大仁說財經／通膨剛剛喘口氣 食品卻又驚驚漲

4月食品價格創41年來最大年度升幅。（歐新社）

通貨膨脹可能會稍微放緩，但食品價格卻在火上澆油。

美國勞工統計局5月11日表示，2022年4月的食品價格比2021年4月高出9.4%，這是41年來最大的年度漲幅。雜貨價格今年上漲了10.8%，價格並未反映季節性波動。

最近，從惡劣的天氣到烏克蘭的戰爭，一系列因素推高了食品價格。天氣降低了農作物產量，俄羅斯的入侵推高了小麥和其他價格。

個別項目也面臨著獨特的挑戰。在美國於2月暫停自墨西哥西部的Michoacan州進口酪梨後，酪梨價格飆升。幾個月後，德州州長艾伯特(Greg Abbott)要求對進入德州的商用車輛進行為期一周的「加強安全檢查」，從而減緩了越境的運輸速度。

而且，值得注意的是，一場致命且傳染性極強的禽流感迫使美國農民殺死了數百萬隻產蛋母雞，從而減少了雞蛋 供應並推高了價格。4月雞蛋業遭受重創，經季節性變化調整後，雞蛋價格飆升10.3%。如果未經調整，雞蛋價格在截至4月的12個月內飆升了22.6%。

而這些還不是今年大幅漲價的產品。

肉類和奶製品變得更加昂貴，培根價格上漲17.7%，雞肉價格上漲16.4%。奶油和人造奶油一起上漲19.2%，牛奶 價格上漲14.7%，新鮮全脂牛奶上漲15.5%。

麵粉價格上漲14%，咖啡 上漲13.5%。水果和蔬菜也變得更加昂貴，柑橘價格上漲18.6%，生菜價格上漲12.7%。甚至罐裝水果和蔬菜也不能倖免：上揚了10.4%。

在餐廳，菜單價格全年上漲7.2%，因為經營者提高餐點價格以抵消成本。

雖然雜貨店走道和手機上的外送App可能會讓人心情感到黯淡，但在通膨方面還是有一些好消息。

4月物價總體仍然上漲，但增速低於前幾個月。在截至4月的12個月中，消費者物價指數(CPI)上漲8.3%，略高於經濟學者的預期，但較3月的8.5%的1981年12月以來的最高水平略有下降。

在上漲的項目中，早餐尤其令人失望。沒有什麼比4月雞蛋價格飆升22.6%更劇烈的了，而其他產品也變得更加昂貴。

人造奶油貴了7.1%，奶油漲了3.7%。牛奶上漲3.1%。即溶咖啡價格上漲3.7%，烘焙咖啡上漲2.6%。培根貴了2.5%。早餐麥片走升2.4%。甚至薯餅也上漲了，因為土豆貴了2%。

但有些物品的確變得更便宜了。

生牛排下降2.1%，火腿成本下降1.8%。還有貨架上穩定供應的魚類和海鮮的價格，像是鮪魚罐頭就下跌了2.5%。