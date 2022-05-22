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料理功夫／咖哩鮮蝦粉絲煲

項月華
咖哩鮮蝦粉絲煲
咖哩鮮蝦粉絲煲

咖哩鮮蝦粉絲煲是一道簡單又美味的海鮮料理，濃濃的咖哩汁配上鮮嫩的蝦肉和滑爽的粉絲，讓你每一口都吃得滿足。在節日裡招待賓客，連同砂煲一起端上桌，香氣四溢的鮮蝦煲令人食欲大開。

材料：

大蝦12隻、粉絲100克、洋蔥1個、蒜瓣6枚、咖哩粉1湯勺、魚露1湯勺、蠔油1湯勺、奶油30克、椰奶2湯勺、胡椒粉、糖和鹽各少許、水750毫升、料酒少許。

咖哩鮮蝦粉絲煲
咖哩鮮蝦粉絲煲

作法：

1.大蝦清洗乾淨，剝殼留尾，開背去除蝦線，加入少許鹽和料酒拌勻去腥，醃30分鐘備用。

2.將洋蔥和蒜瓣都切碎後備用。

3.鍋子加熱後放入奶油，再放入加工好的洋蔥和蒜末煸炒出香，續入咖哩粉再煸炒片刻，最後加入魚露、蠔油、少許糖和鹽以及水一起煮滾。

4.大約煮5分鐘後，加入粉絲再煮5分鐘，放入大蝦和椰奶略煮片刻，當大蝦呈熟、粉絲變軟時，即可熄火。在粉絲煲中撒上些香菜和胡椒粉，就可上桌待客了。

小叮嚀：

1.根據不同的口味愛好，這款粉絲煲可添加不同的海鮮，味道同樣鮮美無比。

3.這款料理可以在砂煲裡烹飪，也可使用其他的鍋烹飪，待完成後再放入砂煲上桌。

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2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

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