe's才推出了著名的1.99元的Charles Shaw葡萄酒，被稱為「兩元酒」(Two-Buck Chuck)。

到1970年代初期，庫倫貝抓住了日益熱門的健康食品風潮，相信它會吸引同樣類型的顧客，這些顧客恰好也是葡萄酒鑑賞家。

洛爾說，「他對行銷雜貨的想法來自他的葡萄酒行銷。」

Trader Joe's的第一個自有品牌產品是granola麥片，然後陸續加入鮮榨橙汁、維生素、堅果、乾糧和奶酪。而且曾經一度Trader Joe's是美國最大的布里(brie)乾酪進口商。

庫倫貝開始沉浸在柏克萊(Berkeley)和舊金山的健康飲食文化中。

他說，「我甚至從加州大學 聖塔克魯斯分校聘請了一位年輕的嬉皮女性來教我們行話。」

1977年，庫倫貝再次對Trader Joe's進行改造，結果對如今的客戶可能更為熟悉。

為應對加州有關酒類的公平貿易法和其他物價控制措施的終結，Trader Joe's需要採取新的方法來增加獲利並保持競爭力。它取消了大多數家庭基本用品和清潔必需品，並專注於食物。它還削減了其他品牌的商品數量，並轉向主要銷售自有品牌商品。

庫倫貝說，「隨著我們不斷發展Trader Joe's，它最大的衡量標準不是它的尺寸或裝飾。」「而是我們對產品知識的承諾，這是當時對大眾商業文化而言完全陌生的東西，而且我們放棄了品牌商品。」

他說，該公司甚至將其自有品牌名稱和品牌定位於受過良好教育的購物者，像是勃蘭登堡布朗尼和牛頓爵士。

「改變了雜貨業的平衡」

洛爾說，相對於競爭對手的全國品牌而創造出強大的自有品牌產品， 將是庫倫貝留給超市行業的最大遺產之一。「這改變了雜貨業的平衡。突然間，雜貨商以一種過去從來沒有的方式獲得了權力。」

但庫倫貝十分排斥開設數十家新店。他開設的幾家商店都位於南加州，這符合他所尋求的人口統計基礎：教師、音樂家、記者和其他專業人士。

直到1979年，庫倫貝將Trader Joe's賣給了Theo Albrecht家族，後者當時是歐洲Aldi雜貨連鎖店的母公司所有者。不過美國的Aldi由Theo Albrecht的兄弟Karl家族單獨擁有。Aldi的高管大約每年都會從德國前往Trader Joe's拜訪一次，但他們採取了不干涉的方式。

到1988年庫倫貝卸任CEO時，Trader Joe's在加州擁有27家商店，銷售額估計為1.5億元。

真正帶領Trader Joe's走出加州，並將其轉變為全國連鎖店的，是庫倫貝的繼任者希爾茲(John Shields)，他曾是史丹福大學的兄弟會成員。 1996年，Trader Joe's在東岸開設了兩家商店，都位於波士頓郊區。

根據Supermarket News提供的最新數據，到2020年時，Trader Joe's擁有530多家門市，銷售額估計為165億元。

庫倫貝在2010年時指出，「我的Trader Joe's繼任者在全美開設了30家連鎖店，但仍非常堅持我們最初的基本概念。」