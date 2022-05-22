旅遊／拉斯維加斯 銀髮自由行

車行在死亡谷中，沿途幾乎都是這樣一望無際毫無生機的路景。（作者提供）

因為疫情，在家憋屈了兩年半。雖然在YouTube及Facebook視頻中，學了很多以前從來沒有機會接觸過的家常菜及烘焙糕點，也算另類收穫。但當口罩令解除後，朋友相約出遊散心解氣，我立刻答應，並建議去拉斯維加斯。

提到拉斯維加斯這個我最喜歡的都市，以前去過多次，總是以Stripe大道上的各家賭場旅館 為目標。不是白天進賭場小賭怡情，就是晚上在秀場看各家最受追捧的名Show。

時隔兩年 走向大自然

經過這次新冠疫情的洗禮，及走了幾位同事朋友的意外，讓我興起了今後旅遊的新方向－－遠離醉生夢死的生活，我要走向大自然，追求「天人合一」的魅力。

聯絡了喜愛到處旅遊又熱愛各種運動的好友Candice，告知我和另二家朋友夫婦想去Las Vegas渡假五天，請問她有何附近戶外旅遊景點的建議，未料這位熱誠又有活力的好友，馬上主動說她可以做我們的嚮導。當即相約3月下旬，我們三家人從美國東北角出發，Candice單槍匹馬從美國西北角出發，在「V」字型底端的Las Vegas碰頭。

因為有Candice的加入，省去了我們二家男主人負責事前做「功課」的大事，連選擇景點丶開車路線丶事前購買門票等注意事項，都全權拜託這位比我們年輕的朋友Candice辦理。我們只需自行負責購買機票及訂妥旅館。

第一天，和李氏夫婦先搭早班飛機前往，在另一家陳氏夫婦夜間班機到達前的下午空檔，我們聯絡了拉斯維加斯當地一家房地產的仲介Stella，為我們這群過往只知拉斯維加斯賭場及秀場的「土包子」做嚮導，認識一下拉斯維加斯周邊的居住環境。

人聲甜美的Stella，並沒有因為我們告知不為買房，只為了解拉斯維加斯周遭面貌而減低她的熱誠引導。應我們的要求，Stella帶我們參觀了拉斯維加斯西南角及西邊的住宅區，留下美好的印象。配合我們想到中國城晚餐的要求，Stella從西部Summerline南邊，順著Spring Mountain Rd.一路向東行駛，讓我們大開眼界，見識到了拉斯維加斯中國城的壯觀。已經由早先僅占一個街區的一座「ㄇ」字型中國城，發展到如今綿延好幾條街區，由無數個中國城商場組成的「中國城大道」，看來拉斯維加斯這些年來進駐的華人居民相當多吧。

如今Spring Mountain Rd.一路上都是這樣雷同設計的「中國城」。（作者提供）

雖然紐約的廣東人很多，粵菜餐館更是不少，但要找到供應費時現做的「煲仔飯」餐館，卻是鮮見。當我們經過一家不起眼的餐館，玻璃窗外貼著「港式煲仔飯」，我們異口同聲地決定就是這家。

我們點了窩蛋肉餅煲仔飯丶兩種不同口味的廣東粥丶干貝冬瓜湯丶椒鹽雞翅丶唐芥藍丶蒸蛋及熱茶，四人吃得開心滿意，加稅及小費居然才花了82美元。

當晚第三家陳姓夫婦趕到我們下住的「Marriott Vacation Club」。隔天中午，前往早已預約的拉斯維加斯「鼎泰豐」午餐。也許是因為台灣永康街鼎泰豐的原味帶勁，除了室內空間高挑丶綠色巨大燈柱為裝潢主調外，我並沒有對拉斯維加斯鼎泰豐的名點感到驚艷。

位於拉斯維加斯的「鼎泰豐」內景。（作者提供）

由於我們多是銀髮族，Candice應我們的要求，只安排開車單程3小時之內的景點旅遊。因此第二天下午的行程安排，只到附近四個景點，包括Lake Mead丶Boulder City丶Hoover Dan丶Lake Las Vegas。看到了在沙漠禿山中，泛著碧藍水紋的Lake Mead，雖然我們去時還是略有涼意，但還是能夠想像人們於天暖時節，在此釣魚丶游泳丶划船，紓解沙漠地帶人們渴望近水遊樂需求的熱鬧情景。

開車登上Boulder City頂端，俯瞰Lake Mead，讓我頓覺在一望無際的沙漠及禿山中，水源丶水景受人歡呼的重要。

自Boulder City 高點俯瞰Lake Mead。（作者提供）

在Lake Mead湖邊，四位資深美女與Suburban休旅車合影。（作者提供）

沙漠之中 一遊胡佛水壩

下山後，我們前往胡佛水壩（Hoover Dam）。雖然以前到過胡佛水壩一遊，但這次是在胡佛水壩對岸高山上，遠眺這建於1936年的巨大水壩。才略感受到這水壩的工程厲害。不知和中國的長江三峽大壩比起來如何？

Lake Las Vegas是我多年前來Handerson打高爾夫球的地方，如今再訪，綠草如茵的球場、藍波蕩漾的湖水丶兩旁高檔的住宅及旅館，依然讓我感覺是Las Vegas周遭，最怡情的居住之地。

遠眺胡佛水壩。（作者提供）

自Lake Las Vegas高爾夫球場看對岸豪宅。（作者提供）

我們在湖邊的小Town裡，參觀了一圈，選擇在Tokyo Social House面湖旁的休閒椅坐下，沒想到沒賣咖啡，我們只好點了一些飲料，清閒地聊天休息。

晚上返回拉斯維加斯，總覺得不去賭場逛逛，有虛此行。所以決定到最近的威尼斯賭場內吃晚餐。賭場內，遊客依舊穿梭不絕，完全沒有嚴肅防疫的跡象。

火焰谷 賞紅山攀巨岩

第三天的行程，Candice安排到火焰谷州立公園（Valley of Fire）遊覽。紅色的巨石奇山，吸引不少遊客前往登爬拍照。我們甚至頂著強風，攀上一個巨大的岩石頂端拍照，自己頓感年輕起來，為了展現自己的活力及爬功，Candice還脫下靴子，進軍危險的岩石底端，邊走邊爬一路照相。

回程參觀當地展示的小博物館，才發現50億年前，The Valley of Fire還是深海區，這些紅色的岩石山，還是最年輕的現況，不得不由人讚嘆：中國人所說「滄海變桑田，桑田變滄海」的地球演變奇蹟，也令人感嘆：人類的相對渺小，何必為爭權奪利而相煎。

開心而辛苦跋涉了一天，回到拉斯維加斯，當然就不能怠慢晚餐。Candice早已幫我預約訂位知名的「Gordon Ramsay Pub $ Grill」。

戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）這位英國廚師，是國際知名的美食評論家丶餐館老闆和電視名人，也是當下全世界知名度最廣泛的料理名人之一，被譽為「地獄廚神」。他的餐廳目前擁有八顆米其林指南之星。至今為止，他的餐廳已累計獲得過18顆星之多。

我們慕名前往，特別點食他的獨家招牌「Gordon Ramsay Burger」。雖然肉質鮮嫩，沒有話說，但洋蔥湯太過鹹膩，減低了我們的期望值。讓我們幾位紐約客，更鍾情於單純的上好牛排。更何況，連稅加小費525元的消費，讓我們懷疑，自己是否對名廚的傑作，不懂得如何賞鑑。

走訪死亡谷 感受荒涼

第四天的行程，決定去久聞知名的死亡谷（Death Vally），看看到底「死亡谷」是如何置人於死地？

死亡谷國家公園（Death Valley National Park）以地球上最熱溫度紀錄著稱，曾經在1913年7月10日，達到攝氏57度丶華氏134度的高溫紀錄；2020年8月16日，也曾到達高溫華氏130度丶攝氏54.4度。是北美洲氣候最乾旱丶氣溫最熱丶地勢最低的國家公園。

早上九點出發，又去中國城吃了不比台灣差的豆漿丶燒餅丶油條丶牛肉麵等早餐，滿意的上路。自市區開至郊區，自郊區開至山區，兩旁一望無際的禿山及沙漠，及意外看到遠處一連串高壓電線電纜，給我的感覺是了無「生」趣！對能夠欣賞沙漠風情的人來說，我只有萬分佩服。

開了三個多鐘頭，不看地標招牌，真不知道已經抵達死亡谷。

占地5270平方英里的死亡谷國家公園，創立於1994年10月31日，是美國本土最大的國家公園及國際生物圈保護區。位於加州 和內華達州中間，但大部分面積都涵蓋在加州內，如果手邊沒有紙本地圖，真不知道如何「玩」起。

Death Vally中的Mosaic Canyon，是遊客最喜歡照相留念的景點之一。（作者提供）

藍天白雲，天人合一 。（作者提供）

開車進入死亡谷公園，我們決定蜻蜓點水式的「耆老重點遊」。到位於海平面以下的鹽水盆地，下車品食了一點死亡谷的「海鹽」，在Mosaic Canyon來回走了約1英里的步道，在著名的大理石地質景觀岩石區裡照了些相，可惜前往時間不對，無法看到文宣中陽光灑落在岩石上所謂的「Golden」！雖然這也算是走了約半個鐘頭的步道，但對我來說，並不覺得有趣，反倒是車行時，意外在馬路邊近距離地看到一群野生驢子，感覺到有點「生機」。

死亡谷雖是國家公園，但在這鳥不生蛋的方圓之內，卻完全沒有網路，如果行車發生任何意外，或者遊客有任何的健康閃失，真不知如何對外求救？

自「死亡谷」生返，大夥兒決定晚上還是到中國城進餐。這一次我們選擇了道地越南 人開的越南餐館，決定吃點清淡晚餐。餐後，到我們第一天吃完煲仔飯後的旁邊冰店，再去品嘗超滿意的「創意綿綿冰」，以敬祝「遊後餘生」。

時光飛逝，轉眼各自返回家中繼續避疫又近一月。得知新冠新種病毒又再締生，不知我們下次的銀髮旅遊要待何時？前往何處？

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