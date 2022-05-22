料理功夫／當歸鴨湯2款

簡易版當歸鴨湯

燉了這一鍋簡易版的當歸鴨湯，不僅湯頭清澈，好滋味更是讓家人頻頻點頭稱許。

簡易版當歸鴨湯

材料：

水5杯、鴨腿3支、當歸5片、老薑5片、純米酒1/2杯、鹽適量、雞粉少許。

作法：

1.將鴨腿剁塊汆燙後沖淨；當歸稍微沖洗，備用。

2.取一湯鍋，倒入水，以大火煮滾。

3.加入鴨腿、當歸、老薑，隨後淋入純米酒，當湯再次煮滾時轉成微火，煮約1小時至鴨肉熟軟。

4.加入鹽和雞粉調味，熄火。

小叮嚀：

新鮮的當歸片為黃白色，若為褐色，則非新鮮品。

升級版當歸鴨湯

升級版當歸鴨湯

比起簡易版的當歸鴨湯，此版本的鴨湯多了幾種常見的其他燉湯中藥材，滋味一樣討喜。此版本用慢燉鍋處理，一般湯鍋之作法於小叮嚀內另有說明，敬請參考。

材料：

水7杯、鴨腿3支、當歸和川芎各5片、黃耆10片、桂枝1大匙、枸杞3大匙、老薑5片、純米酒1/2杯、鹽適量、雞粉少許(可免)。

作法：

1.將鴨腿剁塊汆燙後沖淨；稍微沖洗當歸、川芎、黃耆、桂枝和枸杞。(黃耆和桂枝一般並不入口食用，可以裝入一小布 包內，綁妥後再置入鍋內。)

2.除了調味料，其餘所有材料置入慢燉鍋，蓋鍋蓋，以高溫 或低溫 模式燉煮至鴨肉熟軟。

3.加入鹽和雞粉調味，關閉開關。

小叮嚀：

1.枸杞以顆粒大、飽滿、淡紅色為良品。

2. 薑袪寒暖身、促進血液循環效果較嫩薑佳，故寒天養身適合選用老薑。

3.若以一般湯鍋煮這道湯，先以大火煮沸，放入已斬塊汆燙沖淨的鴨腿、所有沖淨的中藥材、老薑和純米酒，再次煮滾時改小火，燉煮至鴨肉熟軟，加鹽和雞粉調味。

4.枸杞已有甘甜味，因此雞粉可省去。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。